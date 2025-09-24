Должностные обязанности Дизайнер карточек на маркетплейсах
Общие положения Дизайнера карточек на маркетплейсах
Дизайнер карточек на маркетплейсах — специалист, отвечающий за визуальную и информационную составляющую товарных карточек на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, и др.). Обеспечивает рост конверсии, кликабельности (CTR) и среднего чека через оформление изображений, mockup‑ов, баннеров, A+ / бренд‑страниц и оптимизацию текстово‑визуального контента с учётом SEO маркетплейсов. Действует в соответствии с требованиями площадок, бренд‑гайдами клиента и внутренними регламентами маркетинга.
Квалификационные требования Дизайнера карточек на маркетплейсах
- Профессиональное образование в области дизайна, графики, UI/UX или эквивалентный практический опыт.
- Опыт создания карточек товаров для маркетплейсов от 1 года (Junior) / 2–4 года (Middle) / 5+ лет (Senior).
- Навыки работы в Adobe Photoshop, Illustrator, Figma; опыт подготовки изображений под требования маркетплейсов.
- Понимание маркетплейс‑SEO: ключевые слова в заголовках и описаниях, оптимизация ALT, структура характеристик.
- Опыт работы с фото‑ и видеоконтентом: ретушь фото, обработка боков/фонов, создание lifestyle‑фотографий и коротких видео.
- Знание правил загрузки контента и специфик форматов (JPEG/PNG/WebP, размер и соотношение сторон, YML/CSV для выгрузки).
- Навыки копирайтинга для карточек: создание продающих заголовков, буллетов и описаний в рамках ограничений площадки.
- Базовые знания UX‑принципов, конверсионного дизайна и аналитики (CTR, CR, A/B‑тесты).
- Опыт работы с инструментами аналитики (Яндекс.Метрика, GA4, аналитика маркетплейсов) — преимущество.
- Коммуникационные навыки: взаимодействие с маркетингом, пиаром, категорией и продуктовыми командами.
- Внимание к деталям, способность работать в дедлайны и адаптироваться под часто меняющиеся требования площадок.
- Разработка и производство визуального контента для карточек товаров: основное фото, дополнительные изображения, lifestyle‑фото, инфографика, 3D‑рендеры, mockup‑ы.
- Создание A+ / бренд‑страниц и оформление карточек в соответствии с бренд‑буком и требованиями маркетплейсов.
- Подготовка адаптивных макетов и экспорт изображений в требуемых форматах и размерах, проверка качества при сжатии.
- Составление продающих заголовков, буллет‑пунктов и кратких описаний в сотрудничестве с копирайтером / категорийным менеджером с учётом ключевых фраз.
- Оптимизация карточек под маркетплейс‑SEO: размещение ключевых слов, корректные ALT‑теги, структурирование характеристик.
- Проведение A/B‑тестов визуалов и текстов, анализ результатов и внедрение улучшений для повышения CTR/CR.
- Координация фотосессий, подготовка брифов для фотографов, контроль ретуши и пост‑продакшна.
- Подготовка баннеров и промо‑креативов для рекламных кампаний маркетплейсов и внутренних акций.
- Взаимодействие с категорией, маркетингом, логистикой и техподдержкой площадок для корректной загрузки и исправления карточек.
- Поддержание библиотеки артифактов/шаблонов, стандартов оформления и чек‑листов загрузки.
- Мониторинг конкурентных карточек и трендов визуального контента на площадках.
Отчетность Дизайнера карточек на маркетплейсах
Дизайнер подотчётен руководителю отдела маркетплейс/руководителю направления e‑commerce и предоставляет:
- еженедельные сводки по статусу релизов карточек и визуалов;
- отчёты по A/B‑тестам: метрики CTR, CR, средний чек и рекомендации;
- пакеты финальных макетов и исходников для загрузки;
- акты выполненных работ по фотосессиям и внешним подрядчикам;
- сводную аналитику по эффективности визуалов и рекомендациям по оптимизации.
Права Дизайнер карточек на маркетплейсах
- Запрашивать у продуктовых и коммерческих команд информацию о товаре, УТП, технических характеристиках и сроках.
- Инициировать A/B‑тесты визуалов и текстов, принимать решения по временным изменениям внешнего контента.
- Привлекать подрядчиков (фотографов, ретушёров, 3D‑специалистов) в рамках утверждённого бюджета.
- Останавливать публикацию карточки при выявлении критических ошибок в визуале или тексте, влияющих на безопасность/соответствие требованиям площадки.
- Вносить предложения по унификации карточек, шаблонам и стандартам для повышения конверсии.
Критерии эффективности и ответственность Дизайнера карточек на маркетплейсах
- Основные KPI: рост CTR карточек, улучшение конверсии (CR), увеличение среднего чека, снижение процента возвратов за визуальные несоответствия, скорость публикации карточек.
- Примеры целевых значений:
- Рост CTR по ключевым карточкам ≥ 10% в квартал;
- Увеличение CR карточек ≥ 5% после внедрения визуальных улучшений;
- Время подготовки и публикации карточки (TAT) ≤ 3 рабочих дня;
- Доля успешных A/B‑экспериментов с положительным эффектом ≥ 30%.
- Дизайнер несёт ответственность за соответствие карточек требованиям площадок, качество изображений и корректность размещённой информации. За нарушение стандартов и причинение репутационных/финансовых потерь применяются меры в соответствии с внутренними правилами.
