Должностные обязанности Аккаунт менеджер
Должностная обязанность Аккаунт менеджера
Общие положения:
Аккаунт менеджер играет важную роль в управлении международными и ключевыми клиентами компании. Задача аккаунт менеджера состоит в установлении и поддержании долгосрочных отношений с клиентами, управлении проектами и обеспечении удовлетворенности клиентов.
Квалификационные требования:
— Высшее или среднее профессиональное образование в области маркетинга, управления или экономики.
— Опыт работы в продажах, маркетинге или клиентском обслуживании.
— Знание принципов управления ключевыми клиентами и проектным управлением.
— Навыки коммуникации, переговоров и управления отношениями с клиентами.
Должностные обязанности:
— Установление и поддержание долгосрочных отношений с международными и ключевыми клиентами компании.
— Понимание потребностей и целей клиентов, анализ рынка и конкурентов.
— Разработка и реализация плана работы с клиентами, включая определение целей и стратегий.
— Координация проектов, включая управление командой и ресурсами, контроль качества и соблюдение сроков.
— Ведение документации и отчетности о работе с клиентами.
Отчетность:
Аккаунт менеджер отчитывается перед вышестоящим руководством о ходе и результате работы с клиентами. Отчеты могут включать информацию о выполненных задачах, достигнутых целях, объеме продаж и клиентской удовлетворенности.
Права:
Аккаунт менеджер имеет право:
— Вести переговоры и заключать договоры с клиентами.
— Участвовать в планировании маркетинговых и продажных мероприятий.
— Принимать решения по управлению клиентами и проектами.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Аккаунт менеджер несет ответственность за установление и поддержание долгосрочных отношений с ключевыми клиентами, достижение целей и удовлетворенность клиентов. Критерии эффективности могут включать объем продаж, уровень удовлетворенности клиентов, достигнутые цели и объемы проектов.
Для подбора опытного и эффективного Аккаунт менеджера рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет найти подходящего специалиста по управлению ключевыми клиентами в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.