Должностные обязанности Диспетчер на телефоне

Описание должностных обязанностей Диспетчера на телефоне

Общие положения:

Диспетчер на телефоне играет важную роль в обеспечении эффективной связи между клиентами и компанией, обрабатывая звонки и обеспечивая оперативное решение проблем и запросов. Для успешной работы на должности диспетчера на телефоне требуется отличное коммуникативное и организационное мастерство, способность эффективно работать в динамичной среде и поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов.

Квалификационные требования:

— Образование среднее профессиональное или высшее образование.
— Опыт работы в аналогичной должности будет преимуществом.
— Отличные коммуникативные навыки и умение эффективно общаться по телефону.
— Умение оперативно принимать решения и работать с большим объемом информации.
— Знание компьютера и умение работать с программами обработки звонков.

Должностные обязанности:

— Принимать входящие звонки от клиентов и предоставлять им необходимую информацию.
— Обрабатывать и решать проблемы, запросы и жалобы клиентов, оперативно и эффективно находя решение.
— Осуществлять прием и регистрацию заявок от клиентов, отслеживать их исполнение и обновлять информацию в системе.
— Следить за своевременностью обратной связи с клиентами и обеспечивать высокий уровень обслуживания.
— Умение работать в режиме многозадачности и эффективно распределять свою рабочую нагрузку.

Отчетность:

Диспетчер на телефоне отчитывается перед руководством компании о выполненных задачах, обработанных заявках и качестве обслуживания клиентов. Поддержание актуальности и достоверности данных в системе учета и отчетности также входит в обязанности диспетчера на телефоне.

Права:

Диспетчер на телефоне имеет право:
— Предоставлять информацию клиентам о продуктах, услугах и акциях компании.
— Решать некритические вопросы клиентов и переадресовать более сложные вопросы вышестоящим руководителям.
— Завершать и обработать заявки от клиентов в соответствии с установленными процедурами и сроками.

Критерии эффективности и ответственность:

Диспетчер на телефоне несет ответственность за оперативное и профессиональное обслуживание клиентов, а также за своевременное и качественное решение их проблем и запросов. Оценка эффективности может осуществляться на основе показателей обработанных заявок, качества обслуживания и уровня удовлетворенности клиентов.

 

 

