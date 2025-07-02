Должностная обязанность Аналитика-маркетолога

Общие положения:

Аналитик-маркетолог играет важную роль в анализе и оптимизации маркетинговых стратегий компании. Задача аналитика-маркетолога состоит в сборе, анализе и интерпретации данных для выработки рекомендаций по развитию маркетинговых кампаний и стратегий.

Квалификационные требования:

— Высшее профессиональное образование в области маркетинга, экономики, статистики или эквивалент.

— Опыт работы в области маркетинга, анализа данных или маркетинговых исследований.

— Знание методов и инструментов анализа данных, включая статистику, планирование экспериментов, маркетинговую аналитику и CRM-системы.

— Навыки работы с большим объемом данных, организации и визуализации результатов анализа.

Должностные обязанности:

— Сбор, структурирование и анализ данных для изучения и оценки эффективности маркетинговых кампаний и стратегий.

— Разработка и применение моделей и методов анализа данных для прогнозирования потенциальных результатов маркетинговых активностей.

— Проведение исследований и анализа рынка, конкурентов и потребительского поведения.

— Подготовка отчетов и презентаций с результатами анализа данных, предоставление рекомендаций и планов развития маркетинговых стратегий.

— Взаимодействие с другими отделами компании, включая маркетинговый отдел и отдел продаж, для обмена информацией и совместной разработки маркетинговых активностей.

Отчетность:

Аналитик-маркетолог отчитывается перед руководством о ходе и результатах анализа данных, оценке эффективности маркетинговых активностей и предоставлении рекомендаций. Отчеты могут включать информацию о собранных данных, используемых методах и инструментах анализа, прогнозах и рекомендациях.

Права:

Аналитик-маркетолог имеет право:

— Использовать данные и инструменты анализа для выполнения своих профессиональных обязанностей.

— Запрашивать и получать необходимую информацию и данные от других сотрудников или отделов компании.

— Принимать участие в принятии решений, основанных на проведенном анализе данных.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Аналитик-маркетолог несет ответственность за проведение качественного и своевременного анализа данных, выработку рекомендаций и прогнозирование результатов маркетинговых активностей, а также за использование верных методов и инструментов анализа. Критерии эффективности могут включать точность анализа, полноту собранных данных, актуальность выводов и рекомендаций.

