Должностные обязанности Ассистент финансового директора

Общие положения Ассистента финансового директора

Ассистент финансового директора — специалист, обеспечивающий административную и аналитическую поддержку финансового директора (CFO) в вопросах финансового учета, бюджетирования, контроля затрат и подготовки управленческой отчетности. Обеспечивает своевременность документооборота, координацию внутренних процессов между финансовыми, бухгалтерскими и операционными подразделениями и действует в соответствии с внутренними регламентами, корпоративной политикой и требованиями законодательства.

Квалификационные требования Ассистента финансового директора

  • Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерии или эквивалентная профильная подготовка.
  • Опыт работы в финансовой или бухгалтерской службе от 1–3 лет (в зависимости от уровня позиции).
  • Уверенное владение Excel (продвинутые формулы, сводные таблицы, Power Query), знание 1C / SAP / ERP‑систем — преимущество.
  • Базовые знания принципов бухгалтерского учета, управленческой отчетности, бюджетирования и cash‑flow.
  • Навыки подготовки презентаций и аналитических сводок (PowerPoint / Google Slides).
  • Умение работать с большим объёмом данных, внимательность к деталям, аналитическое мышление.
  • Коммуникабельность, умение координировать задачи между подразделениями, соблюдение конфиденциальности финансовой информации.
  • Английский — уровень для чтения документации и общения с международными контрагентами — преимущество.

Должностные обязанности Ассистента финансового директора

  • Подготовка и коррекция управленческой отчетности: сводные таблицы, показатели KPI, отклонения по бюджету.
  • Сбор, верификация и систематизация финансовых данных от подразделений; контроль полноты и корректности первичных документов.
  • Поддержка процессов бюджетирования и прогнозирования: сбор бюджетных заявок, консолидация, подготовка сценариев.
  • Ведение календаря финансовых мероприятий руководителя: встречи, сроки подачи отчётности, контроль дедлайнов.
  • Подготовка материалов для совещаний: презентации, презентационные справки, аналитические вырезки.
  • Взаимодействие с бухгалтерией и контроллингом по текущим вопросам: входящие счета, заявки на оплату, сверки.
  • Участие в подготовке платежных поручений и контроле исполнения платежей в пределах согласованных полномочий.
  • Поддержка проектов по оптимизации затрат, автоматизации учёта и улучшения финансовых процессов.
  • Ведение архива финансовых документов, обеспечение доступа к нужным документам для руководителя.
  • Организация командировок, встреч с инвесторами/банками и деловой переписки от лица финансового директора по доверенности.
  • Выполнение поручений финансового директора в рамках компетенций и корпоративных процедур.

Отчетность Ассистента финансового директора

Ассистент финансового директора подотчётен непосредственно финансовому директору (CFO) и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по статусу ключевых финансовых задач и отклонений по бюджету;
  • подготовленные презентации и материалы для совещаний;
  • отчёты по исполнению платежей и задолженностей по запросу;
  • консолидированные данные для бюджетов и прогнозов;
  • документы и акты по выполненным поручениям.

Права Ассистента финансового директора

  • Запрашивать у структурных подразделений информацию и первичные документы, необходимые для подготовки управленческой отчётности и бюджетирования.
  • Инициировать подготовку аналитических справок и предложений по оптимизации расходов совместно с контроллингом.
  • Вести деловую переписку и координировать встречи от имени финансового директора в пределах делегированных полномочий.
  • Требовать предоставления доступа к учетным системам и источникам данных в рамках служебной необходимости.
  • Приостанавливать обработку сомнительных документов и уведомлять финансового директора о потенциальных рисках.

Критерии эффективности и ответственность Ассистента финансового директора

  • Основные KPI: точность и своевременность подготовки управленческой отчётности, соблюдение дедлайнов бюджетирования, скорость обработки первичных документов, качество аналитики для руководства.
  • Примеры целевых значений:
    • Своевременность подготовки ежемесячной управленческой отчётности — 100%;
    • Процент ошибок/несоответствий в отчётах — < 1%;
    • Время обработки входящих финансовых документов (счета/акты) — ≤ 48 часов.
  • Ассистент несёт ответственность за корректность предоставляемых данных, соблюдение конфиденциальности финансовой информации и соблюдение внутренних регламентов. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с корпоративной политикой.

