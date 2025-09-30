Должностные обязанности Аналитик данных

Общие положения Аналитика данных

Аналитика данных — специалист, отвечающий за сбор, обработку, анализ и интерпретацию данных для поддержки продуктовых и бизнес‑решений. Обеспечивает подготовку аналитических отчётов и дашбордов, автоматизацию ETL‑процессов, валидацию данных и формирование KPI. Работает в соответствии с внутренними регламентами по качеству данных, политиками безопасности и требованиями руководства продукта/отдела аналитики.

Квалификационные требования Аналитика данных

  • Высшее образование в области математики, статистики, прикладной математики, информатики, экономики или смежных направлений.
  • Опыт работы в аналитике данных / BI / Data Engineer от 1–2 лет (Junior), 2–5 лет (Middle), 5+ лет (Senior).
  • Уверенные навыки SQL (оптимизация запросов, оконные функции); опыт работы с PostgreSQL, ClickHouse, BigQuery или аналогами.
  • Знание Python (pandas, numpy), R — для анализа и прототипирования моделей; умение писать чистый, тестируемый код.
  • Опыт работы с ETL/ELT (Airflow, dbt, Luigi) и конвейерами данных.
  • Владение BI‑инструментами: Power BI, Tableau, Looker, Metabase — разработка дашбордов и визуализаций.
  • Базовые знания статистики, A/B‑тестирования, эконометрики; для Senior — опыт ML‑моделирования (sklearn, lightgbm).
  • Понимание основ Big Data‑стека (Spark) и облачных платформ (AWS/GCP/Azure) — преимущество.
  • Навыки работы с системами контроля версий (Git), контейнеризации (Docker) и принципами CI/CD.
  • Опыт документирования метаданных, построения data dictionary и участия в Data Governance.
  • Аналитическое мышление, внимательность к качеству данных, навыки презентации результатов и коммуникации с бизнес‑стейкхолдерами.
  • Английский — технический уровень для чтения документации и взаимодействия в международных командах — преимущество.

Должностные обязанности Аналитика данных

  • Сбор, очистка и подготовка данных из внутренних и внешних источников; настройка стабильных ETL/ELT‑пайплайнов.
  • Проектирование и оптимизация хранилищ данных, витрин и агрегатов под отчёты и аналитические задачи.
  • Разработка и поддержка SQL‑запросов, KPI‑метрик, ad‑hoc‑анализов и регулярных отчётов.
  • Создание интерактивных дашбордов и визуализаций для продуктовых команд, маркетинга, продаж и руководства.
  • Проведение аналитических исследований: когортный анализ, воронки, LTV, churn‑анализ, сегментация пользователей.
  • Подготовка и проведение A/B‑тестов, анализ результатов и генерация рекомендаций.
  • Валидация и контроль качества данных: мониторинг аномалий, настройка алертов и процессов восстановления.
  • Поддержка моделей прогнозирования и ML‑прототипов: сбор фичей, валидация, метрики качества моделей.
  • Автоматизация рутинной аналитики и отчётности, документирование процессов и создание runbooks.
  • Взаимодействие с продуктом, маркетингом, продажами и IT для трансляции аналитических инсайтов в бизнес‑решения.
  • Наставничество младших аналитиков и участие в повышении аналитической культуры команды.

Отчетность Аналитика данных

Аналитика данных подотчётен руководителю отдела аналитики / BI‑лиду / Product Owner и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по ключевым метрикам и инцидентам с данными;
  • регулярные дашборды и месячные отчёты по KPI продукта и бизнес‑направлений;
  • результаты аналитических исследований, A/B‑тестов и рекомендации по продукту;
  • документацию по ETL‑пайплайнам, data dictionary и инцидент‑репорты по проблемам с данными;
  • pull‑request‑описания, результаты code review и оценки трудоёмкости задач.

Права Аналитика данных

  • Запрашивать у функциональных подразделений доступ к необходимым данным и бизнес‑контекст для корректной аналитики.
  • Останавливать автоматическую публикацию отчётов или откладывать релиз дашбордов при выявлении критических несоответствий данных.
  • Инициировать изменения в архитектуре данных, стандартах качества и процессах Data Governance.
  • Предлагать инструменты и ресурсы (BI‑инструменты, облачные сервисы, ETL‑решения) для повышения эффективности аналитики.
  • Проводить обучение сотрудников и внедрять шаблоны/стандарты документирования данных.

Критерии эффективности и ответственность Аналитика данных

  • Основные KPI: достоверность и своевременность отчётности, качество данных (data quality), скорость получения инсайтов, уровень использования дашбордов бизнесом.
  • Примеры целевых значений:
    • Доля автоматизированных отчётов среди ключевых KPI — ≥ 80%;
    • Время реакции на инцидент с данными (MTTR) — ≤ 4 часа;
    • Точность основных метрик (релевантность вычислений) — 100% при валидации;
    • Уровень использования дашбордов руководством — ≥ 70% ежедневного/недельного использования.
  • Аналитика данных несёт ответственность за корректность рассчитываемых показателей, своевременность отчётов, соблюдение политики безопасности данных и конфиденциальности. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Аналитика данных в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор аналитиков данных с проверкой практических навыков: тестовые задания на SQL/Python, кейсы по построению дашбордов и анализу пользовательских воронок.

  • Оценка технического стека: SQL, Python/R, ETL, BI‑инструменты, облачные платформы.
  • Проверка навыков качества данных: валидация, мониторинг аномалий, data‑governance‑подходы.
  • Интервью с техлидом, ревью кода и кейс‑презентация результатов перед продуктовой командой.
  • Поддержка в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора аналитика данных, способного обеспечить качественную отчётность, автоматизацию аналитики и генерацию бизнес‑инсайтов, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалиста с нужным стеком, опытом в ETL/BI и умением переводить данные в решения. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

