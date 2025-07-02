Должностные обязанности Архивариус

Должностная обязанность Архивариуса

Общие положения:

Архивариус играет важную роль в управлении архивами и документацией компании. Задача архивариуса состоит в организации и поддержании эффективной работы архивного хранения и обеспечении сохранности и доступности документов.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее специальное образование в области архивоведения, информационного менеджмента или эквивалент.
— Знание правил и методов хранения документов, архивной деятельности и ведения электронного архива.
— Опыт работы в архивной сфере или управлении документацией предпочтителен.
— Навыки работы с компьютером и программными средствами для управления архивами.

Должностные обязанности:

— Организация архивного хранения и поддержание порядка в архиве.
— Прием, регистрация и учет поступающих документов и материалов.
— Классификация и индексация документов в соответствии с установленными стандартами.
— Обеспечение сохранности и конфиденциальности документов, контроль доступа и область ответственности в целях сохранности.
— Предоставление и выдача документов по запросу и в соответствии с установленной процедурой.

Отчетность:

Архивариус отчитывается перед непосредственным руководителем о работе архива, поступлении и выдаче документов, о сохранности и доступности документов. Отчеты могут включать информацию о количестве и состоянии документов, проведенных работах и обработке запросов.

Права:

Архивариус имеет право:
— Использовать и управлять документами в соответствии с установленной процедурой.
— Обрабатывать и классифицировать документы с целью удобства хранения и поиска.
— Проверять внешние поставки и поступление новых документов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Архивариус несет ответственность за эффективное архивное хранение документов, организацию архива, сохранность и доступность документов, а также соблюдение правил и процедур архивной работы. Критерии эффективности могут включать точность учета документов, доступность документов по запросу, сохранность и защиту документов.

 

Для подбора опытного и эффективного Архивариуса рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет найти подходящего специалиста по управлению и организации архива в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

