Должностная обязанность Ассистента отдела продаж

Общие положения:

Ассистент отдела продаж играет важную роль в поддержке работы отдела продаж и выполнении различных задач, связанных с привлечением и поддержкой клиентов. Задача ассистента отдела продаж состоит в обеспечении эффективности работы отдела, обработке запросов клиентов и поддержке продаж.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее специальное образование в области маркетинга, продаж или эквивалент.

— Предыдущий опыт работы в качестве ассистента отдела продаж или в релевантной области может быть полезным, но не является обязательным.

— Отличные коммуникативные навыки и умение работать с клиентами и командой.

— Умение организовывать свою работу, управлять временем и приоритетами.

— Знание офисных программ и инструментов, включая MS Office и CRM-системы.

Должностные обязанности:

— Поддержка работы отдела продаж в области обработки запросов клиентов и подготовки коммерческих предложений.

— Составление и подготовка документации для продаж, включая договоры, счета и другие документы.

— Взаимодействие с клиентами для получения информации и обеспечения удовлетворения их потребностей.

— Организация и подготовка встреч, презентаций и демонстраций продуктов для клиентов.

— Координация и обеспечение связи между различными отделами компании для выполнения задач и обработки запросов клиентов.

Отчетность:

Ассистент отдела продаж отчитывается перед руководителем отдела о выполненных задачах, состоянии текущих клиентских запросов и продаж, предоставляет информацию о ходе работ и отчеты о выполнении задач. Отчеты могут включать информацию о прогрессе, проблемах и рекомендациях.

Права:

Ассистент отдела продаж имеет право:

— Использовать информацию и ресурсы компании для выполнения своих обязанностей.

— Предоставлять информацию и предложения клиентам от имени компании.

— Участвовать в совещаниях и событиях, связанных с отделом продаж, по распоряжению руководителя отдела.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ассистент отдела продаж несет ответственность за поддержку работы отдела, своевременное выполнение порученных задач, точность и аккуратность в подготовке документов и отчетов, а также обеспечение эффективного взаимодействия с клиентами. Критерии эффективности могут включать точность и своевременность выполнения задач, уровень обслуживания клиентов, продуктивность и результаты продаж.

