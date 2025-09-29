Должностные обязанности JavaScript-разработчик
Общие положения JavaScript‑разработчика
JavaScript‑разработчик — специалист, отвечающий за разработку, сопровождение и оптимизацию веб‑ и серверных приложений на языке JavaScript/TypeScript. Обеспечивает реализацию клиентской и/или серверной логики, качество пользовательского опыта (UX), производительность и безопасность приложений. Работает в рамках архитектурных решений проекта, код‑стандартов, практик CI/CD и требований по защите данных.
Квалификационные требования JavaScript‑разработчика
- Высшее образование в области ИТ или эквивалентный практический опыт.
- Опыт коммерческой разработки на JavaScript/TypeScript: от 1–2 лет (Junior), 2–4 лет (Middle), 4+ лет (Senior).
- Глубокие знания ECMAScript (ES6+) и современных браузерных API.
- Опыт с фреймворками/библиотеками: React, Vue, Angular или аналогичными; для бэкенда — Node.js (Express, Fastify).
- Знание TypeScript, модульной архитектуры, принципов OOP/FP.
- Опыт работы с REST/GraphQL API, WebSocket, HTTP/2.
- Навыки работы с системами сборки и бандлерами: Webpack, Vite, Rollup; понимание tree‑shaking, code‑splitting.
- Практика тестирования: unit (Jest, Mocha), интеграционные и e2e (Cypress, Playwright).
- Понимание производительности (web vitals), оптимизации загрузки, lazy‑loading, критического рендера.
- Опыт работы с базами данных: SQL (Postgres) и/или NoSQL (MongoDB), кеширование (Redis).
- Навыки работы с инструментами контроля качества кода: ESLint, Prettier, CI (GitHub Actions, GitLab CI).
- Знание принципов безопасности веб‑приложений (XSS, CSRF, CORS, уязвимости зависимости).
- Умение работать с Docker и базовые навыки DevOps — преимущество.
- Хорошие коммуникативные навыки, умение писать техническую документацию и работать в команде.
- Технический английский для чтения документации и общения в международных командах.
Должностные обязанности JavaScript‑разработчика
- Разработка и сопровождение модулей клиентской и/или серверной частей приложения на JavaScript/TypeScript.
- Проектирование архитектуры компонентов, модулей и API; участие в выборе библиотек и решений.
- Реализация интерфейсов и бизнес‑логики с учётом UX, производительности и кросс‑браузерности.
- Написание и поддержание тестов: unit, интеграционных и e2e; обеспечение стабильного покрытия.
- Проведение code‑review, соблюдение кодстайла и лучших практик разработки.
- Оптимизация производительности: lazy‑loading, оптимизация bundle‑size, анализ Web Vitals.
- Работа с API: интеграция с REST/GraphQL, обработка ошибок, retry/backoff, пагинация.
- Обеспечение безопасности клиентской логики и защиты данных при передаче.
- Поддержка процессов CI/CD: настройка сборок, автоматических тестов и деплоев.
- Документирование модулей, создание README, API‑контрактов и changelog.
- Участие в планировании спринтов, оценке задач и снижении технического долга.
- Наставничество младших разработчиков, участие в интервью и обучении команды.
- Участие в инцидент‑реакции, исправлении багов и post‑mortem анализах.
Отчетность JavaScript‑разработчика
Разработчик подотчётен тимлиду, руководителю разработки или CTO и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные статус‑обновления по задачам (standup, трекер задач);
- pull‑request‑описания, результаты code‑review и отчёты о покрытии тестов;
- отчёты по инцидентам и post‑mortem при критических ошибках;
- метрики производительности и качества (bundle size, LCP, TTFB, error rate);
- оценку трудоёмкости задач и технические предложения по улучшению архитектуры.
Права JavaScript‑разработчика
- Предлагать технические решения, библиотеки и инструменты для повышения качества продукта.
- Останавливать релиз или отклонять PR при выявлении критических ошибок, нарушающих безопасность или стабильность.
- Запрашивать доступы и данные у смежных команд (DevOps, QA, Product) для выполнения задач.
- Участвовать в выборе архитектуры и политик разработки; инициировать рефакторинг при необходимости.
- Инициировать автоматизацию процессов тестирования и деплоймента в рамках согласованного плана.
Критерии эффективности и ответственность JavaScript‑разработчика
- Основные KPI: качество кода (bug rate), стабильность релизов, скорость доставки фич (lead time), производительность пользовательского интерфейса, покрытие тестами.
- Примеры целевых значений:
- Покрытие критичных модулей unit/integration тестами ≥ 70–80%;
- Bug escape rate (критические баги в проде) — 0;
- Lead time (сред.) — ≤ 7 дней (в зависимости от процесса);
- Среднее время восстановления после инцидента (MTTR) — ≤ 2–4 часа;
- Целевые веб‑метрики: LCP ≤ 2.5s, TTFB ≤ 200ms.
- Разработчик несёт ответственность за корректность реализованной логики, качество кода, соблюдение стандартов безопасности и сроков. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.
Подбор JavaScript‑разработчика в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор JavaScript‑разработчиков с проверкой практических навыков: тестовые задания, ревью кода и оценка архитектурных решений.
- Оценка владения стеком: фронтенд‑фреймворки, Node.js, TypeScript, тестирование и DevOps‑навыки.
- Оценка soft‑skills: командная работа, коммуникация с Product/Design, способность к аналитике и решению проблем.
- Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора JavaScript‑разработчика, способного усилить вашу команду, обеспечить качество кода и стабильность продукта, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата под ваш стек и бизнес‑цели.
