Должностные обязанности Ассистент руководителя

Общие положения Ассистента руководителя

Ассистент руководителя — специалист, обеспечивающий административную и организационную поддержку руководителя компании или подразделения. Отвечает за планирование рабочего времени руководителя, подготовку и обработку документов, координацию коммуникаций с внутренними и внешними контактами, организацию встреч и деловых поездок. Действует в рамках корпоративных регламентов, поручений руководителя и стандартов деловой этики.

Квалификационные требования Ассистента руководителя

  • Среднее профессиональное или высшее образование (менеджмент, экономика, лингвистика, офис‑менеджмент или смежные направления).
  • Опыт работы в административной поддержке, помощником руководителя или офис‑менеджером от 1–3 лет.
  • Отличные навыки деловой переписки и устной коммуникации; грамотность и аккуратность в оформлении документов.
  • Владение MS Office / Google Workspace, календарными системами, инструментами видеоконференций и базовыми CRM‑функциями.
  • Навыки планирования времени, приоритизации задач и работы с конфиденциальной информацией.
  • Опыт организации мероприятий, деловых встреч и командировок.
  • Знание делового этикета; владение английским языком — преимущество.
  • Личные качества: стрессоустойчивость, проактивность, ответственность, внимательность, умение работать в многозадачном режиме.

Должностные обязанности Ассистента руководителя

  • Ведение календаря и расписания руководителя: планирование встреч, контроль конфликтов и приоритетов.
  • Организация встреч, переговоров и видеоконференций: подготовка повесток, материалов и техническая поддержка.
  • Подготовка и оформление деловой переписки, фильтрация входящей корреспонденции и формирование ответов по шаблонам.
  • Подготовка презентаций, справок, отчетов и протоколов; сбор и обработка исходных данных.
  • Координация исполнения поручений руководителя: постановка задач сотрудникам, контроль сроков и статусов.
  • Организация командировок: бронирование билетов, гостиниц, транспорт и оформление командировочных документов.
  • Приём и сопровождение гостей, обеспечение рабочего места руководителя и контроль служебных ресурсов.
  • Ведение и хранение ключевой документации, подготовка документов к подписанию.
  • Обеспечение конфиденциальности информации и соблюдение внутренних регламентов.
  • Поддержка корпоративных и частных проектов руководителя по поручению.

Отчетность Ассистента руководителя

Ассистент руководителя подотчётен непосредственному руководителю и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по календарю и приоритетным задачам;
  • отчёты о состоянии исполнения поручений и статусах ключевых задач;
  • подготовленные материалы для встреч и протоколы по запросу;
  • отчёты по командировкам и затратам (при необходимости).

Права Ассистента руководителя

  • Запрашивать у сотрудников компании информацию и документы, необходимые для выполнения поручений руководителя.
  • Организовывать встречи, бронирование и логистику в рамках утверждённого бюджета.
  • Коммуницировать с контрагентами и представителями компаний от имени руководителя в пределах делегованных полномочий.
  • Вносить предложения по оптимизации шаблонов документов, расписания и рабочих процессов.
  • Использовать служебные ресурсы (электронную почту, календарь, CRM) для выполнения обязанностей.

Критерии эффективности и ответственность Ассистента руководителя

  • Основные KPI: точность планирования (минимум конфликтов в расписании), своевременное выполнение поручений, качество подготовки материалов, уровень удовлетворённости руководителя.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение поручений в срок ≥ 95%;
    • Количество конфликтов в расписании ≤ 2% от общего числа встреч;
    • Время подготовки стандартной презентации ≤ 48 часов;
    • Оценка удовлетворённости руководителя ≥ 4.5 / 5.
  • Ассистент несёт ответственность за корректность оформляемых документов, сохранность конфиденциальной информации и своевременное исполнение поручений. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Ассистента руководителя в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск кандидатов с проверкой практических навыков: кейсы по планированию, деловой переписке, организации встреч и командировок.
  • Оценка коммуникативных компетенций, стрессоустойчивости и культурного соответствия руководителю.
  • Тестирование владения инструментами: MS Office/Google Workspace, календарные системы, базовые CRM и платформы для видеоконференций.
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора ассистента руководителя, который возьмёт на себя административную нагрузку и повысит эффективность рабочего дня руководителя, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужной квалификацией, коммуникационными навыками и личной совместимостью с вашим руководителем.

