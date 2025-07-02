Должностные обязанности Архитектор

Общие положения Архитектор

Архитектор — ведущий специалист, отвечающий за проектирование, развитие и сопровождение архитектуры информационных систем и решений компании. Обеспечивает соответствие архитектурных решений бизнес‑целям, нефункциональным требованиям (масштабируемость, отказоустойчивость, безопасность, производительность) и корпоративным стандартам. Участвует в планировании дорожных карт, оценке технических рисков и принятии стратегических решений по выбору стека технологий. Действует в рамках корпоративной архитектуры, регламентов разработки, стандартов информационной безопасности и поручений руководства.

Квалификационные требования Архитектор

  • Высшее образование в области информационных технологий, прикладной математики, инженерии или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы в роли архитектора/lead‑developer/solution architect от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior/Lead).
  • Глубокие знания архитектурных паттернов: микросервисы, event‑driven, CQRS, DDD, layered/hexagonal architecture.
  • Опыт проектирования распределённых систем, API (REST/GraphQL), интеграции (gRPC, message brokers, ESB).
  • Практический опыт с облачными платформами (AWS, Azure, GCP) и оркестрацией контейнеров (Kubernetes).
  • Навыки работы с CI/CD, наблюдаемостью (Prometheus, Grafana, ELK), трассировкой (Jaeger, Zipkin).
  • Знание моделирования архитектуры: UML, C4, BPMN; умение оформлять архитектурную документацию и ADR (Architecture Decision Records).
  • Понимание требований к безопасности, приватности и соответствию (TLS, IAM, GDPR, PCI/HIPAA — при необходимости).
  • Опыт оценки производительности, профилирования, масштабирования и оптимизации затрат (cloud cost).
  • Навыки технического лидерства: code review, менторство, проведение архитектурных ревью и governance.
  • Владение английским языком на уровне, достаточном для чтения технической документации и общения с международными командами.

Должностные обязанности Архитектор

  • Разработка и поддержание архитектурных решений и дорожных карт (roadmaps) для продуктов и платформ.
  • Проектирование систем с учётом бизнес‑требований и нефункциональных требований (SLA, SLO, масштабируемость, безопасность).
  • Подготовка архитектурной документации: диаграммы (C4, UML), ADR, спецификации API, схемы интеграций.
  • Проведение архитектурных ревью, code review ключевых изменений и утверждение технических решений.
  • Разработка прототипов и PoC для проверки технологических гипотез и уменьшения рисков внедрения.
  • Согласование интерфейсов и контрактов между командами, участие в планировании интеграций и релизов.
  • Определение стандартов, шаблонов и best practices для разработчиков (стандарты логирования, обработки ошибок, мониторинга).
  • Участие в оценке и снижении технического долга, планирование рефакторингов и миграций.
  • Взаимодействие с DevOps/SRE для определения требований к инфраструктуре, CI/CD и мониторингу.
  • Поддержка в инцидент‑реакции: анализ корневых причин (RCA), предложения по предотвращению повторов.
  • Менторство инженеров и проведение обучающих сессий по архитектуре и паттернам проектирования.
  • Оценка стоимости решений и влияние архитектурных решений на TCO (total cost of ownership).

Отчетность Архитектор

Архитектор подотчётен техническому руководителю/CTO и предоставляет:

  • архитектурные решения и ADR для утверждения;
  • дорожные карты архитектуры и план миграций;
  • отчёты по результатам PoC, оценкам рисков и TCO;
  • результаты архитектурных ревью и рекомендации по устранению рисков;
  • пост‑mortem отчёты и планы устранения корневых причин инцидентов.

Права Архитектор

  • Вносить предложения по выбору технологий, инструментов и инфраструктурных решений для проектов.
  • Останавливать или отклонять архитектурно‑критичные изменения в продакшне до их согласования при выявлении существенных рисков.
  • Запрашивать у команд данные, метрики, логи и доступы, необходимые для архитектурного анализа и принятия решений.
  • Инициировать проведение PoC, нагрузочного тестирования и внешних аудитов безопасности в рамках утверждённого бюджета.
  • Участвовать в формировании требований к найму инженеров и влиять на технические критерии отбора.

Критерии эффективности и ответственность Архитектор

  • Основные KPI: соблюдение архитектурной стратегии, стабильность и масштабируемость сервисов, снижение технического долга, скорость вывода решений на рынок и соблюдение SLO/SLA.
  • Примеры целевых значений:
    • Доля архитектурных инцидентов, вызванных дизайном — ≤ 5% от всех критических инцидентов;
    • Выполнение архитектурного roadmap — ≥ 90% ключевых этапов по плану;
    • Снижение TCO / оптимизация облачных расходов — ≥ 10% по инициативам;
    • Уровень соответствия стандартам и код‑ревью — 100% для критичных модулей.
  • Архитектор несёт ответственность за корректность и обоснованность архитектурных решений, оценку рисков и влияние на безопасность и доступность систем. За необоснованные решения или нарушение стандартов применяются меры в рамках внутренних регламентов.

Подбор Архитекторов в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор архитекторов с проверкой практических навыков: оценка архитектурных артефактов, разбор PoC, код‑ревью и технические интервью.
  • Оценка опыта в проектировании распределённых систем, облачной архитектуре, интеграциях и обеспечении безопасности.
  • Подбор с учётом масштаба бизнеса: продуктовые компании, стартапы, enterprise и облачные платформы.
  • Поддержка в адаптации кандидата, probation‑сопровождение и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора архитектора, который выстроит надёжную архитектуру решений, снизит технологические риски и ускорит реализацию бизнес‑фич, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужным уровнем опыта, практическими кейсами и подходом, соответствующим вашей технической стратегии. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

