Должностная обязанность Автоэлектрика

Общие положения:

Автоэлектрик играет важную роль в обслуживании и ремонте электрооборудования автомобилей. Задача автоэлектрика состоит в диагностике, ремонте и обслуживании электрических систем автомобиля для обеспечения надежной работы и безопасного использования автомобиля.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в автомобильной отрасли или сертификат автоэлектрика.

— Знание принципов работы электрических систем автомобиля и методов их ремонта.

— Опыт работы с автомобильным электрооборудованием, приборами и инструментами.

— Навыки диагностики и устранения неисправностей в электрических системах автомобиля.

Должностные обязанности:

— Выполнение работ по диагностике, ремонту и обслуживанию электрических систем автомобиля в соответствии с установленными стандартами и технической документацией.

— Диагностика и устранение неисправностей в электрических системах автомобиля с использованием необходимых инструментов и оборудования.

— Замена или ремонт электрических компонентов, проводки и систем автомобиля.

— Ведение документации о проведенных работах, использованных материалах и деталях.

— Обеспечение соблюдения требований по безопасности и электробезопасности при выполнении работ.

Отчетность:

Автоэлектрик отчитывается перед непосредственным руководителем о выполненных работах, ошибках и выявленных неисправностях. Отчеты могут включать информацию о проделанной работе, использованных деталях и материалах, а также рекомендации по улучшению процесса обслуживания.

Права:

Автоэлектрик имеет право:

— Выполнять работы по диагностике, ремонту и обслуживанию электрических систем автомобиля в соответствии с требованиями и стандартами.

— Использовать необходимые инструменты, оборудование и материалы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Автоэлектрик несет ответственность за качественное обслуживание и ремонт электрических систем автомобиля, обеспечение надежной и безопасной работы автомобиля, а также соблюдение требований по безопасности и электробезопасности. Критерии эффективности могут включать качество проведенных работ, точность диагностики, время выполнения работ и минимизацию ошибок.

