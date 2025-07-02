Должностная обязанность Автослесаря

Общие положения:

Автослесарь играет важную роль в обслуживании и ремонте автомобилей в компании. Задача автослесаря состоит в проведении технического обслуживания и ремонта автомобилей для обеспечения их надежной работы и безопасности использования.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в автомобильной отрасли или сертификат автослесаря.

— Знание принципов работы автомобилей и методов их ремонта.

— Опыт работы с автомобильными инструментами и оборудованием.

— Навыки диагностики и устранения аварий и неисправностей.

Должностные обязанности:

— Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в соответствии с установленными стандартами и документацией.

— Диагностика и устранение неисправностей, обнаруженных в процессе технического обслуживания или по запросу владельца автомобиля.

— Замена и ремонт деталей и агрегатов автомобиля с использованием необходимых инструментов и оборудования.

— Ведение документации о выполненных работах, используемых материалах и деталях.

— Обеспечение соблюдения требований по безопасности и экологии при выполнении работ.

Отчетность:

Автослесарь отчитывается перед непосредственным руководителем о выполненных работах, ошибках и выявленных неисправностях. Отчеты могут включать информацию о проделанной работе, использованных деталях и материалах, а также рекомендации по улучшению процесса обслуживания.

Права:

Автослесарь имеет право:

— Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в соответствии с требованиями и стандартами.

— Использовать необходимые инструменты, оборудование и материалы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Автослесарь несет ответственность за выполнение качественного технического обслуживания и ремонта автомобилей, обеспечение безопасной и надежной работы автомобилей, а также соблюдение требований по безопасности и экологии. Критерии эффективности могут включать качество проведенных работ, точность диагностики, время выполнения работ и минимизацию ошибок.

