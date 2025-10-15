Общие положения Арматурщика

Арматурщик — квалифицированный рабочий строительной бригады, выполняющий монтаж, сборку и вязку арматурных каркасов для железобетонных конструкций (фундаменты, колонны, плиты, балки, перекрытия). Обеспечивает соблюдение проектной документации (КМ, КМ‑документация), технологий производства работ, требований по качеству и технике безопасности. Действует на основании приказов руководителя участка, проектной и исполнительной документации, правил охраны труда и строительных норм.

Квалификационные требования Арматурщика

Профильное образование: среднее профессиональное (строительные специальности) или подтверждённая производственная подготовка.

Опыт работы арматурщиком на стройке от 1 года (Junior) / 3+ лет (Middle) / 5+ лет (Senior).

Знание чтения и исполнения проектной документации: КМ, КМД, спецификации арматуры, чертежи узлов.

Владение технологией вязки арматуры (ручная вязка, вязальные крючки, автоматические пистолеты) и монтажом каркасов.

Навыки работы с инструментом: пистолеты для вязки, гнутьё арматуры, измерительные приборы, подвесная техника.

Понимание требований к допускам и геометрии арматурных сеток, положения защитного слоя бетона.

Знание требований по маркировке и складированию арматуры, правилам транспортировки и подъёма грузов.

Наличие допусков по охране труда, обучение по технике безопасности и по электробезопасности (при необходимости).

Физическая выносливость, ответственность, внимательность к деталям и аккуратность в исполнении работ.

Должностные обязанности Арматурщика

Подготовка и раскладка арматуры согласно спецификациям и чертежам (КМ, КМД).

Сборка и вязка арматурных каркасов, сеток и закладных элементов в соответствии с проектом и ППР.

Гибка арматуры по шаблонам и маркам; подготовка деталей к монтажу.

Контроль размеров, взаимного расположения и расстояний защитного слоя бетона.

Установка и крепление дистанционных элементов (фиксаторов), распорок и подкладок.

Помощь в погрузочно‑разгрузочных работах, подача арматуры на монтажные места.

Сотрудничество с монтажниками опалубки, бетонировщиками и контролёрами качества при подготовке к заливке бетона.

Ведение простейшей исполнительной документации: акты выполненных работ, отметки о проверках геометрии.

Соблюдение требований по маркировке, учёту и хранению арматурных изделий.

Выполнение поручений по устранению замечаний по качеству и допускам.

Обеспечение и соблюдение правил охраны труда, использование СИЗ и участие в инструктажах.

Отчетность Арматурщика

Арматурщик подотчётен бригадиру/прорабу и предоставляет:

ежедневные отчёты о выполненных объёмах (кв. метров каркасов, тонны арматуры);

акты приёма работ и отметки в журнале производства работ;

уведомления о несоответствиях материалов или чертежей;

данные для ведомостей расхода арматуры и контроля остатков.

Права Арматурщика

Требовать предоставления проектной документации (КМ, КМД), маркировки и инструкций для выполнения работ.

Останавливать работы при выявлении очевидной угрозы жизни и здоровью работников или при серьёзных нарушениях технологии до устранения причин.

Запрашивать у линейного руководства исправление дефектов опалубки, геометрии или несоответствий поставленной арматуры проекту.

Вносить предложения по оптимизации монтажа арматуры, сокращению трудозатрат и повышению качества работ.

Получать необходимые средства индивидуальной защиты и инструменты в установленном порядке.

Критерии эффективности и ответственность Арматурщика

Критерии эффективности: соблюдение объёмов и сроков работ, качество сборки каркасов, соответствие геометрических параметров проекту, отсутствие дефектов после бетонирования, соблюдение ТБ.

Примеры целевых значений (KPI): Выполнение план‑графика по монтажу арматуры ≥ 95%; Количество замечаний по геометрии/плотности вязки ≤ 1% от объёма; Снижение перерасхода арматуры по ведомости ≤ 2%; Отсутствие происшествий, связанных с нарушением правил безопасности.

Арматурщик несёт ответственность за качество выполненных работ, соответствие каркасов проектной документации, сохранность использованных материалов и соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с локальными регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Арматурщиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор арматурщиков с проверкой практических навыков: тестовые задания по вязке и сборке, проверка чтения КМ/КМД.

Оценка опытности по типам конструкций (фундаменты, мосты, перекрытия) и особенностям монтажа (каркасы, панели, монолит).

Проверка рекомендаций и соответствия требованиям по охране труда и допускам.

Поддержка в адаптации на объекте, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора арматурщика, способного качественно выполнять монтажные работы на вашем объекте и обеспечивать соблюдение технологий армирования, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалистов под ваш профиль, масштаб строительства и требования по безопасности.