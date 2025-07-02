Должностная инструкция Электрика отдела главного инженера

Электрик отдела главного инженера отвечает за планирование, координацию и контроль работы электрических систем и оборудования на предприятии.

Электрик отдела главного инженера обязан вести отчеты о выполненных работах, состоянии оборудования, использованных материалах и ресурсах.

Электрик имеет право на управление процессами обслуживания и модернизации электротехнических систем, а также на участие в принятии стратегических решений по развитию отдела.

Работа электрика оценивается по надежности работы электрических систем, соблюдению нормативов безопасности, бережливому использованию ресурсов и энергоэффективности.

