Должностные обязанности Экономиста

Общие положения Экономиста

Экономист — специалист, отвечающий за финансово‑экономический анализ деятельности компании, подготовку бюджетов и прогнозов, контроль исполнения планов и формирование управленческой отчётности. Обеспечивает принятие обоснованных коммерческих решений через анализ себестоимости, маржинальности и финансовых показателей, участвует в оптимизации затрат и повышении эффективности бизнес‑процессов. Действует в рамках внутренних регламентов, методик управления финансами и поручений руководства.

Квалификационные требования Экономиста

  • Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерии или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы на позиции экономиста/финансового аналитика от 1 года (Junior), 2–4 года (Middle), 5+ лет (Senior).
  • Знание методов финансового анализа, бюджетирования, план‑факт‑анализа и моделирования.
  • Продвинутые навыки Excel (сводные таблицы, Power Query, VBA/макросы) и опыт работы с BI‑инструментами (Power BI, Tableau) — преимущество.
  • Владение SQL для выборок и анализа данных; опыт работы в 1C, SAP (FI/CO) или других ERP — преимущество.
  • Понимание ценообразования, калькуляции себестоимости и управленческого учёта.
  • Навыки составления прогнозов, сценарного анализа и стресс‑тестирования финансовых моделей.
  • Знание нормативных требований по финансовой отчётности и внутренним стандартам компании.
  • Аналитическое мышление, внимательность к деталям, способность доносить выводы в понятной форме управленцам.
  • Умение работать в команде и в условиях многозадачности, соблюдение конфиденциальности финансовых данных.

Должностные обязанности Экономиста

  • Подготовка и ведение бюджетов (операционный, капитальный), контроль исполнения и оперативная корректировка.
  • Проведение план‑факт‑анализа, подготовка отклонений и предложений по корректирующим мероприятиям.
  • Составление управленческой отчётности для руководства: сводные отчёты, KPI, дэшборды в BI.
  • Аналитика себестоимости, маржинальности продуктов/услуг, калькуляция и рекомендации по ценообразованию.
  • Прогнозирование денежных потоков, анализ ликвидности и участие в планировании оборотного капитала.
  • Проведение scenario‑analysis и стресс‑тестов для ключевых бизнес‑решений.
  • Мониторинг ключевых финансовых показателей (EBITDA, маржа, ROIC и др.) и подготовка регулярных презентаций.
  • Инициация и сопровождение проектов по оптимизации затрат, автоматизации отчётности и улучшению процессов.
  • Взаимодействие с подразделениями: продажи, логистика, производственная команда, бухгалтерия для согласования данных.
  • Подготовка данных для внешней отчётности, участие в проверках и аудитах по запросу.
  • Поддержка внедрения и сопровождения ERP/BI решений, обеспечение качества данных и регламентов учёта.
  • Наставничество младших сотрудников (для уровня Middle/Senior), участие в обучении персонала.

Отчетность Экономиста

Экономист подотчётен руководителю финансового отдела/директору по финансам и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по ключевым показателям и ликвидности;
  • месячные и квартальные управленческие отчёты и дэшборды;
  • отчёты по исполнению бюджета и анализ отклонений;
  • финансовые моделирования и прогнозы (cash‑flow, P&L, balance projections);
  • документы и расчёты для аудитов, запросов руководства и инвесторов.

Права Экономиста

  • Запрашивать у подразделений необходимые данные по затратам, продажам и операционной эффективности для проведения анализа.
  • Вносить предложения по изменению бюджетов, оптимизации расходов и корректировке бизнес‑процессов.
  • Требовать доступа к ERP/BI системам и базам данных в рамках своих полномочий.
  • Приостанавливать принятие некорректных управленческих решений до проведения дополнительного анализа при наличии рисков.
  • Участвовать в переговорах с подрядчиками и поставщиками по вопросам экономической целесообразности в рамках делегированных полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Экономиста

  • Основные KPI: точность прогнозов (forecast accuracy), выполнение бюджета, скорость подготовки отчётности, экономический эффект реализованных мероприятий, качество данных.
  • Примеры целевых значений:
    • Точность прогноза выручки / затрат (MAE) — ≥ 90% (в пределах согласованных горизонтов);
    • Выполнение бюджета по EBITDA — ≥ 95%;
    • Время подготовки месячной управленческой отчётности — ≤ 5 рабочих дней после окончания периода;
    • Реализованный эффект по инициативам cost‑saving — ≥ 5–10% годовых (в зависимости от задач).
  • Экономист несёт ответственность за корректность аналитических расчётов, обоснованность предложений, своевременность предоставления отчётности и сохранность конфиденциальной финансовой информации. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Экономистов в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор экономистов и финансовых аналитиков с проверкой практических навыков: кейсы по бюджетированию, план‑факт‑анализу и моделированию.
  • Оценка технических навыков: Excel (Power Query, VBA), Power BI/Tableau, SQL, опыт работы с 1C/SAP.
  • Проверка опыта внедрения cost‑saving инициатив и участия в автоматизации отчётности.
  • Поддержка в адаптации кандидата, проведение probation‑периода и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора экономиста, который подготовит точные прогнозы, выстроит процессы бюджетирования и поможет снизить операционные расходы, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Я помогу подобрать кандидата с нужным уровнем экспертизы, техническими навыками и успешными практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить