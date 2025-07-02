Должностные обязанности Ассистент директора
Общие положения Ассистента директора
Ассистент директора — ключевой специалист по административной и организационной поддержке руководителя компании или подразделения. Обеспечивает эффективное управление временем руководителя, подготовку и согласование документов, организацию встреч и поездок, а также взаимодействие с внутренними и внешними контактами. Действует в рамках внутренних регламентов компании, корпоративной этики и поручений директора.
Квалификационные требования Ассистента директора
- Среднее профессиональное или высшее образование (менеджмент, делопроизводство, лингвистика, экономика или эквивалент).
- Опыт работы в роли ассистента/помощника руководителя, офис‑менеджера или в административной поддержке от 1–3 лет.
- Отличные навыки деловой переписки, грамотная речь и уверенное ведение телефонных переговоров.
- Опыт работы с MS Office / Google Workspace, календарными системами, CRM, инструментами видеоконференций.
- Навыки планирования и приоритизации задач, организация командировок и мероприятий.
- Конфиденциальность, внимание к деталям, стрессоустойчивость, клиентоориентированность.
- Владение английским языком на уровне делового общения — преимущество.
Должностные обязанности Ассистента директора
- Ведение и оптимизация календаря директора: планирование встреч, приоритизация задач и контроль конфликтов.
- Организация и координация деловых встреч, видеоконференций, переговоров и деловых визитов.
- Подготовка материалов для встреч: презентации, справки, повестки, протоколы и аналитические выписки.
- Ведение деловой переписки: фильтрация входящих писем, подготовка шаблонов ответов и пересылка по регламенты.
- Координация исполнения поручений: распределение задач, контроль сроков и напоминания ответственным сотрудникам.
- Организация командировок и служебной логистики: бронирование билетов, гостиниц, транспорта, оформление командировочных документов.
- Ведение учёта документов для подписи, подготовка платежных и кадровых документов по поручению директора.
- Обеспечение приёма гостей, сопровождение деловых партнёров и организация рабочего пространства руководителя.
- Подготовка еженедельных/ежемесячных сводок и отчётов по текущим задачам и ключевым проектам директора.
- Обеспечение конфиденциальности информации и соблюдение корпоративных стандартов.
Отчетность Ассистента директора
Ассистент директора подотчётен непосредственно директору и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по календарю и статусам поручений;
- подготовленные материалы для встреч и протоколы обсуждений;
- отчёты о расходах по командировкам и служебной логистике;
- реестры входящей и исходящей деловой переписки по поручениям;
- отчёты по выполнению ключевых поручений и состоянию проектов.
Права Ассистента директора
- Запрашивать у структурных подразделений информацию и документы, необходимые для исполнения поручений директора.
- Организовывать встречи, бронирования и логистику в рамках утверждённого бюджета.
- Представлять и согласовывать документы с контрагентами в пределах делегованных полномочий.
- Вносить предложения по оптимизации расписания, шаблонов документов и внутренних процессов.
- Использовать служебные ресурсы (почта, календарь, CRM) для выполнения функциональных обязанностей.
Критерии эффективности и ответственность Ассистента директора
- Ключевые KPI: точность планирования (минимум конфликтов в календаре), своевременное исполнение поручений, качество подготовки материалов, уровень удовлетворённости руководителя.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение поручений в срок ≥ 95%;
- Количество конфликтов в расписании ≤ 2% от общего числа встреч;
- Оценка удовлетворённости руководителя ≥ 4.5/5.
- Ассистент директора несёт ответственность за корректность оформляемых документов, соблюдение конфиденциальности, своевременность выполнения поручений и соблюдение корпоративных регламентов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними правилами и трудовым законодательством.
Подбор Ассистентов директора в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск кандидатов с проверкой практических навыков: кейсы по планированию дня руководителя, сценарии переговоров, тесты по деловой переписке.
- Оценка коммуникационных и организационных компетенций, способности работать с конфиденциальной информацией.
- Проверка владения инструментами: MS Office/Google Workspace, CRM, календарные системы и навыков организации командировок.
- Сопровождение адаптации кандидата в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного и качественного подбора ассистента директора, который возьмёт на себя организационные и административные задачи, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Подберём специалиста с нужными навыками, уровнем ответственности и личной совместимостью с вашим руководителем. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.