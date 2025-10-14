Должностные обязанности Ассистент руководителя
Общие положения Ассистента руководителя
Ассистент руководителя — специалист, обеспечивающий административную и организационную поддержку руководителя компании или подразделения. Отвечает за планирование рабочего времени руководителя, подготовку и обработку документов, координацию коммуникаций с внутренними и внешними контактами, организацию встреч и деловых поездок. Действует в рамках корпоративных регламентов, поручений руководителя и стандартов деловой этики.
Квалификационные требования Ассистента руководителя
- Среднее профессиональное или высшее образование (менеджмент, экономика, лингвистика, офис‑менеджмент или смежные направления).
- Опыт работы в административной поддержке, помощником руководителя или офис‑менеджером от 1–3 лет.
- Отличные навыки деловой переписки и устной коммуникации; грамотность и аккуратность в оформлении документов.
- Владение MS Office / Google Workspace, календарными системами, инструментами видеоконференций и базовыми CRM‑функциями.
- Навыки планирования времени, приоритизации задач и работы с конфиденциальной информацией.
- Опыт организации мероприятий, деловых встреч и командировок.
- Знание делового этикета; владение английским языком — преимущество.
- Личные качества: стрессоустойчивость, проактивность, ответственность, внимательность, умение работать в многозадачном режиме.
Должностные обязанности Ассистента руководителя
- Ведение календаря и расписания руководителя: планирование встреч, контроль конфликтов и приоритетов.
- Организация встреч, переговоров и видеоконференций: подготовка повесток, материалов и техническая поддержка.
- Подготовка и оформление деловой переписки, фильтрация входящей корреспонденции и формирование ответов по шаблонам.
- Подготовка презентаций, справок, отчетов и протоколов; сбор и обработка исходных данных.
- Координация исполнения поручений руководителя: постановка задач сотрудникам, контроль сроков и статусов.
- Организация командировок: бронирование билетов, гостиниц, транспорт и оформление командировочных документов.
- Приём и сопровождение гостей, обеспечение рабочего места руководителя и контроль служебных ресурсов.
- Ведение и хранение ключевой документации, подготовка документов к подписанию.
- Обеспечение конфиденциальности информации и соблюдение внутренних регламентов.
- Поддержка корпоративных и частных проектов руководителя по поручению.
Отчетность Ассистента руководителя
Ассистент руководителя подотчётен непосредственному руководителю и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по календарю и приоритетным задачам;
- отчёты о состоянии исполнения поручений и статусах ключевых задач;
- подготовленные материалы для встреч и протоколы по запросу;
- отчёты по командировкам и затратам (при необходимости).
Права Ассистента руководителя
- Запрашивать у сотрудников компании информацию и документы, необходимые для выполнения поручений руководителя.
- Организовывать встречи, бронирование и логистику в рамках утверждённого бюджета.
- Коммуницировать с контрагентами и представителями компаний от имени руководителя в пределах делегованных полномочий.
- Вносить предложения по оптимизации шаблонов документов, расписания и рабочих процессов.
- Использовать служебные ресурсы (электронную почту, календарь, CRM) для выполнения обязанностей.
Критерии эффективности и ответственность Ассистента руководителя
- Основные KPI: точность планирования (минимум конфликтов в расписании), своевременное выполнение поручений, качество подготовки материалов, уровень удовлетворённости руководителя.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение поручений в срок ≥ 95%;
- Количество конфликтов в расписании ≤ 2% от общего числа встреч;
- Время подготовки стандартной презентации ≤ 48 часов;
- Оценка удовлетворённости руководителя ≥ 4.5 / 5.
- Ассистент несёт ответственность за корректность оформляемых документов, сохранность конфиденциальной информации и своевременное исполнение поручений. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
