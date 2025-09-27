Общие положения Ассистента отдела ВЭД

Ассистент отдела ВЭД — специалист, обеспечивающий операционную поддержку процессов внешнеэкономической деятельности (импорт/экспорт) компании. Обеспечивает корректный документооборот по внешнеторговым контрактам, взаимодействие с таможенными брокерами, логистическими и страховыми партнёрами, контроль сроков поставок и соответствие трансакций внутренним регламентам и внешним требованиям. Действует в соответствии с политиками компании, договорами, требованиями таможенного и торгового законодательства и указаниями руководителя отдела ВЭД.

Квалификационные требования Ассистента отдела ВЭД

Высшее/среднее профессиональное образование (международная торговля, логистика, юриспруденция, экономика, таможенное дело) или эквивалентный опыт.

Опыт работы в ВЭД, логистике, таможенном сопровождении или в отделе экспорта/импорта от 1 года (Junior) / от 3 лет (Middle).

Знание базовых правил внешнеторговой деятельности, правил Incoterms, принципов таможенного оформления и документооборота по импортно‑экспортным сделкам.

Навыки работы с MS Office, Excel (VLOOKUP, сводные таблицы), электронными почтовыми клиентами, корпоративными ERP/CRM и TMS/WMS.

Опыт взаимодействия с таможенными брокерами, перевозчиками, страховыми и банковскими структурами — преимущество.

Базовые знания контрактного и торгового права, валютного контроля и лицензирования внешнеторговых операций.

Внимательность к деталям, организованность, умение работать с большим объёмом документов и в условиях жёстких сроков.

Английский язык (технический / деловой) — преимущество для международной переписки.

Должностные обязанности Ассистента отдела ВЭД

Подготовка и проверка внешнеторговой документации: инвойсы, упаковочные листы, коносаменты, сертификаты происхождения, страховые полисы, экспортные/импортные декларации.

Сопровождение контрактов: подготовка приложений, согласование условий поставки (Incoterms), контроль сроков поставки и отгрузок.

Взаимодействие с таможенными брокерами и перевозчиками: передача документов, согласование сроков, контроль статусов грузов и транзита.

Контроль соответствия поставок требованиям сертификации, лицензирования и санкционного комплаенса; подготовка документов для сертификации.

Координация работы со складом, логистикой и финансовым отделом: оформление отгрузок, контроль поступления платежей, подготовка документов для банков (аккредитивы).

Ведение базы данных по поставщикам/партнёрам, контроль контактов и условий сотрудничества.

Обработка входящей/исходящей деловой переписки на русском и (при необходимости) на английском языке.

Подготовка внутренних распоряжений и отчётов по ВЭД‑операциям, участие в сверках с контрагентами.

Участие в оптимизации логистических схем и сокращении затрат на доставку и страхование.

Поддержка менеджеров по ВЭД при проведении переговоров, подготовка презентаций и коммерческих предложений.

Обеспечение сохранности и архивации внешнеторговых документов в соответствии с нормативами компании.

Отчетность Ассистента отдела ВЭД

Ассистент отдела ВЭД подотчётен руководителю отдела ВЭД и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по статусу отгрузок и задержек;

отчёты по подготовленным и отправленным комплектам документов;

реестр входящих и исходящих платежей по ВЭД‑сделкам (в сотрудничестве с финансами);

акты сверок с контрагентами и отчёты по инцидентам/несоответствиям;

предложения и отчёты по оптимизации логистики и документооборота.

Права Ассистента отдела ВЭД

Запрашивать у внутренних подразделений (логистика, склад, финансы, юрист) информацию и документы, необходимые для сопровождения ВЭД‑операций.

Взаимодействовать с внешними контрагентами (перевозчики, брокеры, страховщики, банки) в пределах делегованных полномочий.

Приостанавливать обработку сделки или информировать руководителя о рисках при выявлении несоответствий в документах или нарушениях условий контракта.

Вносить предложения по улучшению процессов документооборота, стандартных шаблонов и проверочных чек‑листов.

Использовать корпоративные ресурсы (ERP/CRM/TMS) для ведения учёта и контроля ВЭД‑операций.

Критерии эффективности и ответственность Ассистента отдела ВЭД

Основные KPI: точность и полнота документации, своевременность отправки/получения документов, количество ошибок в документах, процент выполненных поставок в срок, скорость обработки запросов.

Примеры целевых значений: Точность документации (ошибки на 1000 Документов) — < 5; Выполнение сроков отправки/отгрузки — ≥ 98%; Время обработки комплекта документов — ≤ 24–48 часов (в зависимости от сложности); Количество спорных случаев/претензий по документам — минимально.

Ассистент несёт ответственность за корректность сопровождающих документов, соблюдение внутренних регламентов и конфиденциальность коммерческой информации. За нарушения предусмотрены дисциплинарные меры согласно регламентам компании.

