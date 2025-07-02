Должностная обязанность Ассистента менеджера

Общие положения:

Ассистент менеджера играет важную роль в поддержке работы менеджера и выполнении различных задач, связанных с управлением и организацией работы. Задача ассистента менеджера состоит в обеспечении эффективности работы менеджера, координации задач и поддержке в выполнении процессов.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее специальное образование в области менеджмента, экономики, бизнеса или эквивалент.

— Предыдущий опыт работы в качестве ассистента или в административной должности может быть полезным, но не является обязательным.

— Отличные коммуникативные и организационные навыки.

— Умение работать в команде и управлять временем и приоритетами.

— Знание офисных программ и инструментов, включая MS Office.

Должностные обязанности:

— Организация документооборота, архивации и контроля выполнения задач.

— Организация коммуникации сотрудников и сторонних участников проектов.

— Подготовка документов и материалов для совещаний и презентаций.

— Участие в планировании и координации проектов и мероприятий.

— Сбор и анализ данных, подготовка отчетов и презентаций для менеджера.

Отчетность:

Ассистент менеджера отчитывается перед менеджером о выполненных задачах, состоянии текущих проектов и текущих планах, предоставляет информацию о ходе работ и отчеты о выполнении задач. Отчеты могут включать информацию о прогрессе, проблемах и рекомендациях.

Права:

Ассистент менеджера имеет право:

— Использовать информацию и ресурсы компании для выполнения своих обязанностей.

— Предоставлять информацию и материалы менеджеру для принятия решений и выполнения задач.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ассистент менеджера несет ответственность за поддержку работы менеджера, своевременное выполнение порученных задач, точность и аккуратность в подготовке документов и отчетов, а также обеспечение эффективной организации задач. Критерии эффективности могут включать организацию работы, аккуратность и точность предоставленной информации, уровень поддержки менеджера.

