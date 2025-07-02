Должностная обязанность Архивариуса

Общие положения:

Архивариус играет важную роль в управлении архивами и документацией компании. Задача архивариуса состоит в организации и поддержании эффективной работы архивного хранения и обеспечении сохранности и доступности документов.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее специальное образование в области архивоведения, информационного менеджмента или эквивалент.

— Знание правил и методов хранения документов, архивной деятельности и ведения электронного архива.

— Опыт работы в архивной сфере или управлении документацией предпочтителен.

— Навыки работы с компьютером и программными средствами для управления архивами.

Должностные обязанности:

— Организация архивного хранения и поддержание порядка в архиве.

— Прием, регистрация и учет поступающих документов и материалов.

— Классификация и индексация документов в соответствии с установленными стандартами.

— Обеспечение сохранности и конфиденциальности документов, контроль доступа и область ответственности в целях сохранности.

— Предоставление и выдача документов по запросу и в соответствии с установленной процедурой.

Отчетность:

Архивариус отчитывается перед непосредственным руководителем о работе архива, поступлении и выдаче документов, о сохранности и доступности документов. Отчеты могут включать информацию о количестве и состоянии документов, проведенных работах и обработке запросов.

Права:

Архивариус имеет право:

— Использовать и управлять документами в соответствии с установленной процедурой.

— Обрабатывать и классифицировать документы с целью удобства хранения и поиска.

— Проверять внешние поставки и поступление новых документов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Архивариус несет ответственность за эффективное архивное хранение документов, организацию архива, сохранность и доступность документов, а также соблюдение правил и процедур архивной работы. Критерии эффективности могут включать точность учета документов, доступность документов по запросу, сохранность и защиту документов.

