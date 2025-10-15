Должностные обязанности Арматурщик

Общие положения Арматурщика

Арматурщик — квалифицированный рабочий строительной бригады, выполняющий монтаж, сборку и вязку арматурных каркасов для железобетонных конструкций (фундаменты, колонны, плиты, балки, перекрытия). Обеспечивает соблюдение проектной документации (КМ, КМ‑документация), технологий производства работ, требований по качеству и технике безопасности. Действует на основании приказов руководителя участка, проектной и исполнительной документации, правил охраны труда и строительных норм.

Квалификационные требования Арматурщика

  • Профильное образование: среднее профессиональное (строительные специальности) или подтверждённая производственная подготовка.
  • Опыт работы арматурщиком на стройке от 1 года (Junior) / 3+ лет (Middle) / 5+ лет (Senior).
  • Знание чтения и исполнения проектной документации: КМ, КМД, спецификации арматуры, чертежи узлов.
  • Владение технологией вязки арматуры (ручная вязка, вязальные крючки, автоматические пистолеты) и монтажом каркасов.
  • Навыки работы с инструментом: пистолеты для вязки, гнутьё арматуры, измерительные приборы, подвесная техника.
  • Понимание требований к допускам и геометрии арматурных сеток, положения защитного слоя бетона.
  • Знание требований по маркировке и складированию арматуры, правилам транспортировки и подъёма грузов.
  • Наличие допусков по охране труда, обучение по технике безопасности и по электробезопасности (при необходимости).
  • Физическая выносливость, ответственность, внимательность к деталям и аккуратность в исполнении работ.

Должностные обязанности Арматурщика

  • Подготовка и раскладка арматуры согласно спецификациям и чертежам (КМ, КМД).
  • Сборка и вязка арматурных каркасов, сеток и закладных элементов в соответствии с проектом и ППР.
  • Гибка арматуры по шаблонам и маркам; подготовка деталей к монтажу.
  • Контроль размеров, взаимного расположения и расстояний защитного слоя бетона.
  • Установка и крепление дистанционных элементов (фиксаторов), распорок и подкладок.
  • Помощь в погрузочно‑разгрузочных работах, подача арматуры на монтажные места.
  • Сотрудничество с монтажниками опалубки, бетонировщиками и контролёрами качества при подготовке к заливке бетона.
  • Ведение простейшей исполнительной документации: акты выполненных работ, отметки о проверках геометрии.
  • Соблюдение требований по маркировке, учёту и хранению арматурных изделий.
  • Выполнение поручений по устранению замечаний по качеству и допускам.
  • Обеспечение и соблюдение правил охраны труда, использование СИЗ и участие в инструктажах.

Отчетность Арматурщика

Арматурщик подотчётен бригадиру/прорабу и предоставляет:

  • ежедневные отчёты о выполненных объёмах (кв. метров каркасов, тонны арматуры);
  • акты приёма работ и отметки в журнале производства работ;
  • уведомления о несоответствиях материалов или чертежей;
  • данные для ведомостей расхода арматуры и контроля остатков.

Права Арматурщика

  • Требовать предоставления проектной документации (КМ, КМД), маркировки и инструкций для выполнения работ.
  • Останавливать работы при выявлении очевидной угрозы жизни и здоровью работников или при серьёзных нарушениях технологии до устранения причин.
  • Запрашивать у линейного руководства исправление дефектов опалубки, геометрии или несоответствий поставленной арматуры проекту.
  • Вносить предложения по оптимизации монтажа арматуры, сокращению трудозатрат и повышению качества работ.
  • Получать необходимые средства индивидуальной защиты и инструменты в установленном порядке.

Критерии эффективности и ответственность Арматурщика

  • Критерии эффективности: соблюдение объёмов и сроков работ, качество сборки каркасов, соответствие геометрических параметров проекту, отсутствие дефектов после бетонирования, соблюдение ТБ.
  • Примеры целевых значений (KPI):
    • Выполнение план‑графика по монтажу арматуры ≥ 95%;
    • Количество замечаний по геометрии/плотности вязки ≤ 1% от объёма;
    • Снижение перерасхода арматуры по ведомости ≤ 2%;
    • Отсутствие происшествий, связанных с нарушением правил безопасности.
  • Арматурщик несёт ответственность за качество выполненных работ, соответствие каркасов проектной документации, сохранность использованных материалов и соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с локальными регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Арматурщиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор арматурщиков с проверкой практических навыков: тестовые задания по вязке и сборке, проверка чтения КМ/КМД.
  • Оценка опытности по типам конструкций (фундаменты, мосты, перекрытия) и особенностям монтажа (каркасы, панели, монолит).
  • Проверка рекомендаций и соответствия требованиям по охране труда и допускам.
  • Поддержка в адаптации на объекте, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора арматурщика, способного качественно выполнять монтажные работы на вашем объекте и обеспечивать соблюдение технологий армирования, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалистов под ваш профиль, масштаб строительства и требования по безопасности.

