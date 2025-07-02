Должностные обязанности Экономиста
Общие положения Экономиста
Экономист — специалист, отвечающий за финансово‑экономический анализ деятельности компании, подготовку бюджетов и прогнозов, контроль исполнения планов и формирование управленческой отчётности. Обеспечивает принятие обоснованных коммерческих решений через анализ себестоимости, маржинальности и финансовых показателей, участвует в оптимизации затрат и повышении эффективности бизнес‑процессов. Действует в рамках внутренних регламентов, методик управления финансами и поручений руководства.
Квалификационные требования Экономиста
- Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерии или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы на позиции экономиста/финансового аналитика от 1 года (Junior), 2–4 года (Middle), 5+ лет (Senior).
- Знание методов финансового анализа, бюджетирования, план‑факт‑анализа и моделирования.
- Продвинутые навыки Excel (сводные таблицы, Power Query, VBA/макросы) и опыт работы с BI‑инструментами (Power BI, Tableau) — преимущество.
- Владение SQL для выборок и анализа данных; опыт работы в 1C, SAP (FI/CO) или других ERP — преимущество.
- Понимание ценообразования, калькуляции себестоимости и управленческого учёта.
- Навыки составления прогнозов, сценарного анализа и стресс‑тестирования финансовых моделей.
- Знание нормативных требований по финансовой отчётности и внутренним стандартам компании.
- Аналитическое мышление, внимательность к деталям, способность доносить выводы в понятной форме управленцам.
- Умение работать в команде и в условиях многозадачности, соблюдение конфиденциальности финансовых данных.
- Подготовка и ведение бюджетов (операционный, капитальный), контроль исполнения и оперативная корректировка.
- Проведение план‑факт‑анализа, подготовка отклонений и предложений по корректирующим мероприятиям.
- Составление управленческой отчётности для руководства: сводные отчёты, KPI, дэшборды в BI.
- Аналитика себестоимости, маржинальности продуктов/услуг, калькуляция и рекомендации по ценообразованию.
- Прогнозирование денежных потоков, анализ ликвидности и участие в планировании оборотного капитала.
- Проведение scenario‑analysis и стресс‑тестов для ключевых бизнес‑решений.
- Мониторинг ключевых финансовых показателей (EBITDA, маржа, ROIC и др.) и подготовка регулярных презентаций.
- Инициация и сопровождение проектов по оптимизации затрат, автоматизации отчётности и улучшению процессов.
- Взаимодействие с подразделениями: продажи, логистика, производственная команда, бухгалтерия для согласования данных.
- Подготовка данных для внешней отчётности, участие в проверках и аудитах по запросу.
- Поддержка внедрения и сопровождения ERP/BI решений, обеспечение качества данных и регламентов учёта.
- Наставничество младших сотрудников (для уровня Middle/Senior), участие в обучении персонала.
Отчетность Экономиста
Экономист подотчётен руководителю финансового отдела/директору по финансам и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по ключевым показателям и ликвидности;
- месячные и квартальные управленческие отчёты и дэшборды;
- отчёты по исполнению бюджета и анализ отклонений;
- финансовые моделирования и прогнозы (cash‑flow, P&L, balance projections);
- документы и расчёты для аудитов, запросов руководства и инвесторов.
Права Экономиста
- Запрашивать у подразделений необходимые данные по затратам, продажам и операционной эффективности для проведения анализа.
- Вносить предложения по изменению бюджетов, оптимизации расходов и корректировке бизнес‑процессов.
- Требовать доступа к ERP/BI системам и базам данных в рамках своих полномочий.
- Приостанавливать принятие некорректных управленческих решений до проведения дополнительного анализа при наличии рисков.
- Участвовать в переговорах с подрядчиками и поставщиками по вопросам экономической целесообразности в рамках делегированных полномочий.
Критерии эффективности и ответственность Экономиста
- Основные KPI: точность прогнозов (forecast accuracy), выполнение бюджета, скорость подготовки отчётности, экономический эффект реализованных мероприятий, качество данных.
- Примеры целевых значений:
- Точность прогноза выручки / затрат (MAE) — ≥ 90% (в пределах согласованных горизонтов);
- Выполнение бюджета по EBITDA — ≥ 95%;
- Время подготовки месячной управленческой отчётности — ≤ 5 рабочих дней после окончания периода;
- Реализованный эффект по инициативам cost‑saving — ≥ 5–10% годовых (в зависимости от задач).
- Экономист несёт ответственность за корректность аналитических расчётов, обоснованность предложений, своевременность предоставления отчётности и сохранность конфиденциальной финансовой информации. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.
Подбор Экономистов в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор экономистов и финансовых аналитиков с проверкой практических навыков: кейсы по бюджетированию, план‑факт‑анализу и моделированию.
- Оценка технических навыков: Excel (Power Query, VBA), Power BI/Tableau, SQL, опыт работы с 1C/SAP.
- Проверка опыта внедрения cost‑saving инициатив и участия в автоматизации отчётности.
- Поддержка в адаптации кандидата, проведение probation‑периода и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора экономиста, который подготовит точные прогнозы, выстроит процессы бюджетирования и поможет снизить операционные расходы, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Я помогу подобрать кандидата с нужным уровнем экспертизы, техническими навыками и успешными практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.