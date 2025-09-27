Должностные обязанности Ассистент финансового директора
Общие положения Ассистента финансового директора
Ассистент финансового директора — специалист, обеспечивающий административную и аналитическую поддержку финансового директора (CFO) в вопросах финансового учета, бюджетирования, контроля затрат и подготовки управленческой отчетности. Обеспечивает своевременность документооборота, координацию внутренних процессов между финансовыми, бухгалтерскими и операционными подразделениями и действует в соответствии с внутренними регламентами, корпоративной политикой и требованиями законодательства.
Квалификационные требования Ассистента финансового директора
- Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерии или эквивалентная профильная подготовка.
- Опыт работы в финансовой или бухгалтерской службе от 1–3 лет (в зависимости от уровня позиции).
- Уверенное владение Excel (продвинутые формулы, сводные таблицы, Power Query), знание 1C / SAP / ERP‑систем — преимущество.
- Базовые знания принципов бухгалтерского учета, управленческой отчетности, бюджетирования и cash‑flow.
- Навыки подготовки презентаций и аналитических сводок (PowerPoint / Google Slides).
- Умение работать с большим объёмом данных, внимательность к деталям, аналитическое мышление.
- Коммуникабельность, умение координировать задачи между подразделениями, соблюдение конфиденциальности финансовой информации.
- Английский — уровень для чтения документации и общения с международными контрагентами — преимущество.
Должностные обязанности Ассистента финансового директора
- Подготовка и коррекция управленческой отчетности: сводные таблицы, показатели KPI, отклонения по бюджету.
- Сбор, верификация и систематизация финансовых данных от подразделений; контроль полноты и корректности первичных документов.
- Поддержка процессов бюджетирования и прогнозирования: сбор бюджетных заявок, консолидация, подготовка сценариев.
- Ведение календаря финансовых мероприятий руководителя: встречи, сроки подачи отчётности, контроль дедлайнов.
- Подготовка материалов для совещаний: презентации, презентационные справки, аналитические вырезки.
- Взаимодействие с бухгалтерией и контроллингом по текущим вопросам: входящие счета, заявки на оплату, сверки.
- Участие в подготовке платежных поручений и контроле исполнения платежей в пределах согласованных полномочий.
- Поддержка проектов по оптимизации затрат, автоматизации учёта и улучшения финансовых процессов.
- Ведение архива финансовых документов, обеспечение доступа к нужным документам для руководителя.
- Организация командировок, встреч с инвесторами/банками и деловой переписки от лица финансового директора по доверенности.
- Выполнение поручений финансового директора в рамках компетенций и корпоративных процедур.
Отчетность Ассистента финансового директора
Ассистент финансового директора подотчётен непосредственно финансовому директору (CFO) и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по статусу ключевых финансовых задач и отклонений по бюджету;
- подготовленные презентации и материалы для совещаний;
- отчёты по исполнению платежей и задолженностей по запросу;
- консолидированные данные для бюджетов и прогнозов;
- документы и акты по выполненным поручениям.
Права Ассистента финансового директора
- Запрашивать у структурных подразделений информацию и первичные документы, необходимые для подготовки управленческой отчётности и бюджетирования.
- Инициировать подготовку аналитических справок и предложений по оптимизации расходов совместно с контроллингом.
- Вести деловую переписку и координировать встречи от имени финансового директора в пределах делегированных полномочий.
- Требовать предоставления доступа к учетным системам и источникам данных в рамках служебной необходимости.
- Приостанавливать обработку сомнительных документов и уведомлять финансового директора о потенциальных рисках.
Критерии эффективности и ответственность Ассистента финансового директора
- Основные KPI: точность и своевременность подготовки управленческой отчётности, соблюдение дедлайнов бюджетирования, скорость обработки первичных документов, качество аналитики для руководства.
- Примеры целевых значений:
- Своевременность подготовки ежемесячной управленческой отчётности — 100%;
- Процент ошибок/несоответствий в отчётах — < 1%;
- Время обработки входящих финансовых документов (счета/акты) — ≤ 48 часов.
- Ассистент несёт ответственность за корректность предоставляемых данных, соблюдение конфиденциальности финансовой информации и соблюдение внутренних регламентов. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с корпоративной политикой.
Подбор Ассистента финансового директора в кадровом агентстве ФАВОРИТ
Поиск и подбор ассистентов финансового директора с проверкой практических навыков: продвинутый Excel, работа с ERP/1C/SAP, подготовка управленческой отчётности и бюджетирование. Оценка коммуникативных навыков, аккуратности, конфиденциальности и умения работать в динамичной среде. Поддержка в адаптации кандидата, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора ассистента финансового директора, способного улучшить качество управленческой отчётности, ускорить процессы бюджетирования и надёжно поддерживать работу CFO, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём кандидата с необходимыми техническими навыками и деловой совместимостью