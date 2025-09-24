Общие положения Дизайнера карточек на маркетплейсах

Дизайнер карточек на маркетплейсах — специалист, отвечающий за визуальную и информационную составляющую товарных карточек на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, и др.). Обеспечивает рост конверсии, кликабельности (CTR) и среднего чека через оформление изображений, mockup‑ов, баннеров, A+ / бренд‑страниц и оптимизацию текстово‑визуального контента с учётом SEO маркетплейсов. Действует в соответствии с требованиями площадок, бренд‑гайдами клиента и внутренними регламентами маркетинга.

Квалификационные требования Дизайнера карточек на маркетплейсах

Профессиональное образование в области дизайна, графики, UI/UX или эквивалентный практический опыт.

Опыт создания карточек товаров для маркетплейсов от 1 года (Junior) / 2–4 года (Middle) / 5+ лет (Senior).

Навыки работы в Adobe Photoshop, Illustrator, Figma; опыт подготовки изображений под требования маркетплейсов.

Понимание маркетплейс‑SEO: ключевые слова в заголовках и описаниях, оптимизация ALT, структура характеристик.

Опыт работы с фото‑ и видеоконтентом: ретушь фото, обработка боков/фонов, создание lifestyle‑фотографий и коротких видео.

Знание правил загрузки контента и специфик форматов (JPEG/PNG/WebP, размер и соотношение сторон, YML/CSV для выгрузки).

Навыки копирайтинга для карточек: создание продающих заголовков, буллетов и описаний в рамках ограничений площадки.

Базовые знания UX‑принципов, конверсионного дизайна и аналитики (CTR, CR, A/B‑тесты).

Опыт работы с инструментами аналитики (Яндекс.Метрика, GA4, аналитика маркетплейсов) — преимущество.

Коммуникационные навыки: взаимодействие с маркетингом, пиаром, категорией и продуктовыми командами.

Внимание к деталям, способность работать в дедлайны и адаптироваться под часто меняющиеся требования площадок.

Должностные обязанности Дизайнера карточек на маркетплейсах

Разработка и производство визуального контента для карточек товаров: основное фото, дополнительные изображения, lifestyle‑фото, инфографика, 3D‑рендеры, mockup‑ы.

Создание A+ / бренд‑страниц и оформление карточек в соответствии с бренд‑буком и требованиями маркетплейсов.

Подготовка адаптивных макетов и экспорт изображений в требуемых форматах и размерах, проверка качества при сжатии.

Составление продающих заголовков, буллет‑пунктов и кратких описаний в сотрудничестве с копирайтером / категорийным менеджером с учётом ключевых фраз.

Оптимизация карточек под маркетплейс‑SEO: размещение ключевых слов, корректные ALT‑теги, структурирование характеристик.

Проведение A/B‑тестов визуалов и текстов, анализ результатов и внедрение улучшений для повышения CTR/CR.

Координация фотосессий, подготовка брифов для фотографов, контроль ретуши и пост‑продакшна.

Подготовка баннеров и промо‑креативов для рекламных кампаний маркетплейсов и внутренних акций.

Взаимодействие с категорией, маркетингом, логистикой и техподдержкой площадок для корректной загрузки и исправления карточек.

Поддержание библиотеки артифактов/шаблонов, стандартов оформления и чек‑листов загрузки.

Мониторинг конкурентных карточек и трендов визуального контента на площадках.

Отчетность Дизайнера карточек на маркетплейсах

Дизайнер подотчётен руководителю отдела маркетплейс/руководителю направления e‑commerce и предоставляет:

еженедельные сводки по статусу релизов карточек и визуалов;

отчёты по A/B‑тестам: метрики CTR, CR, средний чек и рекомендации;

пакеты финальных макетов и исходников для загрузки;

акты выполненных работ по фотосессиям и внешним подрядчикам;

сводную аналитику по эффективности визуалов и рекомендациям по оптимизации.

Права Дизайнер карточек на маркетплейсах

Запрашивать у продуктовых и коммерческих команд информацию о товаре, УТП, технических характеристиках и сроках.

Инициировать A/B‑тесты визуалов и текстов, принимать решения по временным изменениям внешнего контента.

Привлекать подрядчиков (фотографов, ретушёров, 3D‑специалистов) в рамках утверждённого бюджета.

Останавливать публикацию карточки при выявлении критических ошибок в визуале или тексте, влияющих на безопасность/соответствие требованиям площадки.

Вносить предложения по унификации карточек, шаблонам и стандартам для повышения конверсии.

Критерии эффективности и ответственность Дизайнера карточек на маркетплейсах

Основные KPI: рост CTR карточек, улучшение конверсии (CR), увеличение среднего чека, снижение процента возвратов за визуальные несоответствия, скорость публикации карточек.

Примеры целевых значений: Рост CTR по ключевым карточкам ≥ 10% в квартал; Увеличение CR карточек ≥ 5% после внедрения визуальных улучшений; Время подготовки и публикации карточки (TAT) ≤ 3 рабочих дня; Доля успешных A/B‑экспериментов с положительным эффектом ≥ 30%.

Дизайнер несёт ответственность за соответствие карточек требованиям площадок, качество изображений и корректность размещённой информации. За нарушение стандартов и причинение репутационных/финансовых потерь применяются меры в соответствии с внутренними правилами.

Подбор Дизайнера карточек на маркетплейсах в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор дизайнеров карточек на маркетплейсах с проверкой практических навыков: портфолио карточек, кейсы по повышению CTR/CR, примеры A/B‑тестов и готовых шаблонов. Оцениваем:

понимание маркетплейс‑SEO и форматов площадок;

умение работать с фото и видеоконтентом под технические ограничения;

опыт взаимодействия с категорией и продуктовой командой;

способность быстро адаптироваться под новые требования площадок. Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

