Должностные обязанности Директор по развитию
Должностная обязанность Директора по развитию
Общие положения:
Директор по развитию играет ключевую роль в стратегическом планировании и управлении процессом развития компании. Директор по развитию отвечает за определение стратегических направлений и разработку планов роста компании.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в экономике, менеджменте или аналогичной специализации.
— Знание современных методов и инструментов стратегического планирования и развития.
— Опыт работы в управленческой позиции с фокусом на развитие и рост.
— Аналитические и стратегические навыки.
Должностные обязанности:
— Разработка и реализация стратегического плана развития компании.
— Поиск и анализ новых рыночных возможностей и тенденций.
— Управление прогрессом проектов по развитию и координация работы команд.
— Внедрение инноваций и новых продуктовых линий.
— Взаимодействие с партнерами и поставщиками для развития бизнеса.
Отчетность:
Директор по развитию отчитывается перед руководством компании о стратегическом плане развития, представляет отчеты о результатах реализации проектов развития и достигнутых целях.
Права:
Директор по развитию имеет следующие права:
— Разрабатывать и внедрять стратегические инициативы по развитию компании.
— Распоряжаться ресурсами и устанавливать бюджеты для проектов развития.
— Предлагать и реализовывать новые бизнес-модели и стратегии.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Директор по развитию несет ответственность за успешное развитие компании, достижение поставленных стратегических целей и применение инноваций. Критерии эффективности включают рост компании, разработку новых продуктов и услуг, создание конкурентных преимуществ и увеличение доли рынка.
