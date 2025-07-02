Должностные обязанности Ассистент Генерального директора

Общие положения Ассистента Генерального директора

Ассистент Генерального директора — специалист, обеспечивающий комплексную организационную, информационную и административную поддержку Генерального директора. Обеспечивает эффективное управление временем руководителя, подготовку материалов и координацию коммуникаций с внутренними и внешними стейкхолдерами. Действует в рамках корпоративных регламентов, доверенных полномочий и поручений Генерального директора.

Квалификационные требования Ассистента Генерального директора

  • Высшее образование (менеджмент, экономика, юриспруденция, лингвистика) или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы на позиции ассистента руководителя, executive assistant или офис‑менеджера от 2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).
  • Отличные навыки деловой переписки, подготовки презентаций и аналитических справок.
  • Свободная работа с MS Office / Google Workspace, опыт работы с CRM/ERP и электронными календарями.
  • Навыки организации деловых поездок, переговоров и мероприятий.
  • Высокая конфиденциальность, стрессоустойчивость и умение работать с неполной информацией.
  • Владение иностранным языком (английский) — преимущество для международной коммуникации.
  • Навыки тайм‑менеджмента, приоритизации задач и делегирования.
  • Умение работать с финансовыми документами на базовом уровне (счета, отчёты по командировкам) — преимущество.

Должностные обязанности Ассистента Генерального директора

  • Полное управление календарём Генерального директора: планирование встреч, согласование времени, минимизация конфликтов и контроль выполнения ключевых задач.
  • Подготовка материалов для встреч и совещаний: повестки, презентации, аналитические справки, протоколы и резолюции.
  • Ведение деловой переписки от имени руководителя в пределах делегированных полномочий; фильтрация входящей корреспонденции.
  • Координация коммуникаций с внутренними подразделениями и внешними партнёрами; предварительная квалификация запросов и передача задач ответственным.
  • Организация деловых поездок: бронирование транспорта и проживания, оформление командировочных документов, визовая поддержка.
  • Подготовка и контроль подписания договоров, приказов и других управленческих документов; обеспечение корректной регистрации документов.
  • Обеспечение соблюдения конфиденциальности и корректного обращения с персональными и коммерческими данными.
  • Подготовка регулярных и оперативных отчётов для Генерального директора по ключевым направлениям.
  • Контроль исполнения поручений руководителя: распределение задач, мониторинг сроков, напоминания и подготовка статусов.
  • Поддержка в организации корпоративных и публичных мероприятий, встречи гостей высокого уровня.
  • Выполнение поручений по работе с бюджетами ограниченного уровня (согласование расходов, отчётность по командировкам) в рамках делегированных полномочий.
  • Участие в проектах по оптимизации рабочих процессов и повышению эффективности управления офисом.

Отчетность Ассистента Генерального директора

Ассистент Генерального директора подотчётен непосредственно Генеральному директору и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по календарю и приоритетным задачам;
  • подготовленные материалы для совещаний и протоколы с решениями;
  • отчёты по выполнению поручений и статус‑апдейты ключевых проектов;
  • отчёты по командировкам, расходам и документам, требующим подписи;
  • реестр входящей корреспонденции и выполненных задач по поручениям.

Права Ассистента Генерального директора

  • Запрашивать у подразделений компании информацию и документы, необходимые для подготовки материалов и исполнения поручений Генерального директора.
  • Представлять интересы руководителя в согласованном объёме полномочий: назначать встречи, подтверждать участие, согласовывать логистику.
  • Давать поручения сотрудникам для подготовки документов и материалов в рамках исполнения распоряжений руководителя.
  • Приостанавливать обработку документов или вынести вопрос на рассмотрение руководства при выявлении несоответствий или рисков.
  • Вносить предложения по оптимизации процессов, шаблонов документов, каналов коммуникации и календарных практик.
  • Использовать служебные ресурсы (почта, календарь, CRM) для выполнения рабочих задач.

Критерии эффективности и ответственность Ассистента Генерального директора

  • Основные KPI: точность управления календарём (минимум конфликтов), своевременность подготовки материалов, процент выполненных поручений в срок, уровень удовлетворённости Генерального директора.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение поручений в срок ≥ 95%;
    • Количество конфликтов в расписании ≤ 2% от общего числа встреч;
    • Удовлетворённость руководителя (оценка) ≥ 4.5/5;
    • Своевременная подготовка материалов для ключевых совещаний — 100%.
  • Ассистент несёт ответственность за корректность подготовленных документов, соблюдение сроков, конфиденциальность и точность передачи информации. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Ассистента Генерального директора в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор кандидатов с проверкой практических навыков: кейсы по управлению календарём, деловой переписке, подготовке презентаций и управлению задачами топ‑менеджмента.
  • Оценка компетенций через ролевые интервью, тестовые задания и проверку рекомендаций.
  • Учет корпоративной культуры заказчика и совместимости личности с руководителем.
  • Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного и надёжного подбора Ассистента Генерального директора, который обеспечит эффективную поддержку руководителя, скоординирует ключевые процессы и сохранит конфиденциальность, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Подберём кандидата с нужным уровнем квалификации, опытом работы с топ‑менеджментом и проверенными практическими навыками. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить