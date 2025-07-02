Общие положения Директора

Директор — высшее исполнительное должностное лицо компании (генеральный директор / исполнительный директор), отвечающее за формирование и реализацию стратегии развития, достижение финансовых и операционных показателей, управление рисками и обеспечение устойчивости бизнеса. Обеспечивает взаимодействие с советом директоров/акционерами, формирует корпоративную культуру, принимает ключевые управленческие решения и действует в рамках устава компании, внутренних регламентов и применимого законодательства.

Квалификационные требования Директора

Высшее образование в области экономики, управления, права, финансов или эквивалентный практический опыт.

Опыт руководства компанией/бизнес‑юнитом от 5 лет (Senior/Executive), успешный кейс достижения стратегических целей.

Глубокие знания корпоративного управления, финансового менеджмента (P&L), бюджетирования, управления рисками и комплаенса.

Навыки стратегического планирования, подготовки и реализации бизнес‑стратегий, управления изменениями (change management).

Опыт работы с инвесторами, советом директоров, ключевыми стейкхолдерами; навыки переговоров на высшем уровне.

Понимание правовой среды, трудового законодательства, налогового регулирования и требований отраслевых регуляторов.

Владение аналитическими инструментами, KPI‑системами, CRM/ERP и основами цифровой трансформации.

Лидерские качества: принятие решений в условиях неопределённости, делегирование, наставничество, построение эффективной команды.

Английский язык — уровень делового общения (для международных компаний — свободный уровень).

Должностные обязанности Директора

Формирование и реализация стратегии развития компании, обеспечение её достижения и адаптации к рынку.

Управление финансовыми показателями: ответственность за P&L, бюджетирование, контроль затрат и маржинальности.

Принятие ключевых управленческих решений по продуктам, рынкам, инвестициям и операционной модели.

Формирование и управление топ‑командой: назначение руководителей подразделений, оценка эффективности, развитие кадрового резерва.

Взаимодействие с советом директоров/акционерами, подготовка материалов, отчётов и предложений по стратегии и дивидендам.

Управление рисками, обеспечение комплаенса, соблюдение норм корпоративного управления и регуляторных требований.

Представление компании в переговорах с ключевыми партнёрами, клиентами, инвесторами и органами власти.

Инициация и контроль проектов по повышению операционной эффективности и цифровой трансформации.

Контроль реализации крупных проектов, M&A, интеграций и инвестпроектов.

Утверждение ключевых политик и процедур, обеспечение корпоративной культуры и стандартов этики.

Отчетность Директора

Директор подотчётен совету директоров/акционерам и предоставляет:

стратегические отчёты и планы (ежеквартально/ежегодно);

финансовые отчёты по P&L, бюджету и cash‑flow (ежемесячно/квартально);

отчёты по соблюдению KPI, рискам и мероприятиям по их снижению;

отчёты по ключевым проектам, инвестициям и M&A‑инициативам;

инцидент‑отчёты при критических событиях и планы корректирующих действий.

Права Директора

Запрашивать у подразделений и руководителей необходимые данные, ресурсы и документы для принятия управленческих решений.

Принимать кадровые решения в рамках полномочий: назначение, перевод, увольнение руководителей подразделений и ключевых сотрудников.

Представлять компанию в отношениях с третіми лицами, подписывать договоры и соглашения в пределах делегированных полномочий.

Утверждать бюджеты, инвестиции и стратегические инициативы в рамках утверждённых процедур.

Приостанавливать операции или проекты при выявлении существенных рисков и немедленно информировать совет директоров.

Инициировать внешние аудиты, проверки и привлечение экспертов/консультантов.

Критерии эффективности и ответственность Директора

Основные KPI: выполнение стратегических целей, рост выручки и прибыли, эффективность использования капитала (ROIC/ROI), удовлетворённость клиентов и сотрудников, соблюдение нормативов и снижение рисков.

Примеры целевых показателей (примерные значения, согласуются с советом/владельцами): Рост выручки YoY ≥ 10–25% (в зависимости от отрасли); EBITDA margin ≥ целевого уровня компании; Достижение целевых финансовых KPI (P&L, cash‑flow) — 100% выполнения; Уровень удержания ключевых клиентов ≥ 90%; Employee Net Promoter Score (eNPS) ≥ 20–30; Своевременность и качество отчётности — 100%.

Директор несёт ответственность за конечные бизнес‑результаты, соблюдение корпоративного управления, законность принимаемых решений и сохранность активов компании. За нарушение обязанностей применяются меры в соответствии с уставом, внутренними регламентами и законодательством.

