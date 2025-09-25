Должностные обязанности Аналитик по подбору персонала
Общие положения Аналитика по подбору персонала
Аналитик по подбору персонала — специалист, ответственный за сбор, анализ и визуализацию данных рекрутмента, оптимизацию воронки найма, оценку эффективности sourcing‑каналов и поддержку принятия решений HR‑командой. Обеспечивает прозрачность показателей привлечения талантов, формирует рекомендации по улучшению процессов подбора и работает в связке с HRBP, рекрутерами и руководителями направлений. Действует в соответствии с внутренними регламентами, политиками конфиденциальности и законодательством о персональных данных.
Квалификационные требования Аналитика по подбору персонала
- Высшее образование в области менеджмента, экономики, аналитики данных, HR или эквивалентный практический опыт.
- Опыт в HR‑анализе, рекрутменте или HR‑информационных системах от 1–2 лет (Middle) / 3+ лет (Senior).
- Владение инструментами аналитики: Excel (Power Query, Pivot), SQL; опыт с BI‑инструментами (Power BI, Tableau, Metabase).
- Знание ATS/HRIS (Workday, Greenhouse, Lever, Bitrix24 и т.п.) и интеграций данных.
- Навыки визуализации данных и подготовки дашбордов для руководства.
- Понимание метрик рекрутинга: TTF (Time to Fill), TTA (Time to Accept), CPL (Cost per Hire), source‑efficiency, offer‑acceptance rate, quality‑of‑hire.
- Опыт работы с A/B‑тестированием вакансий, аналитикой каналов привлечения и оптимизацией воронки найма.
- Базовые знания статистики и методов прогнозирования; предпочтительно — навыки Python/R.
- Умение работать с конфиденциальными данными, аккуратность и аналитическое мышление.
- Коммуникационные навыки для взаимодействия с HR, руководителями и внешними партнёрами.
Должностные обязанности Аналитика по подбору персонала
- Сбор, очистка и интеграция данных из ATS, HRIS, CRM и других источников для аналитики подбора.
- Построение и поддержание дашбордов по ключевым HR‑метрикам: TTF, time‑to‑hire, offer‑rate, source ROI, funnel conversion.
- Проведение глубинного анализа воронки найма, выявление узких мест и формирование релевантных гипотез по оптимизации.
- Оценка эффективности sourcing‑каналов и рекомендованные перераспределения бюджета и усилий.
- Прогнозирование потребности в найме (workforce planning) совместно с HRBP и руководителями подразделений.
- Оценка качества найма: отслеживание performance новых сотрудников, retention и quality‑of‑hire метрик.
- Подготовка аналитических отчётов и презентаций для руководства и отдела HR.
- Автоматизация отчётности, настройка оповещений о отклонениях от KPI и поддержка self‑service аналитики для команд.
- Участие в разработке и тестировании оценки кандидатов, методик скоринга и стандартизации данных.
- Контроль корректности хранения персональных данных и поддержки процессов GDPR/локального законодательства.
- Поддержка проектов employer branding через аналитику эффективности кампаний и каналов привлечения.
Отчетность Аналитика по подбору персонала
Аналитик подотчётен руководителю отдела подбора / HR‑директору и предоставляет:
- еженедельные и месячные дашборды по рекрутмент‑метрикам;
- ad‑hoc отчёты по запросам руководителей подразделений;
- прогнозы потребностей в кадрах и сценарии найма;
- отчёты по эффективности каналов привлечения и затрат на найм;
- пост‑мортемы по крупным наймам и фаза‑отчёты по инициативам оптимизации.
Права Аналитика по подбору персонала
- Запрашивать у HR, рекрутеров и бизнес‑подразделений данные, необходимые для аналитики.
- Вносить предложения по изменению процессов подбора, источников привлечения и KPI рекрутинга.
- Настраивать доступы к аналитическим инструментам и дашбордам для заинтересованных пользователей в рамках политики безопасности.
- Приостанавливать использование некорректных данных/метрик до их верификации.
- Инициировать проекты по автоматизации отчётности и интеграции систем.
Критерии эффективности и ответственность Аналитика по подбору персонала
- Основные KPI: точность прогнозов потребности, сокращение TTF/Time‑to‑Hire, рост эффективности каналов (CPL ↓), увеличение offer‑acceptance rate, повышение retention новых сотрудников.
- Примеры целевых значений:
- Снижение TTF на 10–20% в течение квартала (по приоритетным ролям);
- Уменьшение CPL на 15% при сохранении качества кандидатов;
- Повышение offer‑acceptance rate ≥ 70–80%;
- Точность прогноза потребности — ±10%.
- Аналитик несёт ответственность за корректность аналитики, обоснованность рекомендаций и соблюдение правил работы с персональными данными. За искажение данных или нарушение регламентов применяются дисциплинарные меры в рамках политики компании.
