Общие положения Ассистент менеджера по маркетплейсам

Ассистент менеджера по маркетплейсам — специалист, оказывающий поддержку менеджеру по маркетплейсам в операционной и коммерческой работе с маркетплейс‑каналами (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и др.). Обеспечивает своевременное размещение и оптимизацию карточек товаров, поддержку заказов и логистики, коммуникацию с площадками и клиентской службой, сбор и подготовку аналитики для принятия решений. Действует в рамках внутренних регламентов, политик бренда и требований площадок.

Квалификационные требования Ассистент менеджера по маркетплейсам

Среднее профессиональное или высшее образование (маркетинг, экономика, логистика, e‑commerce или смежные направления).

Опыт работы в e‑commerce или на маркетплейсах от 1 года; для Middle — 2–3 года.

Знание основных маркетплейсов: правила размещения, требования к карточкам, логистика FBO/FBS, возвраты, комиссии.

Навыки работы с Excel (VLOOKUP, сводные таблицы), базовые навыки аналитики; знание SQL или BI‑инструментов — преимущество.

Опыт работы с CMS/ERP/CRM и выгрузками (CSV, Excel), интеграциями через API, опыт работы с 1C — плюс.

Навыки создания и оптимизации контента карточек: заголовки, характеристики, ключевые слова, фото- и видеоконтент.

Базовые знания по контекстной и таргетированной рекламе маркеплейсов (PPC, CPA), опыт работы с рекламными кабинетами площадок — преимущество.

Внимательность к деталям, организованность, коммуникабельность, умение работать в режиме многозадачности.

Английский на техническом уровне для чтения документации — преимущество.

Должностные обязанности Ассистент менеджера по маркетплейсам

Подготовка и размещение карточек товаров на маркетплейсах: заполнение описаний, характеристик, загрузка медиаконтента, выставление цен и штрихкодов.

Обновление прайс‑листов и наличие остатков, выгрузка/загрузка фидов и каталогов, корректировка SKU и связок.

Мониторинг статусов заказов и взаимодействие с логистикой (FBO/FBS), контроль отгрузок, возвратов и сроков доставки.

Работа с запросами площадок и модерацией карточек — оперативное устранение замечаний и ошибок.

Поддержка рекламных кампаний: настройка базовых кампаний, сбор данных по ROI/ACoS, подготовка предложений по оптимизации.

Сбор и подготовка ежедневной/еженедельной аналитики по продажам, трафику, конверсии, видимости и рекламным метрикам.

Анализ конкурентных предложений: мониторинг цен, ассортимента и промо‑активностей конкурентов.

Взаимодействие с отделами: маркетинг (контент, фото), логистика, финансы (возвраты, сверки), клиентский сервис.

Подготовка карточек для акций и маркетплейс‑мероприятий, участие в планировании промо‑акций.

Участие в оптимизации бизнес‑процессов и автоматизации рутинных операций (скрипты выгрузки, шаблоны).

Отчетность Ассистент менеджера по маркетплейсам

Ассистент подотчётен менеджеру по маркетплейсам (или руководителю e‑commerce) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по статусу карточек, остаткам и отгрузкам;

отчёты по продажам, рекламным кампаниям и ключевым метрикам (GMV, конверсия, ACoS);

списки проблемных SKU и действия по их устранению;

акты по возвратам и расхождениям с логистикой/складом;

подготовленные материалы для промо‑кампаний и модераций.

Права Ассистент менеджера по маркетплейсам

Запрашивать у смежных подразделений (маркетинг, логистика, финансы, CS) данные и материалы, необходимые для размещения и сопровождения товаров.

Вносить предложения по корректировке карточек, цен и промо‑акций в рамках утверждённых правил.

Приостанавливать размещение SKU или активацию кампаний при выявлении критических несоответствий по контенту, цене или логистике — с уведомлением менеджера.

Участвовать в выборе инструментов автоматизации и интеграции для оптимизации процессов.

Требовать обучения и доступа к системам, нужным для эффективной работы.

Критерии эффективности и ответственность Ассистент менеджера по маркетплейсам

Основные KPI: выполнение плана продаж и плановой маржи (по поручению менеджера), уровень конверсии карточек, точность остатков, скорость реакции на модерации и количество ошибок в карточках.

Примеры целевых значений: Конверсия по карточкам категории — рост или стабильность в рамках целевого уровня; Выполнение плана продаж маркетплейса — ≥ 95% от плановой цели для ассистента (в рамках поддержки); Точность остатков (расхождения между учётом и реальностью) — < 2%; Среднее время реакции на модерацию/проблему — ≤ 24 часа; Уровень возвратов по вине неверного описания — < 1–2%.

Ассистент несёт ответственность за корректность внесённых данных, соблюдение регламентов площадок, своевременность ответов на запросы площадок и влияние своей работы на операционные метрики. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами.

