Должностные обязанности Директор по маркетингу
Общие положения Директора по маркетингу
Директор по маркетингу — руководитель маркетинговой функции компании, отвечающий за разработку и реализацию маркетинговой стратегии, формирование бренда, рост спроса и генерацию лидов. Обеспечивает синхронизацию маркетинга с продажами и продуктом, управление маркетинговым бюджетом и достижение бизнес‑целей через канальные и продуктовые инициативы. Действует в рамках стратегии компании, внутренних регламентов и поручений высшего руководства.
Квалификационные требования Директора по маркетингу
- Высшее образование в маркетинге, менеджменте, экономике или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы на руководящих маркетинговых позициях от 5 лет; для крупных компаний — от 7–10 лет.
- Практический опыт разработки и реализации omni‑channel маркетинговых стратегий, цифрового маркетинга и бренд‑менеджмента.
- Глубокие знания цифровых каналов: performance marketing (PPC, DSP), SEO, SMM, email‑маркетинг, контент‑маркетинг, PR.
- Опыт работы с продуктовым маркетингом, positioning, go‑to‑market и запуском новых продуктов/фич.
- Навыки аналитики: KPI, LTV, CAC, ROI, конверсии воронки, работа с BI/CRM (Google Analytics/GA4, Яндекс.Метрика, Power BI, Tableau, CRM).
- Опыт управления бюджетом и оптимизации расходов, планирования медиабюджетов.
- Лидерские качества: управление командой, найм, развитие компетенций, кросс‑функциональное взаимодействие.
- Знание английского языка — не ниже технического/бизнес‑уровня для коммуникации с международными партнёрами.
- Владение инструментами маркетинга и автоматизации (Marketing Automation, CDP, рекламные платформы).
Должностные обязанности Директора по маркетингу
- Разработка и внедрение комплексной маркетинговой стратегии в соответствии с целями компании.
- Построение и развитие бренда: позиционирование, бренд‑бука, коммуникационные кейсы и PR‑кампании.
- Планирование и управление маркетинговым бюджетом, медиабаингом и оптимизация расходов.
- Организация performance‑маркетинга: настройка и масштабирование каналов привлечения (PPC, SEO, SMM, ремаркетинг).
- Управление продуктовым маркетингом: запуск продуктов, GTM‑стратегия, конкурентный анализ и ценообразование.
- Настройка систем лидогенерации и воронок, работа с CRM, сквозная аналитика и атрибуция каналов.
- Разработка KPI, мониторинг эффективности кампаний, подготовка дашбордов и отчётов для руководства.
- Управление командой маркетинга: найм, постановка задач, развитие компетенций, performance‑review.
- Взаимодействие с продажами, продуктом, аналитикой и агентствами для реализации сквозных кампаний.
- Обеспечение соответствия коммуникаций корпоративным ценностям и регуляторным требованиям.
- Внедрение маркетинговой автоматизации, A/B‑тестирования и практик growth‑hacking.
- Контроль подрядчиков: агентства, медиа‑партнёры, креативные команды, PR‑агентства.
Отчетность Директора по маркетингу
Директор по маркетингу подотчётен CEO/COO и предоставляет:
- ежемесячные и квартальные отчёты по KPI (CAC, LTV, ROI, CPL, конверсиям);
- медиапланы и отчёты об использовании бюджета;
- дашборды сквозной аналитики и маркетинговые инсайты;
- отчёты по запуску продуктов и post‑mortem крупных кампаний;
- планы развития команды и кадровые предложения.
Права Директора по маркетингу
- Запрашивать у подразделений данные и аналитику, необходимые для оценки маркетинговой эффективности.
- Распоряжаться маркетинговым бюджетом в пределах утверждённого лимита.
- Подбирать подрядчиков и заключать договоры в рамках делегованных полномочий.
- Останавливать или корректировать кампании при выявлении рисков репутации или несоответствия KPI.
- Вносить предложения по изменению продуктовой стратегии, продуктовым фичам и позиционированию.
Критерии эффективности и ответственность Директора по маркетингу
- Основные KPI: рост выручки, выполнение целей по CAC/LTV, доля органического трафика, количество и качество лидов, узнаваемость бренда.
- Примеры целевых значений (ориентировочно):
- Снижение CAC на 10–20% год к году при сохранении качества лидов;
- Увеличение LTV на 15% за год;
- Рост органического трафика +30% в год (SEO);
- Воронка MQL→SQL: конверсия ≥ X% (по бизнес‑требованиям).
- Директор по маркетингу несёт ответственность за достижение маркетинговых целей, рациональное использование бюджета, корректность внешних коммуникаций и соответствие кампаний нормативам. За нарушение обязательств применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.
Подбор Директора по маркетингу в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск кандидатов с подтверждённым опытом построения маркетинга: digital, бренд, продуктовый маркетинг.
- Проверка практических кейсов: рост метрик, управление бюджетом, примеры кампаний и A/B‑тестов.
- Оценка управленческих компетенций: найм, формирование команды, KPI‑менеджмент.
- Инструментальная проверка: разбор дашбордов, тестовые кейсы по стратегии и медиапланированию.
- Поддержка в адаптации, probation‑сопровождение и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора Директора по маркетингу, который разработает стратегию роста, оптимизирует бюджет и выведет бренд на новый уровень, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать руководителя с доказанными результатами и опытом реализации масштабных маркетинговых инициатив.