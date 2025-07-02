Должностная обязанность Директора по развитию

Общие положения:

Директор по развитию играет ключевую роль в стратегическом планировании и управлении процессом развития компании. Директор по развитию отвечает за определение стратегических направлений и разработку планов роста компании.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в экономике, менеджменте или аналогичной специализации.

— Знание современных методов и инструментов стратегического планирования и развития.

— Опыт работы в управленческой позиции с фокусом на развитие и рост.

— Аналитические и стратегические навыки.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация стратегического плана развития компании.

— Поиск и анализ новых рыночных возможностей и тенденций.

— Управление прогрессом проектов по развитию и координация работы команд.

— Внедрение инноваций и новых продуктовых линий.

— Взаимодействие с партнерами и поставщиками для развития бизнеса.

Отчетность:

Директор по развитию отчитывается перед руководством компании о стратегическом плане развития, представляет отчеты о результатах реализации проектов развития и достигнутых целях.

Права:

Директор по развитию имеет следующие права:

— Разрабатывать и внедрять стратегические инициативы по развитию компании.

— Распоряжаться ресурсами и устанавливать бюджеты для проектов развития.

— Предлагать и реализовывать новые бизнес-модели и стратегии.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Директор по развитию несет ответственность за успешное развитие компании, достижение поставленных стратегических целей и применение инноваций. Критерии эффективности включают рост компании, разработку новых продуктов и услуг, создание конкурентных преимуществ и увеличение доли рынка.

