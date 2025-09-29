Общие положения JavaScript‑разработчика

JavaScript‑разработчик — специалист, отвечающий за разработку, сопровождение и оптимизацию веб‑ и серверных приложений на языке JavaScript/TypeScript. Обеспечивает реализацию клиентской и/или серверной логики, качество пользовательского опыта (UX), производительность и безопасность приложений. Работает в рамках архитектурных решений проекта, код‑стандартов, практик CI/CD и требований по защите данных.

Квалификационные требования JavaScript‑разработчика

Высшее образование в области ИТ или эквивалентный практический опыт.

Опыт коммерческой разработки на JavaScript/TypeScript: от 1–2 лет (Junior), 2–4 лет (Middle), 4+ лет (Senior).

Глубокие знания ECMAScript (ES6+) и современных браузерных API.

Опыт с фреймворками/библиотеками: React, Vue, Angular или аналогичными; для бэкенда — Node.js (Express, Fastify).

Знание TypeScript, модульной архитектуры, принципов OOP/FP.

Опыт работы с REST/GraphQL API, WebSocket, HTTP/2.

Навыки работы с системами сборки и бандлерами: Webpack, Vite, Rollup; понимание tree‑shaking, code‑splitting.

Практика тестирования: unit (Jest, Mocha), интеграционные и e2e (Cypress, Playwright).

Понимание производительности (web vitals), оптимизации загрузки, lazy‑loading, критического рендера.

Опыт работы с базами данных: SQL (Postgres) и/или NoSQL (MongoDB), кеширование (Redis).

Навыки работы с инструментами контроля качества кода: ESLint, Prettier, CI (GitHub Actions, GitLab CI).

Знание принципов безопасности веб‑приложений (XSS, CSRF, CORS, уязвимости зависимости).

Умение работать с Docker и базовые навыки DevOps — преимущество.

Хорошие коммуникативные навыки, умение писать техническую документацию и работать в команде.

Технический английский для чтения документации и общения в международных командах.

Должностные обязанности JavaScript‑разработчика

Разработка и сопровождение модулей клиентской и/или серверной частей приложения на JavaScript/TypeScript.

Проектирование архитектуры компонентов, модулей и API; участие в выборе библиотек и решений.

Реализация интерфейсов и бизнес‑логики с учётом UX, производительности и кросс‑браузерности.

Написание и поддержание тестов: unit, интеграционных и e2e; обеспечение стабильного покрытия.

Проведение code‑review, соблюдение кодстайла и лучших практик разработки.

Оптимизация производительности: lazy‑loading, оптимизация bundle‑size, анализ Web Vitals.

Работа с API: интеграция с REST/GraphQL, обработка ошибок, retry/backoff, пагинация.

Обеспечение безопасности клиентской логики и защиты данных при передаче.

Поддержка процессов CI/CD: настройка сборок, автоматических тестов и деплоев.

Документирование модулей, создание README, API‑контрактов и changelog.

Участие в планировании спринтов, оценке задач и снижении технического долга.

Наставничество младших разработчиков, участие в интервью и обучении команды.

Участие в инцидент‑реакции, исправлении багов и post‑mortem анализах.

Отчетность JavaScript‑разработчика

Разработчик подотчётен тимлиду, руководителю разработки или CTO и предоставляет:

ежедневные/еженедельные статус‑обновления по задачам (standup, трекер задач);

pull‑request‑описания, результаты code‑review и отчёты о покрытии тестов;

отчёты по инцидентам и post‑mortem при критических ошибках;

метрики производительности и качества (bundle size, LCP, TTFB, error rate);

оценку трудоёмкости задач и технические предложения по улучшению архитектуры.

Права JavaScript‑разработчика

Предлагать технические решения, библиотеки и инструменты для повышения качества продукта.

Останавливать релиз или отклонять PR при выявлении критических ошибок, нарушающих безопасность или стабильность.

Запрашивать доступы и данные у смежных команд (DevOps, QA, Product) для выполнения задач.

Участвовать в выборе архитектуры и политик разработки; инициировать рефакторинг при необходимости.

Инициировать автоматизацию процессов тестирования и деплоймента в рамках согласованного плана.

Критерии эффективности и ответственность JavaScript‑разработчика

Основные KPI: качество кода (bug rate), стабильность релизов, скорость доставки фич (lead time), производительность пользовательского интерфейса, покрытие тестами.

Примеры целевых значений: Покрытие критичных модулей unit/integration тестами ≥ 70–80%; Bug escape rate (критические баги в проде) — 0; Lead time (сред.) — ≤ 7 дней (в зависимости от процесса); Среднее время восстановления после инцидента (MTTR) — ≤ 2–4 часа; Целевые веб‑метрики: LCP ≤ 2.5s, TTFB ≤ 200ms.

Разработчик несёт ответственность за корректность реализованной логики, качество кода, соблюдение стандартов безопасности и сроков. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор JavaScript‑разработчика в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор JavaScript‑разработчиков с проверкой практических навыков: тестовые задания, ревью кода и оценка архитектурных решений.

Оценка владения стеком: фронтенд‑фреймворки, Node.js, TypeScript, тестирование и DevOps‑навыки.

Оценка soft‑skills: командная работа, коммуникация с Product/Design, способность к аналитике и решению проблем.

Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора JavaScript‑разработчика, способного усилить вашу команду, обеспечить качество кода и стабильность продукта, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата под ваш стек и бизнес‑цели.