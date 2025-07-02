Должностная обязанность Аккаунт менеджера

Общие положения:

Аккаунт менеджер играет важную роль в управлении международными и ключевыми клиентами компании. Задача аккаунт менеджера состоит в установлении и поддержании долгосрочных отношений с клиентами, управлении проектами и обеспечении удовлетворенности клиентов.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее профессиональное образование в области маркетинга, управления или экономики.

— Опыт работы в продажах, маркетинге или клиентском обслуживании.

— Знание принципов управления ключевыми клиентами и проектным управлением.

— Навыки коммуникации, переговоров и управления отношениями с клиентами.

Должностные обязанности:

— Установление и поддержание долгосрочных отношений с международными и ключевыми клиентами компании.

— Понимание потребностей и целей клиентов, анализ рынка и конкурентов.

— Разработка и реализация плана работы с клиентами, включая определение целей и стратегий.

— Координация проектов, включая управление командой и ресурсами, контроль качества и соблюдение сроков.

— Ведение документации и отчетности о работе с клиентами.

Отчетность:

Аккаунт менеджер отчитывается перед вышестоящим руководством о ходе и результате работы с клиентами. Отчеты могут включать информацию о выполненных задачах, достигнутых целях, объеме продаж и клиентской удовлетворенности.

Права:

Аккаунт менеджер имеет право:

— Вести переговоры и заключать договоры с клиентами.

— Участвовать в планировании маркетинговых и продажных мероприятий.

— Принимать решения по управлению клиентами и проектами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Аккаунт менеджер несет ответственность за установление и поддержание долгосрочных отношений с ключевыми клиентами, достижение целей и удовлетворенность клиентов. Критерии эффективности могут включать объем продаж, уровень удовлетворенности клиентов, достигнутые цели и объемы проектов.

