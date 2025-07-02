Должностная инструкция Экономиста по финансовой работе

Экономист по финансовой работе отвечает за анализ финансовой деятельности предприятия, планирование бюджета, учет и анализ финансовых показателей, а также участие в финансовом планировании.

Экономист по финансовой работе должен вести учет финансовых операций, разработанных финансовых отчетов, результатов финансового анализа, а также предоставлять отчеты о финансовом состоянии предприятия.

Экономист по финансовой работе имеет право на участие в разработке финансовой политики предприятия, принятии решений по управлению оборотными средствами и представление предложений по улучшению финансовой работы.

Эффективность работы экономиста по финансовой работе оценивается по точности финансового планирования, уровню удовлетворенности руководства финансовыми отчетами, а также по предложениям по оптимизации финансовой деятельности предприятия.

