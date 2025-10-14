Общие положения Ассистента руководителя

Ассистент руководителя — специалист, обеспечивающий административную и организационную поддержку руководителя компании или подразделения. Отвечает за планирование рабочего времени руководителя, подготовку и обработку документов, координацию коммуникаций с внутренними и внешними контактами, организацию встреч и деловых поездок. Действует в рамках корпоративных регламентов, поручений руководителя и стандартов деловой этики.

Квалификационные требования Ассистента руководителя

Среднее профессиональное или высшее образование (менеджмент, экономика, лингвистика, офис‑менеджмент или смежные направления).

Опыт работы в административной поддержке, помощником руководителя или офис‑менеджером от 1–3 лет.

Отличные навыки деловой переписки и устной коммуникации; грамотность и аккуратность в оформлении документов.

Владение MS Office / Google Workspace, календарными системами, инструментами видеоконференций и базовыми CRM‑функциями.

Навыки планирования времени, приоритизации задач и работы с конфиденциальной информацией.

Опыт организации мероприятий, деловых встреч и командировок.

Знание делового этикета; владение английским языком — преимущество.

Личные качества: стрессоустойчивость, проактивность, ответственность, внимательность, умение работать в многозадачном режиме.

Должностные обязанности Ассистента руководителя

Ведение календаря и расписания руководителя: планирование встреч, контроль конфликтов и приоритетов.

Организация встреч, переговоров и видеоконференций: подготовка повесток, материалов и техническая поддержка.

Подготовка и оформление деловой переписки, фильтрация входящей корреспонденции и формирование ответов по шаблонам.

Подготовка презентаций, справок, отчетов и протоколов; сбор и обработка исходных данных.

Координация исполнения поручений руководителя: постановка задач сотрудникам, контроль сроков и статусов.

Организация командировок: бронирование билетов, гостиниц, транспорт и оформление командировочных документов.

Приём и сопровождение гостей, обеспечение рабочего места руководителя и контроль служебных ресурсов.

Ведение и хранение ключевой документации, подготовка документов к подписанию.

Обеспечение конфиденциальности информации и соблюдение внутренних регламентов.

Поддержка корпоративных и частных проектов руководителя по поручению.

Отчетность Ассистента руководителя

Ассистент руководителя подотчётен непосредственному руководителю и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по календарю и приоритетным задачам;

отчёты о состоянии исполнения поручений и статусах ключевых задач;

подготовленные материалы для встреч и протоколы по запросу;

отчёты по командировкам и затратам (при необходимости).

Права Ассистента руководителя

Запрашивать у сотрудников компании информацию и документы, необходимые для выполнения поручений руководителя.

Организовывать встречи, бронирование и логистику в рамках утверждённого бюджета.

Коммуницировать с контрагентами и представителями компаний от имени руководителя в пределах делегованных полномочий.

Вносить предложения по оптимизации шаблонов документов, расписания и рабочих процессов.

Использовать служебные ресурсы (электронную почту, календарь, CRM) для выполнения обязанностей.

Критерии эффективности и ответственность Ассистента руководителя

Основные KPI: точность планирования (минимум конфликтов в расписании), своевременное выполнение поручений, качество подготовки материалов, уровень удовлетворённости руководителя.

Примеры целевых значений: Выполнение поручений в срок ≥ 95%; Количество конфликтов в расписании ≤ 2% от общего числа встреч; Время подготовки стандартной презентации ≤ 48 часов; Оценка удовлетворённости руководителя ≥ 4.5 / 5.

Ассистент несёт ответственность за корректность оформляемых документов, сохранность конфиденциальной информации и своевременное исполнение поручений. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Ассистента руководителя в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск кандидатов с проверкой практических навыков: кейсы по планированию, деловой переписке, организации встреч и командировок.

Оценка коммуникативных компетенций, стрессоустойчивости и культурного соответствия руководителю.

Тестирование владения инструментами: MS Office/Google Workspace, календарные системы, базовые CRM и платформы для видеоконференций.

Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

