Должностные обязанности Директор по маркетингу

Общие положения Директора по маркетингу

Директор по маркетингу — руководитель маркетинговой функции компании, отвечающий за разработку и реализацию маркетинговой стратегии, формирование бренда, рост спроса и генерацию лидов. Обеспечивает синхронизацию маркетинга с продажами и продуктом, управление маркетинговым бюджетом и достижение бизнес‑целей через канальные и продуктовые инициативы. Действует в рамках стратегии компании, внутренних регламентов и поручений высшего руководства.

Квалификационные требования Директора по маркетингу

  • Высшее образование в маркетинге, менеджменте, экономике или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы на руководящих маркетинговых позициях от 5 лет; для крупных компаний — от 7–10 лет.
  • Практический опыт разработки и реализации omni‑channel маркетинговых стратегий, цифрового маркетинга и бренд‑менеджмента.
  • Глубокие знания цифровых каналов: performance marketing (PPC, DSP), SEO, SMM, email‑маркетинг, контент‑маркетинг, PR.
  • Опыт работы с продуктовым маркетингом, positioning, go‑to‑market и запуском новых продуктов/фич.
  • Навыки аналитики: KPI, LTV, CAC, ROI, конверсии воронки, работа с BI/CRM (Google Analytics/GA4, Яндекс.Метрика, Power BI, Tableau, CRM).
  • Опыт управления бюджетом и оптимизации расходов, планирования медиабюджетов.
  • Лидерские качества: управление командой, найм, развитие компетенций, кросс‑функциональное взаимодействие.
  • Знание английского языка — не ниже технического/бизнес‑уровня для коммуникации с международными партнёрами.
  • Владение инструментами маркетинга и автоматизации (Marketing Automation, CDP, рекламные платформы).

Должностные обязанности Директора по маркетингу

  • Разработка и внедрение комплексной маркетинговой стратегии в соответствии с целями компании.
  • Построение и развитие бренда: позиционирование, бренд‑бука, коммуникационные кейсы и PR‑кампании.
  • Планирование и управление маркетинговым бюджетом, медиабаингом и оптимизация расходов.
  • Организация performance‑маркетинга: настройка и масштабирование каналов привлечения (PPC, SEO, SMM, ремаркетинг).
  • Управление продуктовым маркетингом: запуск продуктов, GTM‑стратегия, конкурентный анализ и ценообразование.
  • Настройка систем лидогенерации и воронок, работа с CRM, сквозная аналитика и атрибуция каналов.
  • Разработка KPI, мониторинг эффективности кампаний, подготовка дашбордов и отчётов для руководства.
  • Управление командой маркетинга: найм, постановка задач, развитие компетенций, performance‑review.
  • Взаимодействие с продажами, продуктом, аналитикой и агентствами для реализации сквозных кампаний.
  • Обеспечение соответствия коммуникаций корпоративным ценностям и регуляторным требованиям.
  • Внедрение маркетинговой автоматизации, A/B‑тестирования и практик growth‑hacking.
  • Контроль подрядчиков: агентства, медиа‑партнёры, креативные команды, PR‑агентства.

Отчетность Директора по маркетингу

Директор по маркетингу подотчётен CEO/COO и предоставляет:

  • ежемесячные и квартальные отчёты по KPI (CAC, LTV, ROI, CPL, конверсиям);
  • медиапланы и отчёты об использовании бюджета;
  • дашборды сквозной аналитики и маркетинговые инсайты;
  • отчёты по запуску продуктов и post‑mortem крупных кампаний;
  • планы развития команды и кадровые предложения.

Права Директора по маркетингу

  • Запрашивать у подразделений данные и аналитику, необходимые для оценки маркетинговой эффективности.
  • Распоряжаться маркетинговым бюджетом в пределах утверждённого лимита.
  • Подбирать подрядчиков и заключать договоры в рамках делегованных полномочий.
  • Останавливать или корректировать кампании при выявлении рисков репутации или несоответствия KPI.
  • Вносить предложения по изменению продуктовой стратегии, продуктовым фичам и позиционированию.

Критерии эффективности и ответственность Директора по маркетингу

  • Основные KPI: рост выручки, выполнение целей по CAC/LTV, доля органического трафика, количество и качество лидов, узнаваемость бренда.
  • Примеры целевых значений (ориентировочно):
    • Снижение CAC на 10–20% год к году при сохранении качества лидов;
    • Увеличение LTV на 15% за год;
    • Рост органического трафика +30% в год (SEO);
    • Воронка MQL→SQL: конверсия ≥ X% (по бизнес‑требованиям).
  • Директор по маркетингу несёт ответственность за достижение маркетинговых целей, рациональное использование бюджета, корректность внешних коммуникаций и соответствие кампаний нормативам. За нарушение обязательств применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Директора по маркетингу в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск кандидатов с подтверждённым опытом построения маркетинга: digital, бренд, продуктовый маркетинг.
  • Проверка практических кейсов: рост метрик, управление бюджетом, примеры кампаний и A/B‑тестов.
  • Оценка управленческих компетенций: найм, формирование команды, KPI‑менеджмент.
  • Инструментальная проверка: разбор дашбордов, тестовые кейсы по стратегии и медиапланированию.
  • Поддержка в адаптации, probation‑сопровождение и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Директора по маркетингу, который разработает стратегию роста, оптимизирует бюджет и выведет бренд на новый уровень, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать руководителя с доказанными результатами и опытом реализации масштабных маркетинговых инициатив.

