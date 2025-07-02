Должностные обязанности Директор

Общие положения Директора

Директор — высшее исполнительное должностное лицо компании (генеральный директор / исполнительный директор), отвечающее за формирование и реализацию стратегии развития, достижение финансовых и операционных показателей, управление рисками и обеспечение устойчивости бизнеса. Обеспечивает взаимодействие с советом директоров/акционерами, формирует корпоративную культуру, принимает ключевые управленческие решения и действует в рамках устава компании, внутренних регламентов и применимого законодательства.

Квалификационные требования Директора

  • Высшее образование в области экономики, управления, права, финансов или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт руководства компанией/бизнес‑юнитом от 5 лет (Senior/Executive), успешный кейс достижения стратегических целей.
  • Глубокие знания корпоративного управления, финансового менеджмента (P&L), бюджетирования, управления рисками и комплаенса.
  • Навыки стратегического планирования, подготовки и реализации бизнес‑стратегий, управления изменениями (change management).
  • Опыт работы с инвесторами, советом директоров, ключевыми стейкхолдерами; навыки переговоров на высшем уровне.
  • Понимание правовой среды, трудового законодательства, налогового регулирования и требований отраслевых регуляторов.
  • Владение аналитическими инструментами, KPI‑системами, CRM/ERP и основами цифровой трансформации.
  • Лидерские качества: принятие решений в условиях неопределённости, делегирование, наставничество, построение эффективной команды.
  • Английский язык — уровень делового общения (для международных компаний — свободный уровень).

Должностные обязанности Директора

  • Формирование и реализация стратегии развития компании, обеспечение её достижения и адаптации к рынку.
  • Управление финансовыми показателями: ответственность за P&L, бюджетирование, контроль затрат и маржинальности.
  • Принятие ключевых управленческих решений по продуктам, рынкам, инвестициям и операционной модели.
  • Формирование и управление топ‑командой: назначение руководителей подразделений, оценка эффективности, развитие кадрового резерва.
  • Взаимодействие с советом директоров/акционерами, подготовка материалов, отчётов и предложений по стратегии и дивидендам.
  • Управление рисками, обеспечение комплаенса, соблюдение норм корпоративного управления и регуляторных требований.
  • Представление компании в переговорах с ключевыми партнёрами, клиентами, инвесторами и органами власти.
  • Инициация и контроль проектов по повышению операционной эффективности и цифровой трансформации.
  • Контроль реализации крупных проектов, M&A, интеграций и инвестпроектов.
  • Утверждение ключевых политик и процедур, обеспечение корпоративной культуры и стандартов этики.

Отчетность Директора

Директор подотчётен совету директоров/акционерам и предоставляет:

  • стратегические отчёты и планы (ежеквартально/ежегодно);
  • финансовые отчёты по P&L, бюджету и cash‑flow (ежемесячно/квартально);
  • отчёты по соблюдению KPI, рискам и мероприятиям по их снижению;
  • отчёты по ключевым проектам, инвестициям и M&A‑инициативам;
  • инцидент‑отчёты при критических событиях и планы корректирующих действий.

Права Директора

  • Запрашивать у подразделений и руководителей необходимые данные, ресурсы и документы для принятия управленческих решений.
  • Принимать кадровые решения в рамках полномочий: назначение, перевод, увольнение руководителей подразделений и ключевых сотрудников.
  • Представлять компанию в отношениях с третіми лицами, подписывать договоры и соглашения в пределах делегированных полномочий.
  • Утверждать бюджеты, инвестиции и стратегические инициативы в рамках утверждённых процедур.
  • Приостанавливать операции или проекты при выявлении существенных рисков и немедленно информировать совет директоров.
  • Инициировать внешние аудиты, проверки и привлечение экспертов/консультантов.

Критерии эффективности и ответственность Директора

  • Основные KPI: выполнение стратегических целей, рост выручки и прибыли, эффективность использования капитала (ROIC/ROI), удовлетворённость клиентов и сотрудников, соблюдение нормативов и снижение рисков.
  • Примеры целевых показателей (примерные значения, согласуются с советом/владельцами):
    • Рост выручки YoY ≥ 10–25% (в зависимости от отрасли);
    • EBITDA margin ≥ целевого уровня компании;
    • Достижение целевых финансовых KPI (P&L, cash‑flow) — 100% выполнения;
    • Уровень удержания ключевых клиентов ≥ 90%;
    • Employee Net Promoter Score (eNPS) ≥ 20–30;
    • Своевременность и качество отчётности — 100%.
  • Директор несёт ответственность за конечные бизнес‑результаты, соблюдение корпоративного управления, законность принимаемых решений и сохранность активов компании. За нарушение обязанностей применяются меры в соответствии с уставом, внутренними регламентами и законодательством.

Подбор директора в кадровом агентстве ФАВОРИТ Директор

  • Поиск и привлечение кандидатов с опытом управления на уровне топ‑менеджмента: executive search, headhunting.
  • Оценка практических компетенций: стратегические кейсы, финансовый due diligence, оценка управленческих кейсов и достижения P&L.
  • Проведение психометрической оценки, assessment‑центра, проверка репутации и рекомендаций на уровне совета директоров.
  • Поддержка в переговорах по компенсации, структуре мотивации (bonus, equity) и подготовке контракта.
  • Сопровождение в probation‑период, адаптации и гарантии замены при несоответствии.

Для подбора эффективного директора, способного реализовать стратегию компании, повысить финансовые показатели и выстроить устойчивое управление, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы найдём директора с доказанными результатами, поможем в переговорах и обеспечим сопровождение на этапе адаптации. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

