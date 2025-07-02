Должностные обязанности Директор
Общие положения Директора
Директор — высшее исполнительное должностное лицо компании (генеральный директор / исполнительный директор), отвечающее за формирование и реализацию стратегии развития, достижение финансовых и операционных показателей, управление рисками и обеспечение устойчивости бизнеса. Обеспечивает взаимодействие с советом директоров/акционерами, формирует корпоративную культуру, принимает ключевые управленческие решения и действует в рамках устава компании, внутренних регламентов и применимого законодательства.
Квалификационные требования Директора
- Высшее образование в области экономики, управления, права, финансов или эквивалентный практический опыт.
- Опыт руководства компанией/бизнес‑юнитом от 5 лет (Senior/Executive), успешный кейс достижения стратегических целей.
- Глубокие знания корпоративного управления, финансового менеджмента (P&L), бюджетирования, управления рисками и комплаенса.
- Навыки стратегического планирования, подготовки и реализации бизнес‑стратегий, управления изменениями (change management).
- Опыт работы с инвесторами, советом директоров, ключевыми стейкхолдерами; навыки переговоров на высшем уровне.
- Понимание правовой среды, трудового законодательства, налогового регулирования и требований отраслевых регуляторов.
- Владение аналитическими инструментами, KPI‑системами, CRM/ERP и основами цифровой трансформации.
- Лидерские качества: принятие решений в условиях неопределённости, делегирование, наставничество, построение эффективной команды.
- Английский язык — уровень делового общения (для международных компаний — свободный уровень).
Должностные обязанности Директора
- Формирование и реализация стратегии развития компании, обеспечение её достижения и адаптации к рынку.
- Управление финансовыми показателями: ответственность за P&L, бюджетирование, контроль затрат и маржинальности.
- Принятие ключевых управленческих решений по продуктам, рынкам, инвестициям и операционной модели.
- Формирование и управление топ‑командой: назначение руководителей подразделений, оценка эффективности, развитие кадрового резерва.
- Взаимодействие с советом директоров/акционерами, подготовка материалов, отчётов и предложений по стратегии и дивидендам.
- Управление рисками, обеспечение комплаенса, соблюдение норм корпоративного управления и регуляторных требований.
- Представление компании в переговорах с ключевыми партнёрами, клиентами, инвесторами и органами власти.
- Инициация и контроль проектов по повышению операционной эффективности и цифровой трансформации.
- Контроль реализации крупных проектов, M&A, интеграций и инвестпроектов.
- Утверждение ключевых политик и процедур, обеспечение корпоративной культуры и стандартов этики.
Отчетность Директора
Директор подотчётен совету директоров/акционерам и предоставляет:
- стратегические отчёты и планы (ежеквартально/ежегодно);
- финансовые отчёты по P&L, бюджету и cash‑flow (ежемесячно/квартально);
- отчёты по соблюдению KPI, рискам и мероприятиям по их снижению;
- отчёты по ключевым проектам, инвестициям и M&A‑инициативам;
- инцидент‑отчёты при критических событиях и планы корректирующих действий.
Права Директора
- Запрашивать у подразделений и руководителей необходимые данные, ресурсы и документы для принятия управленческих решений.
- Принимать кадровые решения в рамках полномочий: назначение, перевод, увольнение руководителей подразделений и ключевых сотрудников.
- Представлять компанию в отношениях с третіми лицами, подписывать договоры и соглашения в пределах делегированных полномочий.
- Утверждать бюджеты, инвестиции и стратегические инициативы в рамках утверждённых процедур.
- Приостанавливать операции или проекты при выявлении существенных рисков и немедленно информировать совет директоров.
- Инициировать внешние аудиты, проверки и привлечение экспертов/консультантов.
Критерии эффективности и ответственность Директора
- Основные KPI: выполнение стратегических целей, рост выручки и прибыли, эффективность использования капитала (ROIC/ROI), удовлетворённость клиентов и сотрудников, соблюдение нормативов и снижение рисков.
- Примеры целевых показателей (примерные значения, согласуются с советом/владельцами):
- Рост выручки YoY ≥ 10–25% (в зависимости от отрасли);
- EBITDA margin ≥ целевого уровня компании;
- Достижение целевых финансовых KPI (P&L, cash‑flow) — 100% выполнения;
- Уровень удержания ключевых клиентов ≥ 90%;
- Employee Net Promoter Score (eNPS) ≥ 20–30;
- Своевременность и качество отчётности — 100%.
- Директор несёт ответственность за конечные бизнес‑результаты, соблюдение корпоративного управления, законность принимаемых решений и сохранность активов компании. За нарушение обязанностей применяются меры в соответствии с уставом, внутренними регламентами и законодательством.
