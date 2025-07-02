Должностная обязанность Директора по строительству

Общие положения:

Директор по строительству играет важную роль в управлении строительными проектами и развитии инфраструктуры компании. Директор по строительству отвечает за планирование и координацию строительных работ, обеспечение соблюдения стандартов качества и сроков выполнения проектов.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области строительства, архитектуры или аналогичной специализации.

— Знание строительных технологий, норм и стандартов.

— Опыт работы в управлении строительными проектами и производственными площадками.

— Лидерские и коммуникативные навыки.

Должностные обязанности:

— Разработка и контроль выполнения стратегических планов и бюджетов строительства.

— Организация строительных работ и координация подрядчиков и поставщиков.

— Обеспечение соблюдения строительных норм, стандартов качества и безопасности.

— Проведение технического надзора, контроль качества и соблюдения сроков.

— Управление командой строительных специалистов и поддержка их профессионального развития.

Отчетность:

Директор по строительству отчитывается перед руководством компании о ходе и результатах строительных проектов, представляет отчеты о выполненных работах, бюджетных затратах и достигнутых целях.

Права:

Директор по строительству имеет следующие права:

— Принимать решения по вопросам строительства и развития инфраструктуры.

— Устанавливать строительные нормы и стандарты в организации.

— Распоряжаться ресурсами и бюджетами для строительных проектов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Директор по строительству несет ответственность за успешное выпуск строительных проектов, соблюдение сроков и бюджетов, а также за качество выполнения работ. Критерии эффективности включают выполнение проектов в срок, безопасность и качество строительства, рациональное использование ресурсов.

