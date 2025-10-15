Должностные обязанности Арматурщик
Общие положения Арматурщика
Арматурщик — квалифицированный рабочий строительной бригады, выполняющий монтаж, сборку и вязку арматурных каркасов для железобетонных конструкций (фундаменты, колонны, плиты, балки, перекрытия). Обеспечивает соблюдение проектной документации (КМ, КМ‑документация), технологий производства работ, требований по качеству и технике безопасности. Действует на основании приказов руководителя участка, проектной и исполнительной документации, правил охраны труда и строительных норм.
Квалификационные требования Арматурщика
- Профильное образование: среднее профессиональное (строительные специальности) или подтверждённая производственная подготовка.
- Опыт работы арматурщиком на стройке от 1 года (Junior) / 3+ лет (Middle) / 5+ лет (Senior).
- Знание чтения и исполнения проектной документации: КМ, КМД, спецификации арматуры, чертежи узлов.
- Владение технологией вязки арматуры (ручная вязка, вязальные крючки, автоматические пистолеты) и монтажом каркасов.
- Навыки работы с инструментом: пистолеты для вязки, гнутьё арматуры, измерительные приборы, подвесная техника.
- Понимание требований к допускам и геометрии арматурных сеток, положения защитного слоя бетона.
- Знание требований по маркировке и складированию арматуры, правилам транспортировки и подъёма грузов.
- Наличие допусков по охране труда, обучение по технике безопасности и по электробезопасности (при необходимости).
- Физическая выносливость, ответственность, внимательность к деталям и аккуратность в исполнении работ.
Должностные обязанности Арматурщика
- Подготовка и раскладка арматуры согласно спецификациям и чертежам (КМ, КМД).
- Сборка и вязка арматурных каркасов, сеток и закладных элементов в соответствии с проектом и ППР.
- Гибка арматуры по шаблонам и маркам; подготовка деталей к монтажу.
- Контроль размеров, взаимного расположения и расстояний защитного слоя бетона.
- Установка и крепление дистанционных элементов (фиксаторов), распорок и подкладок.
- Помощь в погрузочно‑разгрузочных работах, подача арматуры на монтажные места.
- Сотрудничество с монтажниками опалубки, бетонировщиками и контролёрами качества при подготовке к заливке бетона.
- Ведение простейшей исполнительной документации: акты выполненных работ, отметки о проверках геометрии.
- Соблюдение требований по маркировке, учёту и хранению арматурных изделий.
- Выполнение поручений по устранению замечаний по качеству и допускам.
- Обеспечение и соблюдение правил охраны труда, использование СИЗ и участие в инструктажах.
Отчетность Арматурщика
Арматурщик подотчётен бригадиру/прорабу и предоставляет:
- ежедневные отчёты о выполненных объёмах (кв. метров каркасов, тонны арматуры);
- акты приёма работ и отметки в журнале производства работ;
- уведомления о несоответствиях материалов или чертежей;
- данные для ведомостей расхода арматуры и контроля остатков.
Права Арматурщика
- Требовать предоставления проектной документации (КМ, КМД), маркировки и инструкций для выполнения работ.
- Останавливать работы при выявлении очевидной угрозы жизни и здоровью работников или при серьёзных нарушениях технологии до устранения причин.
- Запрашивать у линейного руководства исправление дефектов опалубки, геометрии или несоответствий поставленной арматуры проекту.
- Вносить предложения по оптимизации монтажа арматуры, сокращению трудозатрат и повышению качества работ.
- Получать необходимые средства индивидуальной защиты и инструменты в установленном порядке.
Критерии эффективности и ответственность Арматурщика
- Критерии эффективности: соблюдение объёмов и сроков работ, качество сборки каркасов, соответствие геометрических параметров проекту, отсутствие дефектов после бетонирования, соблюдение ТБ.
- Примеры целевых значений (KPI):
- Выполнение план‑графика по монтажу арматуры ≥ 95%;
- Количество замечаний по геометрии/плотности вязки ≤ 1% от объёма;
- Снижение перерасхода арматуры по ведомости ≤ 2%;
- Отсутствие происшествий, связанных с нарушением правил безопасности.
- Арматурщик несёт ответственность за качество выполненных работ, соответствие каркасов проектной документации, сохранность использованных материалов и соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с локальными регламентами и трудовым законодательством.
Подбор Арматурщиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор арматурщиков с проверкой практических навыков: тестовые задания по вязке и сборке, проверка чтения КМ/КМД.
- Оценка опытности по типам конструкций (фундаменты, мосты, перекрытия) и особенностям монтажа (каркасы, панели, монолит).
- Проверка рекомендаций и соответствия требованиям по охране труда и допускам.
- Поддержка в адаптации на объекте, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора арматурщика, способного качественно выполнять монтажные работы на вашем объекте и обеспечивать соблюдение технологий армирования, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалистов под ваш профиль, масштаб строительства и требования по безопасности.