Должностная обязанность Аудитора

Общие положения:

Аудитор играет важную роль в оценке финансовой информации и процессов в компании с целью обеспечения достоверности и соответствия законодательным требованиям. Задача аудитора состоит в проведении независимой проверки, анализе и оценке финансовой информации и процессов компании.

Квалификационные требования:

— Образование в области бухгалтерии, финансов или эквивалент.

— Сертификация или профессиональная аккредитация в области аудита (например, САР, СРА, СРО) может быть требуемой.

— Опыт работы в аудиторской фирме или отделе аудита предпочтителен.

— Знание принципов и методологии аудита, финансовой отчетности и законодательства.

— Навыки анализа данных, внимательность к деталям и умение работать с программными инструментами.

Должностные обязанности:

— Проведение аудиторских проверок и оценок в соответствии со стандартами и методологией аудита.

— Анализ и проверка финансовой отчетности, в том числе бухгалтерских записей, документации и процессов.

— Выявление и документирование нарушений в отчетности и процессах, а также рекомендации по их устранению.

— Подготовка аудиторских отчетов и предоставление рекомендаций в целях повышения эффективности и соответствия законодательным требованиям.

— Участие в разработке и соблюдении политик, процедур и контрольных механизмов компании.

Отчетность:

Аудитор отчитывается перед непосредственным руководителем или клиентом об оказываемых аудиторских услугах, проведенных проверках и оценках, обнаруженных нарушениях и рекомендациях. Отчеты могут включать информацию о ходе проверки, оценке финансовой отчетности, выявленных рисках, нарушениях и рекомендациях.

Права:

Аудитор имеет право:

— Получать доступ к необходимой информации и документации для проведения аудита.

— Запрашивать объяснения и дополнительные материалы у сотрудников компании.

— Предоставлять рекомендации и советы по улучшению процессов и систем управления.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Аудитор несет ответственность за независимую и объективную оценку финансовой информации и процессов, выявление нарушений и рисков, а также предоставление рекомендаций по их устранению. Критерии эффективности могут включать точность и своевременность проведения проверок, качество аудиторских отчетов, реализацию рекомендаций и соответствие законодательным требованиям.

Для подбора опытного и эффективного Аудитора рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет найти подходящего специалиста в области аудита в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.