Должностные обязанности Ассистент менеджера
Должностная обязанность Ассистента менеджера
Общие положения:
Ассистент менеджера играет важную роль в поддержке работы менеджера и выполнении различных задач, связанных с управлением и организацией работы. Задача ассистента менеджера состоит в обеспечении эффективности работы менеджера, координации задач и поддержке в выполнении процессов.
Квалификационные требования:
— Высшее или среднее специальное образование в области менеджмента, экономики, бизнеса или эквивалент.
— Предыдущий опыт работы в качестве ассистента или в административной должности может быть полезным, но не является обязательным.
— Отличные коммуникативные и организационные навыки.
— Умение работать в команде и управлять временем и приоритетами.
— Знание офисных программ и инструментов, включая MS Office.
Должностные обязанности:
— Организация документооборота, архивации и контроля выполнения задач.
— Организация коммуникации сотрудников и сторонних участников проектов.
— Подготовка документов и материалов для совещаний и презентаций.
— Участие в планировании и координации проектов и мероприятий.
— Сбор и анализ данных, подготовка отчетов и презентаций для менеджера.
Отчетность:
Ассистент менеджера отчитывается перед менеджером о выполненных задачах, состоянии текущих проектов и текущих планах, предоставляет информацию о ходе работ и отчеты о выполнении задач. Отчеты могут включать информацию о прогрессе, проблемах и рекомендациях.
Права:
Ассистент менеджера имеет право:
— Использовать информацию и ресурсы компании для выполнения своих обязанностей.
— Предоставлять информацию и материалы менеджеру для принятия решений и выполнения задач.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Ассистент менеджера несет ответственность за поддержку работы менеджера, своевременное выполнение порученных задач, точность и аккуратность в подготовке документов и отчетов, а также обеспечение эффективной организации задач. Критерии эффективности могут включать организацию работы, аккуратность и точность предоставленной информации, уровень поддержки менеджера.
