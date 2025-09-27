Общие положения Ассистента финансового директора

Ассистент финансового директора — специалист, обеспечивающий административную и аналитическую поддержку финансового директора (CFO) в вопросах финансового учета, бюджетирования, контроля затрат и подготовки управленческой отчетности. Обеспечивает своевременность документооборота, координацию внутренних процессов между финансовыми, бухгалтерскими и операционными подразделениями и действует в соответствии с внутренними регламентами, корпоративной политикой и требованиями законодательства.

Квалификационные требования Ассистента финансового директора

Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерии или эквивалентная профильная подготовка.

Опыт работы в финансовой или бухгалтерской службе от 1–3 лет (в зависимости от уровня позиции).

Уверенное владение Excel (продвинутые формулы, сводные таблицы, Power Query), знание 1C / SAP / ERP‑систем — преимущество.

Базовые знания принципов бухгалтерского учета, управленческой отчетности, бюджетирования и cash‑flow.

Навыки подготовки презентаций и аналитических сводок (PowerPoint / Google Slides).

Умение работать с большим объёмом данных, внимательность к деталям, аналитическое мышление.

Коммуникабельность, умение координировать задачи между подразделениями, соблюдение конфиденциальности финансовой информации.

Английский — уровень для чтения документации и общения с международными контрагентами — преимущество.

Должностные обязанности Ассистента финансового директора

Подготовка и коррекция управленческой отчетности: сводные таблицы, показатели KPI, отклонения по бюджету.

Сбор, верификация и систематизация финансовых данных от подразделений; контроль полноты и корректности первичных документов.

Поддержка процессов бюджетирования и прогнозирования: сбор бюджетных заявок, консолидация, подготовка сценариев.

Ведение календаря финансовых мероприятий руководителя: встречи, сроки подачи отчётности, контроль дедлайнов.

Подготовка материалов для совещаний: презентации, презентационные справки, аналитические вырезки.

Взаимодействие с бухгалтерией и контроллингом по текущим вопросам: входящие счета, заявки на оплату, сверки.

Участие в подготовке платежных поручений и контроле исполнения платежей в пределах согласованных полномочий.

Поддержка проектов по оптимизации затрат, автоматизации учёта и улучшения финансовых процессов.

Ведение архива финансовых документов, обеспечение доступа к нужным документам для руководителя.

Организация командировок, встреч с инвесторами/банками и деловой переписки от лица финансового директора по доверенности.

Выполнение поручений финансового директора в рамках компетенций и корпоративных процедур.

Отчетность Ассистента финансового директора

Ассистент финансового директора подотчётен непосредственно финансовому директору (CFO) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по статусу ключевых финансовых задач и отклонений по бюджету;

подготовленные презентации и материалы для совещаний;

отчёты по исполнению платежей и задолженностей по запросу;

консолидированные данные для бюджетов и прогнозов;

документы и акты по выполненным поручениям.

Права Ассистента финансового директора

Запрашивать у структурных подразделений информацию и первичные документы, необходимые для подготовки управленческой отчётности и бюджетирования.

Инициировать подготовку аналитических справок и предложений по оптимизации расходов совместно с контроллингом.

Вести деловую переписку и координировать встречи от имени финансового директора в пределах делегированных полномочий.

Требовать предоставления доступа к учетным системам и источникам данных в рамках служебной необходимости.

Приостанавливать обработку сомнительных документов и уведомлять финансового директора о потенциальных рисках.

Критерии эффективности и ответственность Ассистента финансового директора

Основные KPI: точность и своевременность подготовки управленческой отчётности, соблюдение дедлайнов бюджетирования, скорость обработки первичных документов, качество аналитики для руководства.

Примеры целевых значений: Своевременность подготовки ежемесячной управленческой отчётности — 100%; Процент ошибок/несоответствий в отчётах — < 1%; Время обработки входящих финансовых документов (счета/акты) — ≤ 48 часов.

Ассистент несёт ответственность за корректность предоставляемых данных, соблюдение конфиденциальности финансовой информации и соблюдение внутренних регламентов. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с корпоративной политикой.

