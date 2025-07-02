Должностные обязанности Директор по производству

Общие положения Директора по производству

Директор по производству — ключевой руководитель, отвечающий за стратегическое и оперативное управление производственными мощностями предприятия. Обеспечивает выполнение планов выпуска продукции, соблюдение стандартов качества, производственную эффективность, безопасность труда и оптимизацию затрат. Действует в соответствии с корпоративной стратегией, внутренними регламентами, требованиями стандартов ISO и норм охраны труда.

Квалификационные требования Директора по производству

  • Высшее техническое или экономическое образование (инженер‑технолог, инженер‑механик, производство, управление предприятием).
  • Опыт работы на управленческих производственных позициях от 5 лет (Middle‑/Senior‑уровень — от 7–10 лет).
  • Знание инструментов бережливого производства (Lean), методик повышения эффективности (OEE, TPM), Six Sigma — преимущество.
  • Опыт планирования и управления производственными мощностями, MRP/ERP (SAP, Oracle, 1C), управление запасами и цепочками поставок.
  • Навыки бюджетирования, контроля себестоимости и оптимизации CAPEX/OPEX.
  • Знание стандартов качества и безопасности: ISO 9001, ISO 45001, требования по промышленной безопасности и охране труда.
  • Опыт внедрения производственной аналитики, KPI‑систем и систем мотивации персонала.
  • Лидерские качества: управление командой, развитие руководителей цехов, коммуникация с топ‑менеджментом.
  • Аналитическое мышление, навыки проведения аудитов, проектного менеджмента и ведения переговоров с поставщиками.
  • Готовность к командировкам и работе в режиме многозадачности.

Должностные обязанности Директора по производству

  • Формирование и реализация производственной стратегии в соответствии с целями компании.
  • Планирование производства: MPS, планирование мощностей, балансировка линии, управление пропускной способностью.
  • Обеспечение выполнения планов выпуска, сроков поставок и качества продукции.
  • Управление себестоимостью производства: анализ затрат, внедрение мероприятий по снижению OPEX и оптимизации материалов.
  • Внедрение и поддержание систем качества и стандартизации процессов (ISO, внутренние регламенты).
  • Руководство операционной деятельностью: организация сменной работы, графиков, KPI для подразделений.
  • Ответственность за производственную безопасность и соблюдение требований охраны труда.
  • Координация работы технологов, начальников цехов, сервисной службы и отдела технического обслуживания.
  • Планирование и контроль ремонтов, технического обслуживания (PM), модернизации оборудования и CAPEX‑проектов.
  • Управление цепочками поставок и взаимодействие с логистикой и снабжением для обеспечения материалов.
  • Внедрение инициатив по повышению эффективности: Lean‑проекты, автоматизация, цифровизация производства.
  • Организация и проведение производственных, технологических и инвентаризационных аудитов.
  • Развитие кадрового потенциала: подбор, обучение, оценка эффективности и мотивация персонала.
  • Участие в разработке бюджета производства и контроль исполнения плановых показателей.

Отчетность Директора по производству

Директор по производству подотчётен генеральному директору/коммерческому директору и предоставляет:

  • еженедельные и месячные отчёты по выполнению плана производства и отклонениям;
  • отчёты по OEE, загруженности мощностей, браку и показателям качества;
  • показатели по себестоимости, расходам и реализации мер по сокращению затрат;
  • планы по ремонту и инвестициям (CAPEX) и акты приёмки работ;
  • документы по инцидентам, нарушениям техники безопасности и корректирующим мероприятиям.

Права Директора по производству

  • Принимать решения по операционной деятельности внутри утверждённых полномочий.
  • Запрашивать у подразделений информацию, данные по запасам, производственным графикам и качеству.
  • Инициировать закупку оборудования, материалов и сервисов в рамках бюджета и процедур согласования.
  • Останавливать производство или отдельные линии при выявлении угрозы безопасности или критического брака.
  • Вносить предложения по пересмотру производственных процессов, оптимизации структуры и штатного расписания.
  • Участвовать в утверждении ключевых KPI и системе мотивации производственного персонала.

Критерии эффективности и ответственность Директора по производству

  • Основные KPI: выполнение плана производства, OEE (доступность/производительность/качество), уровень брака, соблюдение сроков поставок, себестоимость единицы продукции, безопасность труда (LTIF).
  • Примеры целевых значений (ориентировочно):
    • Выполнение плана производства ≥ 98–100%;
    • OEE целевой для линии — ≥ 60–85% (в зависимости от отрасли);
    • Уровень брака (PPM) — ≤ установленного порога (зависит от продукции);
    • Снижение себестоимости по инициативам — ≥ 5–15% в год;
    • LTIF (количество несчастных случаев) — 0.
  • Директор по производству несёт ответственность за достижение производственных показателей, соблюдение требований качества и безопасности, корректность учёта и использования ресурсов. За нарушение обязанностей применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

Подбор Директора по производству в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск кандидатов с подтверждённым опытом управления производством, реализацией Lean‑/OEE‑инициатив и проведением CAPEX‑проектов.
  • Оценка компетенций через кейс‑задания: оптимизация линии, расчёт загрузки, планирование сменности, анализ себестоимости.
  • Проверка управленческих навыков: интервью по управлению командами, изменение организационной структуры, KPI‑система.
  • Проверка практического опыта в ERP/MRP, знание стандартов качества и охраны труда, рекомендации.
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного и надёжного подбора Директора по производству, который выстроит процессы, снизит себестоимость и обеспечит стабильное выполнение планов, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Подберём руководителя с нужным опытом, компетенциями в Lean/SRE/OEE и подтверждёнными кейсами внедрений.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить