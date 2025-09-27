Должностные обязанности Ассистент отдела ВЭД
Общие положения Ассистента отдела ВЭД
Ассистент отдела ВЭД — специалист, обеспечивающий операционную поддержку процессов внешнеэкономической деятельности (импорт/экспорт) компании. Обеспечивает корректный документооборот по внешнеторговым контрактам, взаимодействие с таможенными брокерами, логистическими и страховыми партнёрами, контроль сроков поставок и соответствие трансакций внутренним регламентам и внешним требованиям. Действует в соответствии с политиками компании, договорами, требованиями таможенного и торгового законодательства и указаниями руководителя отдела ВЭД.
Квалификационные требования Ассистента отдела ВЭД
- Высшее/среднее профессиональное образование (международная торговля, логистика, юриспруденция, экономика, таможенное дело) или эквивалентный опыт.
- Опыт работы в ВЭД, логистике, таможенном сопровождении или в отделе экспорта/импорта от 1 года (Junior) / от 3 лет (Middle).
- Знание базовых правил внешнеторговой деятельности, правил Incoterms, принципов таможенного оформления и документооборота по импортно‑экспортным сделкам.
- Навыки работы с MS Office, Excel (VLOOKUP, сводные таблицы), электронными почтовыми клиентами, корпоративными ERP/CRM и TMS/WMS.
- Опыт взаимодействия с таможенными брокерами, перевозчиками, страховыми и банковскими структурами — преимущество.
- Базовые знания контрактного и торгового права, валютного контроля и лицензирования внешнеторговых операций.
- Внимательность к деталям, организованность, умение работать с большим объёмом документов и в условиях жёстких сроков.
- Английский язык (технический / деловой) — преимущество для международной переписки.
Должностные обязанности Ассистента отдела ВЭД
- Подготовка и проверка внешнеторговой документации: инвойсы, упаковочные листы, коносаменты, сертификаты происхождения, страховые полисы, экспортные/импортные декларации.
- Сопровождение контрактов: подготовка приложений, согласование условий поставки (Incoterms), контроль сроков поставки и отгрузок.
- Взаимодействие с таможенными брокерами и перевозчиками: передача документов, согласование сроков, контроль статусов грузов и транзита.
- Контроль соответствия поставок требованиям сертификации, лицензирования и санкционного комплаенса; подготовка документов для сертификации.
- Координация работы со складом, логистикой и финансовым отделом: оформление отгрузок, контроль поступления платежей, подготовка документов для банков (аккредитивы).
- Ведение базы данных по поставщикам/партнёрам, контроль контактов и условий сотрудничества.
- Обработка входящей/исходящей деловой переписки на русском и (при необходимости) на английском языке.
- Подготовка внутренних распоряжений и отчётов по ВЭД‑операциям, участие в сверках с контрагентами.
- Участие в оптимизации логистических схем и сокращении затрат на доставку и страхование.
- Поддержка менеджеров по ВЭД при проведении переговоров, подготовка презентаций и коммерческих предложений.
- Обеспечение сохранности и архивации внешнеторговых документов в соответствии с нормативами компании.
Отчетность Ассистента отдела ВЭД
Ассистент отдела ВЭД подотчётен руководителю отдела ВЭД и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по статусу отгрузок и задержек;
- отчёты по подготовленным и отправленным комплектам документов;
- реестр входящих и исходящих платежей по ВЭД‑сделкам (в сотрудничестве с финансами);
- акты сверок с контрагентами и отчёты по инцидентам/несоответствиям;
- предложения и отчёты по оптимизации логистики и документооборота.
Права Ассистента отдела ВЭД
- Запрашивать у внутренних подразделений (логистика, склад, финансы, юрист) информацию и документы, необходимые для сопровождения ВЭД‑операций.
- Взаимодействовать с внешними контрагентами (перевозчики, брокеры, страховщики, банки) в пределах делегованных полномочий.
- Приостанавливать обработку сделки или информировать руководителя о рисках при выявлении несоответствий в документах или нарушениях условий контракта.
- Вносить предложения по улучшению процессов документооборота, стандартных шаблонов и проверочных чек‑листов.
- Использовать корпоративные ресурсы (ERP/CRM/TMS) для ведения учёта и контроля ВЭД‑операций.
Критерии эффективности и ответственность Ассистента отдела ВЭД
- Основные KPI: точность и полнота документации, своевременность отправки/получения документов, количество ошибок в документах, процент выполненных поставок в срок, скорость обработки запросов.
- Примеры целевых значений:
- Точность документации (ошибки на 1000 Документов) — < 5;
- Выполнение сроков отправки/отгрузки — ≥ 98%;
- Время обработки комплекта документов — ≤ 24–48 часов (в зависимости от сложности);
- Количество спорных случаев/претензий по документам — минимально.
- Ассистент несёт ответственность за корректность сопровождающих документов, соблюдение внутренних регламентов и конфиденциальность коммерческой информации. За нарушения предусмотрены дисциплинарные меры согласно регламентам компании.
Подбор Ассистента отдела ВЭД в кадровом агентстве ФАВОРИТ
Поиск и подбор ассистентов ВЭД с проверкой практических навыков: оформление экспортно‑импортных документов, знание Incoterms, взаимодействие с брокерами и перевозчиками. Оценка кандидатов через кейс‑задания, проверку реальных сделок и рекомендаций. Сопровождение на probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора ассистента отдела ВЭД, готового быстро встраиваться в процессы импорта/экспорта и обеспечивать корректный документооборот, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужными навыками, языковой подготовкой и проверенной практикой.