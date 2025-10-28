Общие положения Инженера по системам ADAS / автономного вождения

Инженер по системам ADAS / автономного вождения — специалист, отвечающий за разработку, интеграцию, верификацию и сопровождение систем помощи водителю и функций автономного вождения (ADAS/Autonomous Driving). Обеспечивает реализацию алгоритмов восприятия, планирования и управления, отвечает за соответствие требованиям функциональной безопасности (ISO 26262) и стандартам качества, участвует в тестировании на симуляторах, HIL/SIL и дорожных испытаниях. Действует в рамках технической документации, регламентов проекта и требований руководства.

Квалификационные требования Инженера по системам ADAS / автономного вождения

Высшее образование: автоматика и управление, робототехника, компьютерные науки, электроника, прикладная математика или эквивалент.

Опыт работы с ADAS / системами автономного вождения от 2 лет (Middle) / от 4–6 лет (Senior).

Практические знания алгоритмов компьютерного зрения, глубокого обучения, обработки сигналов, фильтрации и сенсорной фузии (LiDAR, radar, camera, IMU, GPS).

Владение языками программирования: C++ (обязательно для production), Python (быстрое прототипирование), желателен опыт CUDA/инференс оптимизаций.

Опыт работы с фреймворками: ROS / ROS2, TensorFlow, PyTorch; симуляторами и инструментами валидации (CARLA, LGSVL, PreScan, MATLAB/Simulink).

Знание протоколов и архитектур автомобильных сетей: CAN, LIN, Automotive Ethernet, SOME/IP, AUTOSAR — преимущество.

Понимание требований функциональной безопасности (ISO 26262), опыт HARA/FMEA/FMEDA, опыт работы в ASPICE/SAE среде — преимущество.

Навыки тестирования: тест-планы, метрики качества (precision/recall, IoU), HIL/SIL, тестирование в реальных дорожных условиях.

Опыт работы с инструментами для разметки данных, пайплайнами MLOps и CI/CD для embedded-инференса.

Английский — технический уровень для чтения документации и общения со смежными командами.

Личные качества: аналитическое мышление, внимательность к деталям, командная работа, ответственность, готовность к полевым испытаниям.

Должностные обязанности Инженера по системам ADAS / автономного вождения

Проектирование и реализация алгоритмов восприятия (детекция, сегментация, трекинг), сенсорной фузии и локализации.

Разработка и оптимизация алгоритмов планирования траектории и контроля движения в реальном времени.

Интеграция алгоритмов в embedded‑платформы, оптимизация latency, throughput и энергопотребления.

Создание и сопровождение пайплайнов сбора, разметки и валидации данных; контроль качества датасетов.

Разработка тест‑кейсов и проведение верификации: unit, integration, SIL/HIL тесты, симуляции и дорожные испытания.

Формирование метрик производительности и качества (precision/recall, latency, detection range, tracking accuracy) и регулярный мониторинг.

Участие в анализе безопасности (HARA, FMEA/FMEDA), подготовка требований безопасности и архитектурных решений в соответствии с ISO 26262.

Взаимодействие с аппаратными инженерами, командами DevOps, инфраструктурой и отделом тестирования для интеграции и деплоя.

Документирование архитектур, интерфейсов, результатов тестов и регрессионных отчётов.

Поддержка инцидент‑реакции на полевых испытаниях, участие в root‑cause analysis и подготовке mitigations.

Наставничество младших инженеров, проведение ревью кода и участие в планировании спринтов.

Отчетность Инженера по системам ADAS / автономного вождения

Инженер подотчётен руководителю направления ADAS / техлиду и предоставляет:

ежедневные/еженедельные статус‑отчёты по задачам и экспериментам;

отчёты по валидации: метрики качества, результаты симуляций и HIL/SIL тестов;

документацию по архитектуре и safety‑артефакты (HARA/FMEA);

инцидент‑репорты и post‑mortem дорожных испытаний;

оценки трудоёмкости задач и планы релизов.

Права Инженера по системам ADAS / автономного вождения

Запрашивать у смежных подразделений доступ к данным, аппаратуре, инструментам и инфраструктуре для выполнения задач.

Приостанавливать интеграцию или релиз фичи при выявлении критических рисков по безопасности или качеству.

Предлагать и внедрять инструменты для сбора данных, автоматизации тестирования и оптимизации инференса.

Инициировать полевые испытания и эксперименты в рамках бюджета и регламентов безопасности.

Вносить предложения по изменениям в техническую стратегию, архитектуру и процесс разработки.

Критерии эффективности и ответственность Инженера по системам ADAS / автономного вождения

Основные KPI: качество perception (precision/recall/IoU), inference latency, стабильность трекинга, успешность тестов (pass rate HIL/SIL), соблюдение safety‑требований.

Примеры целевых значений: Precision/Recall для ключевых классов ≥ 90% (или в зависимости от сегмента и условий); Средняя задержка инференса (edge) ≤ 50–150 ms (в зависимости от функции); Pass rate HIL/SIL ≥ 98%; Количество критических инцидентов на дорожных испытаниях — 0; Выполнение планов по данным и аннотациям — 100% по срокам.

Инженер несёт ответственность за корректность алгоритмов, соответствие решений требованиям безопасности и качество валидации. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

