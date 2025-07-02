Общие положения Директора по производству

Директор по производству — ключевой руководитель, отвечающий за стратегическое и оперативное управление производственными мощностями предприятия. Обеспечивает выполнение планов выпуска продукции, соблюдение стандартов качества, производственную эффективность, безопасность труда и оптимизацию затрат. Действует в соответствии с корпоративной стратегией, внутренними регламентами, требованиями стандартов ISO и норм охраны труда.

Квалификационные требования Директора по производству

Высшее техническое или экономическое образование (инженер‑технолог, инженер‑механик, производство, управление предприятием).

Опыт работы на управленческих производственных позициях от 5 лет (Middle‑/Senior‑уровень — от 7–10 лет).

Знание инструментов бережливого производства (Lean), методик повышения эффективности (OEE, TPM), Six Sigma — преимущество.

Опыт планирования и управления производственными мощностями, MRP/ERP (SAP, Oracle, 1C), управление запасами и цепочками поставок.

Навыки бюджетирования, контроля себестоимости и оптимизации CAPEX/OPEX.

Знание стандартов качества и безопасности: ISO 9001, ISO 45001, требования по промышленной безопасности и охране труда.

Опыт внедрения производственной аналитики, KPI‑систем и систем мотивации персонала.

Лидерские качества: управление командой, развитие руководителей цехов, коммуникация с топ‑менеджментом.

Аналитическое мышление, навыки проведения аудитов, проектного менеджмента и ведения переговоров с поставщиками.

Готовность к командировкам и работе в режиме многозадачности.

Должностные обязанности Директора по производству

Формирование и реализация производственной стратегии в соответствии с целями компании.

Планирование производства: MPS, планирование мощностей, балансировка линии, управление пропускной способностью.

Обеспечение выполнения планов выпуска, сроков поставок и качества продукции.

Управление себестоимостью производства: анализ затрат, внедрение мероприятий по снижению OPEX и оптимизации материалов.

Внедрение и поддержание систем качества и стандартизации процессов (ISO, внутренние регламенты).

Руководство операционной деятельностью: организация сменной работы, графиков, KPI для подразделений.

Ответственность за производственную безопасность и соблюдение требований охраны труда.

Координация работы технологов, начальников цехов, сервисной службы и отдела технического обслуживания.

Планирование и контроль ремонтов, технического обслуживания (PM), модернизации оборудования и CAPEX‑проектов.

Управление цепочками поставок и взаимодействие с логистикой и снабжением для обеспечения материалов.

Внедрение инициатив по повышению эффективности: Lean‑проекты, автоматизация, цифровизация производства.

Организация и проведение производственных, технологических и инвентаризационных аудитов.

Развитие кадрового потенциала: подбор, обучение, оценка эффективности и мотивация персонала.

Участие в разработке бюджета производства и контроль исполнения плановых показателей.

Отчетность Директора по производству

Директор по производству подотчётен генеральному директору/коммерческому директору и предоставляет:

еженедельные и месячные отчёты по выполнению плана производства и отклонениям;

отчёты по OEE, загруженности мощностей, браку и показателям качества;

показатели по себестоимости, расходам и реализации мер по сокращению затрат;

планы по ремонту и инвестициям (CAPEX) и акты приёмки работ;

документы по инцидентам, нарушениям техники безопасности и корректирующим мероприятиям.

Права Директора по производству

Принимать решения по операционной деятельности внутри утверждённых полномочий.

Запрашивать у подразделений информацию, данные по запасам, производственным графикам и качеству.

Инициировать закупку оборудования, материалов и сервисов в рамках бюджета и процедур согласования.

Останавливать производство или отдельные линии при выявлении угрозы безопасности или критического брака.

Вносить предложения по пересмотру производственных процессов, оптимизации структуры и штатного расписания.

Участвовать в утверждении ключевых KPI и системе мотивации производственного персонала.

Критерии эффективности и ответственность Директора по производству

Основные KPI: выполнение плана производства, OEE (доступность/производительность/качество), уровень брака, соблюдение сроков поставок, себестоимость единицы продукции, безопасность труда (LTIF).

Примеры целевых значений (ориентировочно): Выполнение плана производства ≥ 98–100%; OEE целевой для линии — ≥ 60–85% (в зависимости от отрасли); Уровень брака (PPM) — ≤ установленного порога (зависит от продукции); Снижение себестоимости по инициативам — ≥ 5–15% в год; LTIF (количество несчастных случаев) — 0.

Директор по производству несёт ответственность за достижение производственных показателей, соблюдение требований качества и безопасности, корректность учёта и использования ресурсов. За нарушение обязанностей применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

