Должностные обязанности Автоэлектрик
Общие положения:
Автоэлектрик играет важную роль в обслуживании и ремонте электрооборудования автомобилей. Задача автоэлектрика состоит в диагностике, ремонте и обслуживании электрических систем автомобиля для обеспечения надежной работы и безопасного использования автомобиля.
Квалификационные требования:
— Опыт работы в автомобильной отрасли или сертификат автоэлектрика.
— Знание принципов работы электрических систем автомобиля и методов их ремонта.
— Опыт работы с автомобильным электрооборудованием, приборами и инструментами.
— Навыки диагностики и устранения неисправностей в электрических системах автомобиля.
Должностные обязанности:
— Выполнение работ по диагностике, ремонту и обслуживанию электрических систем автомобиля в соответствии с установленными стандартами и технической документацией.
— Диагностика и устранение неисправностей в электрических системах автомобиля с использованием необходимых инструментов и оборудования.
— Замена или ремонт электрических компонентов, проводки и систем автомобиля.
— Ведение документации о проведенных работах, использованных материалах и деталях.
— Обеспечение соблюдения требований по безопасности и электробезопасности при выполнении работ.
Отчетность:
Автоэлектрик отчитывается перед непосредственным руководителем о выполненных работах, ошибках и выявленных неисправностях. Отчеты могут включать информацию о проделанной работе, использованных деталях и материалах, а также рекомендации по улучшению процесса обслуживания.
Права:
Автоэлектрик имеет право:
— Выполнять работы по диагностике, ремонту и обслуживанию электрических систем автомобиля в соответствии с требованиями и стандартами.
— Использовать необходимые инструменты, оборудование и материалы.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Автоэлектрик несет ответственность за качественное обслуживание и ремонт электрических систем автомобиля, обеспечение надежной и безопасной работы автомобиля, а также соблюдение требований по безопасности и электробезопасности. Критерии эффективности могут включать качество проведенных работ, точность диагностики, время выполнения работ и минимизацию ошибок.
