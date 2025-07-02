Должностные обязанности Аналитик

Должностная инструкция Аналитика

Аналитик отвечает за сбор, обработку и анализ данных, помогая руководству принимать обоснованные решения. Специалист в этой роли также участвует в разработке стратегий и предложениях по улучшению бизнес-процессов.

Аналитик предоставляет регулярные аналитические отчеты и рекомендации по результатам исследований и анализа данных.

Аналитик имеет право на запрос дополнительной информации необходимой для анализа, доступ к профессиональному развитию и использование современных аналитических инструментов.

Эффективность работы Аналитика оценивается по точности и своевременности аналитических отчетов, вкладу в повышение эффективности компании и успешности внедрения предложенных улучшений.

 

Открытые вакансии

Тендерный аналитик ЕИС
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Тендерный аналитик ЕИС
з/п 150 000 ₽
Абсолютное понимание функционала сайта ЕИС и сервисов по поиску закупок (пример - Тендерленд, Инитпро), продвинутый Excel, организация совместной работы с файлами Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 июля, 2025 • 08:38
Аналитик по подбору персонала
Город: Москва, Зарплата: 109 195 ₽
Аналитик по подбору персонала
з/п 109 195 ₽
Высокая коммуникабельность и навыки межличностного общения. Владение современными инструментами поиска кандидатов (HeadHunter, Авито, Телеграм-каналы, пр). Ориентация на результат и способность работать в условиях многозадачности. Внимательность к деталям и стрессоустойчивость. Высокий уровень самодисциплины Сертификаты в области рекрутмента и HR будут плюсом.
26 июля, 2025 • 08:38
