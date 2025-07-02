Должностные обязанности Автослесарь

Должностная обязанность Автослесаря

Общие положения:

Автослесарь играет важную роль в обслуживании и ремонте автомобилей в компании. Задача автослесаря состоит в проведении технического обслуживания и ремонта автомобилей для обеспечения их надежной работы и безопасности использования.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в автомобильной отрасли или сертификат автослесаря.
— Знание принципов работы автомобилей и методов их ремонта.
— Опыт работы с автомобильными инструментами и оборудованием.
— Навыки диагностики и устранения аварий и неисправностей.

Должностные обязанности:

— Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в соответствии с установленными стандартами и документацией.
— Диагностика и устранение неисправностей, обнаруженных в процессе технического обслуживания или по запросу владельца автомобиля.
— Замена и ремонт деталей и агрегатов автомобиля с использованием необходимых инструментов и оборудования.
— Ведение документации о выполненных работах, используемых материалах и деталях.
— Обеспечение соблюдения требований по безопасности и экологии при выполнении работ.

Отчетность:

Автослесарь отчитывается перед непосредственным руководителем о выполненных работах, ошибках и выявленных неисправностях. Отчеты могут включать информацию о проделанной работе, использованных деталях и материалах, а также рекомендации по улучшению процесса обслуживания.

Права:

Автослесарь имеет право:
— Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в соответствии с требованиями и стандартами.
— Использовать необходимые инструменты, оборудование и материалы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Автослесарь несет ответственность за выполнение качественного технического обслуживания и ремонта автомобилей, обеспечение безопасной и надежной работы автомобилей, а также соблюдение требований по безопасности и экологии. Критерии эффективности могут включать качество проведенных работ, точность диагностики, время выполнения работ и минимизацию ошибок.

 

Для подбора опытного и эффективного Автослесаря рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста по обслуживанию и ремонту автомобилей. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить