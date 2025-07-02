Должностная инструкция Экономиста по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности отвечает за осуществление бухгалтерского учета, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, расчет налогов и формирование отчетности.

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности обязан вести учет бухгалтерской документации, подготавливать отчеты о финансовом состоянии предприятия и анализе результатов деятельности.

Экономист по бухгалтерскому учету имеет право утверждать отчетные документы, выдвигать предложения по оптимизации налогообложения и сдаче отчетности, представлять предприятие перед налоговыми органами и финансовыми инспекциями.

Эффективность работы экономиста оценивается по своевременности и точности ведения учета и отчетности, качеству анализа финансовых показателей, а также по соблюдению законодательства о налогообложении и отчетности.

