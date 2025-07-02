Должностная инструкция Аналитика

Аналитик отвечает за сбор, обработку и анализ данных, помогая руководству принимать обоснованные решения. Специалист в этой роли также участвует в разработке стратегий и предложениях по улучшению бизнес-процессов.

Аналитик предоставляет регулярные аналитические отчеты и рекомендации по результатам исследований и анализа данных.

Аналитик имеет право на запрос дополнительной информации необходимой для анализа, доступ к профессиональному развитию и использование современных аналитических инструментов.

Эффективность работы Аналитика оценивается по точности и своевременности аналитических отчетов, вкладу в повышение эффективности компании и успешности внедрения предложенных улучшений.

