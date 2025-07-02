Должностные обязанности Директор по развитию

Должностная обязанность Директора по развитию

Общие положения:

Директор по развитию играет ключевую роль в стратегическом планировании и управлении процессом развития компании. Директор по развитию отвечает за определение стратегических направлений и разработку планов роста компании.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в экономике, менеджменте или аналогичной специализации.
— Знание современных методов и инструментов стратегического планирования и развития.
— Опыт работы в управленческой позиции с фокусом на развитие и рост.
— Аналитические и стратегические навыки.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация стратегического плана развития компании.
— Поиск и анализ новых рыночных возможностей и тенденций.
— Управление прогрессом проектов по развитию и координация работы команд.
— Внедрение инноваций и новых продуктовых линий.
— Взаимодействие с партнерами и поставщиками для развития бизнеса.

Отчетность:

Директор по развитию отчитывается перед руководством компании о стратегическом плане развития, представляет отчеты о результатах реализации проектов развития и достигнутых целях.

Права:

Директор по развитию имеет следующие права:
— Разрабатывать и внедрять стратегические инициативы по развитию компании.
— Распоряжаться ресурсами и устанавливать бюджеты для проектов развития.
— Предлагать и реализовывать новые бизнес-модели и стратегии.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Директор по развитию несет ответственность за успешное развитие компании, достижение поставленных стратегических целей и применение инноваций. Критерии эффективности включают рост компании, разработку новых продуктов и услуг, создание конкурентных преимуществ и увеличение доли рынка.

 

Для подбора опытного и эффективного Директора по развитию рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе профессиональных специалистов в области развития компаний поможет найти подходящего кандидата для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

