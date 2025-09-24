Должностные обязанности Ассистент менеджера по маркетплейсам
Общие положения Ассистент менеджера по маркетплейсам
Ассистент менеджера по маркетплейсам — специалист, оказывающий поддержку менеджеру по маркетплейсам в операционной и коммерческой работе с маркетплейс‑каналами (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и др.). Обеспечивает своевременное размещение и оптимизацию карточек товаров, поддержку заказов и логистики, коммуникацию с площадками и клиентской службой, сбор и подготовку аналитики для принятия решений. Действует в рамках внутренних регламентов, политик бренда и требований площадок.
Квалификационные требования Ассистент менеджера по маркетплейсам
- Среднее профессиональное или высшее образование (маркетинг, экономика, логистика, e‑commerce или смежные направления).
- Опыт работы в e‑commerce или на маркетплейсах от 1 года; для Middle — 2–3 года.
- Знание основных маркетплейсов: правила размещения, требования к карточкам, логистика FBO/FBS, возвраты, комиссии.
- Навыки работы с Excel (VLOOKUP, сводные таблицы), базовые навыки аналитики; знание SQL или BI‑инструментов — преимущество.
- Опыт работы с CMS/ERP/CRM и выгрузками (CSV, Excel), интеграциями через API, опыт работы с 1C — плюс.
- Навыки создания и оптимизации контента карточек: заголовки, характеристики, ключевые слова, фото- и видеоконтент.
- Базовые знания по контекстной и таргетированной рекламе маркеплейсов (PPC, CPA), опыт работы с рекламными кабинетами площадок — преимущество.
- Внимательность к деталям, организованность, коммуникабельность, умение работать в режиме многозадачности.
- Английский на техническом уровне для чтения документации — преимущество.
Должностные обязанности Ассистент менеджера по маркетплейсам
- Подготовка и размещение карточек товаров на маркетплейсах: заполнение описаний, характеристик, загрузка медиаконтента, выставление цен и штрихкодов.
- Обновление прайс‑листов и наличие остатков, выгрузка/загрузка фидов и каталогов, корректировка SKU и связок.
- Мониторинг статусов заказов и взаимодействие с логистикой (FBO/FBS), контроль отгрузок, возвратов и сроков доставки.
- Работа с запросами площадок и модерацией карточек — оперативное устранение замечаний и ошибок.
- Поддержка рекламных кампаний: настройка базовых кампаний, сбор данных по ROI/ACoS, подготовка предложений по оптимизации.
- Сбор и подготовка ежедневной/еженедельной аналитики по продажам, трафику, конверсии, видимости и рекламным метрикам.
- Анализ конкурентных предложений: мониторинг цен, ассортимента и промо‑активностей конкурентов.
- Взаимодействие с отделами: маркетинг (контент, фото), логистика, финансы (возвраты, сверки), клиентский сервис.
- Подготовка карточек для акций и маркетплейс‑мероприятий, участие в планировании промо‑акций.
- Участие в оптимизации бизнес‑процессов и автоматизации рутинных операций (скрипты выгрузки, шаблоны).
Отчетность Ассистент менеджера по маркетплейсам
Ассистент подотчётен менеджеру по маркетплейсам (или руководителю e‑commerce) и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по статусу карточек, остаткам и отгрузкам;
- отчёты по продажам, рекламным кампаниям и ключевым метрикам (GMV, конверсия, ACoS);
- списки проблемных SKU и действия по их устранению;
- акты по возвратам и расхождениям с логистикой/складом;
- подготовленные материалы для промо‑кампаний и модераций.
Права Ассистент менеджера по маркетплейсам
- Запрашивать у смежных подразделений (маркетинг, логистика, финансы, CS) данные и материалы, необходимые для размещения и сопровождения товаров.
- Вносить предложения по корректировке карточек, цен и промо‑акций в рамках утверждённых правил.
- Приостанавливать размещение SKU или активацию кампаний при выявлении критических несоответствий по контенту, цене или логистике — с уведомлением менеджера.
- Участвовать в выборе инструментов автоматизации и интеграции для оптимизации процессов.
- Требовать обучения и доступа к системам, нужным для эффективной работы.
Критерии эффективности и ответственность Ассистент менеджера по маркетплейсам
- Основные KPI: выполнение плана продаж и плановой маржи (по поручению менеджера), уровень конверсии карточек, точность остатков, скорость реакции на модерации и количество ошибок в карточках.
- Примеры целевых значений:
- Конверсия по карточкам категории — рост или стабильность в рамках целевого уровня;
- Выполнение плана продаж маркетплейса — ≥ 95% от плановой цели для ассистента (в рамках поддержки);
- Точность остатков (расхождения между учётом и реальностью) — < 2%;
- Среднее время реакции на модерацию/проблему — ≤ 24 часа;
- Уровень возвратов по вине неверного описания — < 1–2%.
- Ассистент несёт ответственность за корректность внесённых данных, соблюдение регламентов площадок, своевременность ответов на запросы площадок и влияние своей работы на операционные метрики. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами.
