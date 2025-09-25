Общие положения Аналитика по подбору персонала

Аналитик по подбору персонала — специалист, ответственный за сбор, анализ и визуализацию данных рекрутмента, оптимизацию воронки найма, оценку эффективности sourcing‑каналов и поддержку принятия решений HR‑командой. Обеспечивает прозрачность показателей привлечения талантов, формирует рекомендации по улучшению процессов подбора и работает в связке с HRBP, рекрутерами и руководителями направлений. Действует в соответствии с внутренними регламентами, политиками конфиденциальности и законодательством о персональных данных.

Квалификационные требования Аналитика по подбору персонала

Высшее образование в области менеджмента, экономики, аналитики данных, HR или эквивалентный практический опыт.

Опыт в HR‑анализе, рекрутменте или HR‑информационных системах от 1–2 лет (Middle) / 3+ лет (Senior).

Владение инструментами аналитики: Excel (Power Query, Pivot), SQL; опыт с BI‑инструментами (Power BI, Tableau, Metabase).

Знание ATS/HRIS (Workday, Greenhouse, Lever, Bitrix24 и т.п.) и интеграций данных.

Навыки визуализации данных и подготовки дашбордов для руководства.

Понимание метрик рекрутинга: TTF (Time to Fill), TTA (Time to Accept), CPL (Cost per Hire), source‑efficiency, offer‑acceptance rate, quality‑of‑hire.

Опыт работы с A/B‑тестированием вакансий, аналитикой каналов привлечения и оптимизацией воронки найма.

Базовые знания статистики и методов прогнозирования; предпочтительно — навыки Python/R.

Умение работать с конфиденциальными данными, аккуратность и аналитическое мышление.

Коммуникационные навыки для взаимодействия с HR, руководителями и внешними партнёрами.

Должностные обязанности Аналитика по подбору персонала

Сбор, очистка и интеграция данных из ATS, HRIS, CRM и других источников для аналитики подбора.

Построение и поддержание дашбордов по ключевым HR‑метрикам: TTF, time‑to‑hire, offer‑rate, source ROI, funnel conversion.

Проведение глубинного анализа воронки найма, выявление узких мест и формирование релевантных гипотез по оптимизации.

Оценка эффективности sourcing‑каналов и рекомендованные перераспределения бюджета и усилий.

Прогнозирование потребности в найме (workforce planning) совместно с HRBP и руководителями подразделений.

Оценка качества найма: отслеживание performance новых сотрудников, retention и quality‑of‑hire метрик.

Подготовка аналитических отчётов и презентаций для руководства и отдела HR.

Автоматизация отчётности, настройка оповещений о отклонениях от KPI и поддержка self‑service аналитики для команд.

Участие в разработке и тестировании оценки кандидатов, методик скоринга и стандартизации данных.

Контроль корректности хранения персональных данных и поддержки процессов GDPR/локального законодательства.

Поддержка проектов employer branding через аналитику эффективности кампаний и каналов привлечения.

Отчетность Аналитика по подбору персонала

Аналитик подотчётен руководителю отдела подбора / HR‑директору и предоставляет:

еженедельные и месячные дашборды по рекрутмент‑метрикам;

ad‑hoc отчёты по запросам руководителей подразделений;

прогнозы потребностей в кадрах и сценарии найма;

отчёты по эффективности каналов привлечения и затрат на найм;

пост‑мортемы по крупным наймам и фаза‑отчёты по инициативам оптимизации.

Права Аналитика по подбору персонала

Запрашивать у HR, рекрутеров и бизнес‑подразделений данные, необходимые для аналитики.

Вносить предложения по изменению процессов подбора, источников привлечения и KPI рекрутинга.

Настраивать доступы к аналитическим инструментам и дашбордам для заинтересованных пользователей в рамках политики безопасности.

Приостанавливать использование некорректных данных/метрик до их верификации.

Инициировать проекты по автоматизации отчётности и интеграции систем.

Критерии эффективности и ответственность Аналитика по подбору персонала

Основные KPI: точность прогнозов потребности, сокращение TTF/Time‑to‑Hire, рост эффективности каналов (CPL ↓), увеличение offer‑acceptance rate, повышение retention новых сотрудников.

Примеры целевых значений: Снижение TTF на 10–20% в течение квартала (по приоритетным ролям); Уменьшение CPL на 15% при сохранении качества кандидатов; Повышение offer‑acceptance rate ≥ 70–80%; Точность прогноза потребности — ±10%.

Аналитик несёт ответственность за корректность аналитики, обоснованность рекомендаций и соблюдение правил работы с персональными данными. За искажение данных или нарушение регламентов применяются дисциплинарные меры в рамках политики компании.

