Общие положения Экономиста

Экономист — специалист, отвечающий за финансово‑экономический анализ деятельности компании, подготовку бюджетов и прогнозов, контроль исполнения планов и формирование управленческой отчётности. Обеспечивает принятие обоснованных коммерческих решений через анализ себестоимости, маржинальности и финансовых показателей, участвует в оптимизации затрат и повышении эффективности бизнес‑процессов. Действует в рамках внутренних регламентов, методик управления финансами и поручений руководства.

Квалификационные требования Экономиста

Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерии или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы на позиции экономиста/финансового аналитика от 1 года (Junior), 2–4 года (Middle), 5+ лет (Senior).

Знание методов финансового анализа, бюджетирования, план‑факт‑анализа и моделирования.

Продвинутые навыки Excel (сводные таблицы, Power Query, VBA/макросы) и опыт работы с BI‑инструментами (Power BI, Tableau) — преимущество.

Владение SQL для выборок и анализа данных; опыт работы в 1C, SAP (FI/CO) или других ERP — преимущество.

Понимание ценообразования, калькуляции себестоимости и управленческого учёта.

Навыки составления прогнозов, сценарного анализа и стресс‑тестирования финансовых моделей.

Знание нормативных требований по финансовой отчётности и внутренним стандартам компании.

Аналитическое мышление, внимательность к деталям, способность доносить выводы в понятной форме управленцам.

Умение работать в команде и в условиях многозадачности, соблюдение конфиденциальности финансовых данных.

Должностные обязанности Экономиста

Подготовка и ведение бюджетов (операционный, капитальный), контроль исполнения и оперативная корректировка.

Проведение план‑факт‑анализа, подготовка отклонений и предложений по корректирующим мероприятиям.

Составление управленческой отчётности для руководства: сводные отчёты, KPI, дэшборды в BI.

Аналитика себестоимости, маржинальности продуктов/услуг, калькуляция и рекомендации по ценообразованию.

Прогнозирование денежных потоков, анализ ликвидности и участие в планировании оборотного капитала.

Проведение scenario‑analysis и стресс‑тестов для ключевых бизнес‑решений.

Мониторинг ключевых финансовых показателей (EBITDA, маржа, ROIC и др.) и подготовка регулярных презентаций.

Инициация и сопровождение проектов по оптимизации затрат, автоматизации отчётности и улучшению процессов.

Взаимодействие с подразделениями: продажи, логистика, производственная команда, бухгалтерия для согласования данных.

Подготовка данных для внешней отчётности, участие в проверках и аудитах по запросу.

Поддержка внедрения и сопровождения ERP/BI решений, обеспечение качества данных и регламентов учёта.

Наставничество младших сотрудников (для уровня Middle/Senior), участие в обучении персонала.

Отчетность Экономиста

Экономист подотчётен руководителю финансового отдела/директору по финансам и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по ключевым показателям и ликвидности;

месячные и квартальные управленческие отчёты и дэшборды;

отчёты по исполнению бюджета и анализ отклонений;

финансовые моделирования и прогнозы (cash‑flow, P&L, balance projections);

документы и расчёты для аудитов, запросов руководства и инвесторов.

Права Экономиста

Запрашивать у подразделений необходимые данные по затратам, продажам и операционной эффективности для проведения анализа.

Вносить предложения по изменению бюджетов, оптимизации расходов и корректировке бизнес‑процессов.

Требовать доступа к ERP/BI системам и базам данных в рамках своих полномочий.

Приостанавливать принятие некорректных управленческих решений до проведения дополнительного анализа при наличии рисков.

Участвовать в переговорах с подрядчиками и поставщиками по вопросам экономической целесообразности в рамках делегированных полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Экономиста

Основные KPI: точность прогнозов (forecast accuracy), выполнение бюджета, скорость подготовки отчётности, экономический эффект реализованных мероприятий, качество данных.

Примеры целевых значений: Точность прогноза выручки / затрат (MAE) — ≥ 90% (в пределах согласованных горизонтов); Выполнение бюджета по EBITDA — ≥ 95%; Время подготовки месячной управленческой отчётности — ≤ 5 рабочих дней после окончания периода; Реализованный эффект по инициативам cost‑saving — ≥ 5–10% годовых (в зависимости от задач).

Экономист несёт ответственность за корректность аналитических расчётов, обоснованность предложений, своевременность предоставления отчётности и сохранность конфиденциальной финансовой информации. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Экономистов в кадровом агентстве ФАВОРИТ

