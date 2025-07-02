Описание должностных обязанностей Диспетчера на телефоне

Общие положения:

Диспетчер на телефоне играет важную роль в обеспечении эффективной связи между клиентами и компанией, обрабатывая звонки и обеспечивая оперативное решение проблем и запросов. Для успешной работы на должности диспетчера на телефоне требуется отличное коммуникативное и организационное мастерство, способность эффективно работать в динамичной среде и поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов.

Квалификационные требования:

— Образование среднее профессиональное или высшее образование.

— Опыт работы в аналогичной должности будет преимуществом.

— Отличные коммуникативные навыки и умение эффективно общаться по телефону.

— Умение оперативно принимать решения и работать с большим объемом информации.

— Знание компьютера и умение работать с программами обработки звонков.

Должностные обязанности:

— Принимать входящие звонки от клиентов и предоставлять им необходимую информацию.

— Обрабатывать и решать проблемы, запросы и жалобы клиентов, оперативно и эффективно находя решение.

— Осуществлять прием и регистрацию заявок от клиентов, отслеживать их исполнение и обновлять информацию в системе.

— Следить за своевременностью обратной связи с клиентами и обеспечивать высокий уровень обслуживания.

— Умение работать в режиме многозадачности и эффективно распределять свою рабочую нагрузку.

Отчетность:

Диспетчер на телефоне отчитывается перед руководством компании о выполненных задачах, обработанных заявках и качестве обслуживания клиентов. Поддержание актуальности и достоверности данных в системе учета и отчетности также входит в обязанности диспетчера на телефоне.

Права:

Диспетчер на телефоне имеет право:

— Предоставлять информацию клиентам о продуктах, услугах и акциях компании.

— Решать некритические вопросы клиентов и переадресовать более сложные вопросы вышестоящим руководителям.

— Завершать и обработать заявки от клиентов в соответствии с установленными процедурами и сроками.

Критерии эффективности и ответственность:

Диспетчер на телефоне несет ответственность за оперативное и профессиональное обслуживание клиентов, а также за своевременное и качественное решение их проблем и запросов. Оценка эффективности может осуществляться на основе показателей обработанных заявок, качества обслуживания и уровня удовлетворенности клиентов.

