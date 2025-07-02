Общие положения Ассистента Генерального директора

Ассистент Генерального директора — специалист, обеспечивающий комплексную организационную, информационную и административную поддержку Генерального директора. Обеспечивает эффективное управление временем руководителя, подготовку материалов и координацию коммуникаций с внутренними и внешними стейкхолдерами. Действует в рамках корпоративных регламентов, доверенных полномочий и поручений Генерального директора.

Квалификационные требования Ассистента Генерального директора

Высшее образование (менеджмент, экономика, юриспруденция, лингвистика) или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы на позиции ассистента руководителя, executive assistant или офис‑менеджера от 2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).

Отличные навыки деловой переписки, подготовки презентаций и аналитических справок.

Свободная работа с MS Office / Google Workspace, опыт работы с CRM/ERP и электронными календарями.

Навыки организации деловых поездок, переговоров и мероприятий.

Высокая конфиденциальность, стрессоустойчивость и умение работать с неполной информацией.

Владение иностранным языком (английский) — преимущество для международной коммуникации.

Навыки тайм‑менеджмента, приоритизации задач и делегирования.

Умение работать с финансовыми документами на базовом уровне (счета, отчёты по командировкам) — преимущество.

Должностные обязанности Ассистента Генерального директора

Полное управление календарём Генерального директора: планирование встреч, согласование времени, минимизация конфликтов и контроль выполнения ключевых задач.

Подготовка материалов для встреч и совещаний: повестки, презентации, аналитические справки, протоколы и резолюции.

Ведение деловой переписки от имени руководителя в пределах делегированных полномочий; фильтрация входящей корреспонденции.

Координация коммуникаций с внутренними подразделениями и внешними партнёрами; предварительная квалификация запросов и передача задач ответственным.

Организация деловых поездок: бронирование транспорта и проживания, оформление командировочных документов, визовая поддержка.

Подготовка и контроль подписания договоров, приказов и других управленческих документов; обеспечение корректной регистрации документов.

Обеспечение соблюдения конфиденциальности и корректного обращения с персональными и коммерческими данными.

Подготовка регулярных и оперативных отчётов для Генерального директора по ключевым направлениям.

Контроль исполнения поручений руководителя: распределение задач, мониторинг сроков, напоминания и подготовка статусов.

Поддержка в организации корпоративных и публичных мероприятий, встречи гостей высокого уровня.

Выполнение поручений по работе с бюджетами ограниченного уровня (согласование расходов, отчётность по командировкам) в рамках делегированных полномочий.

Участие в проектах по оптимизации рабочих процессов и повышению эффективности управления офисом.

Отчетность Ассистента Генерального директора

Ассистент Генерального директора подотчётен непосредственно Генеральному директору и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по календарю и приоритетным задачам;

подготовленные материалы для совещаний и протоколы с решениями;

отчёты по выполнению поручений и статус‑апдейты ключевых проектов;

отчёты по командировкам, расходам и документам, требующим подписи;

реестр входящей корреспонденции и выполненных задач по поручениям.

Права Ассистента Генерального директора

Запрашивать у подразделений компании информацию и документы, необходимые для подготовки материалов и исполнения поручений Генерального директора.

Представлять интересы руководителя в согласованном объёме полномочий: назначать встречи, подтверждать участие, согласовывать логистику.

Давать поручения сотрудникам для подготовки документов и материалов в рамках исполнения распоряжений руководителя.

Приостанавливать обработку документов или вынести вопрос на рассмотрение руководства при выявлении несоответствий или рисков.

Вносить предложения по оптимизации процессов, шаблонов документов, каналов коммуникации и календарных практик.

Использовать служебные ресурсы (почта, календарь, CRM) для выполнения рабочих задач.

Критерии эффективности и ответственность Ассистента Генерального директора

Основные KPI: точность управления календарём (минимум конфликтов), своевременность подготовки материалов, процент выполненных поручений в срок, уровень удовлетворённости Генерального директора.

Примеры целевых значений: Выполнение поручений в срок ≥ 95%; Количество конфликтов в расписании ≤ 2% от общего числа встреч; Удовлетворённость руководителя (оценка) ≥ 4.5/5; Своевременная подготовка материалов для ключевых совещаний — 100%.

Ассистент несёт ответственность за корректность подготовленных документов, соблюдение сроков, конфиденциальность и точность передачи информации. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

