Общие положения Директора по маркетингу

Директор по маркетингу — руководитель маркетинговой функции компании, отвечающий за разработку и реализацию маркетинговой стратегии, формирование бренда, рост спроса и генерацию лидов. Обеспечивает синхронизацию маркетинга с продажами и продуктом, управление маркетинговым бюджетом и достижение бизнес‑целей через канальные и продуктовые инициативы. Действует в рамках стратегии компании, внутренних регламентов и поручений высшего руководства.

Квалификационные требования Директора по маркетингу

Высшее образование в маркетинге, менеджменте, экономике или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы на руководящих маркетинговых позициях от 5 лет; для крупных компаний — от 7–10 лет.

Практический опыт разработки и реализации omni‑channel маркетинговых стратегий, цифрового маркетинга и бренд‑менеджмента.

Глубокие знания цифровых каналов: performance marketing (PPC, DSP), SEO, SMM, email‑маркетинг, контент‑маркетинг, PR.

Опыт работы с продуктовым маркетингом, positioning, go‑to‑market и запуском новых продуктов/фич.

Навыки аналитики: KPI, LTV, CAC, ROI, конверсии воронки, работа с BI/CRM (Google Analytics/GA4, Яндекс.Метрика, Power BI, Tableau, CRM).

Опыт управления бюджетом и оптимизации расходов, планирования медиабюджетов.

Лидерские качества: управление командой, найм, развитие компетенций, кросс‑функциональное взаимодействие.

Знание английского языка — не ниже технического/бизнес‑уровня для коммуникации с международными партнёрами.

Владение инструментами маркетинга и автоматизации (Marketing Automation, CDP, рекламные платформы).

Должностные обязанности Директора по маркетингу

Разработка и внедрение комплексной маркетинговой стратегии в соответствии с целями компании.

Построение и развитие бренда: позиционирование, бренд‑бука, коммуникационные кейсы и PR‑кампании.

Планирование и управление маркетинговым бюджетом, медиабаингом и оптимизация расходов.

Организация performance‑маркетинга: настройка и масштабирование каналов привлечения (PPC, SEO, SMM, ремаркетинг).

Управление продуктовым маркетингом: запуск продуктов, GTM‑стратегия, конкурентный анализ и ценообразование.

Настройка систем лидогенерации и воронок, работа с CRM, сквозная аналитика и атрибуция каналов.

Разработка KPI, мониторинг эффективности кампаний, подготовка дашбордов и отчётов для руководства.

Управление командой маркетинга: найм, постановка задач, развитие компетенций, performance‑review.

Взаимодействие с продажами, продуктом, аналитикой и агентствами для реализации сквозных кампаний.

Обеспечение соответствия коммуникаций корпоративным ценностям и регуляторным требованиям.

Внедрение маркетинговой автоматизации, A/B‑тестирования и практик growth‑hacking.

Контроль подрядчиков: агентства, медиа‑партнёры, креативные команды, PR‑агентства.

Отчетность Директора по маркетингу

Директор по маркетингу подотчётен CEO/COO и предоставляет:

ежемесячные и квартальные отчёты по KPI (CAC, LTV, ROI, CPL, конверсиям);

медиапланы и отчёты об использовании бюджета;

дашборды сквозной аналитики и маркетинговые инсайты;

отчёты по запуску продуктов и post‑mortem крупных кампаний;

планы развития команды и кадровые предложения.

Права Директора по маркетингу

Запрашивать у подразделений данные и аналитику, необходимые для оценки маркетинговой эффективности.

Распоряжаться маркетинговым бюджетом в пределах утверждённого лимита.

Подбирать подрядчиков и заключать договоры в рамках делегованных полномочий.

Останавливать или корректировать кампании при выявлении рисков репутации или несоответствия KPI.

Вносить предложения по изменению продуктовой стратегии, продуктовым фичам и позиционированию.

Критерии эффективности и ответственность Директора по маркетингу

Основные KPI: рост выручки, выполнение целей по CAC/LTV, доля органического трафика, количество и качество лидов, узнаваемость бренда.

Примеры целевых значений (ориентировочно): Снижение CAC на 10–20% год к году при сохранении качества лидов; Увеличение LTV на 15% за год; Рост органического трафика +30% в год (SEO); Воронка MQL→SQL: конверсия ≥ X% (по бизнес‑требованиям).

Директор по маркетингу несёт ответственность за достижение маркетинговых целей, рациональное использование бюджета, корректность внешних коммуникаций и соответствие кампаний нормативам. За нарушение обязательств применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Директора по маркетингу в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск кандидатов с подтверждённым опытом построения маркетинга: digital, бренд, продуктовый маркетинг.

Проверка практических кейсов: рост метрик, управление бюджетом, примеры кампаний и A/B‑тестов.

Оценка управленческих компетенций: найм, формирование команды, KPI‑менеджмент.

Инструментальная проверка: разбор дашбордов, тестовые кейсы по стратегии и медиапланированию.

Поддержка в адаптации, probation‑сопровождение и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Директора по маркетингу, который разработает стратегию роста, оптимизирует бюджет и выведет бренд на новый уровень, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать руководителя с доказанными результатами и опытом реализации масштабных маркетинговых инициатив.