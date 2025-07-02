Должностные обязанности Экономист по материально-техническому снабжению

Общие положения Экономист по материально‑техническому снабжению

Экономист по материально‑техническому снабжению — специалист, отвечающий за планирование, анализ и оптимизацию закупок, материально‑технического обеспечения (МТО) и товарно‑материальных запасов предприятия. Обеспечивает эффективное взаимодействие с поставщиками, контроль контрактной работы, ведение учёта и снижение затрат при соблюдении требований по качеству и срокам поставок. Работает в рамках внутренних регламентов, бюджетных лимитов и коммерческой политики компании.

Квалификационные требования Экономист по материально‑техническому снабжению

  • Высшее образование: экономика, логистика, управление поставками или смежные направления.
  • Опыт работы в закупках / снабжении / планировании запасов от 1–3 лет (Middle) и от 4 лет для Senior позиций.
  • Знание процессов закупок: тендеры, запросы котировок, договорная работа, поставки по ТОРГ‑12/УПД.
  • Навыки анализа закупочной статистики, формирования прогнозов спроса и оптимизации запасов (ABC/XYZ, EOQ).
  • Владение инструментами: Excel (PowerQuery, сводные таблицы), 1C (Управление торговлей / WMS), ERP/CRM — преимущество.
  • Понимание логистики: складские процессы, транспортные схемы, условия поставок (INCOTERMS).
  • Знание принципов управления запасами, расчёта запасов безопасности и нормативов потребления.
  • Навыки переговоров с поставщиками, оценка и снижение рисков снабжения.
  • Аналитическое мышление, внимательность к деталям, ответственность, умение работать в кросс‑функциональной команде.
  • Владение английским — преимущество для взаимодействия с международными поставщиками.

Должностные обязанности Экономист по материально‑техническому снабжению

  • Планирование закупок и формирование месячных/квартальных заявок на МТО в соответствии с производственными и коммерческими потребностями.
  • Проведение анализа потребления, прогнозирование спроса, расчёт норм и запасов безопасности.
  • Проведение тендеров, запросов котировок, выбор поставщиков, проведение переговоров и подготовка договоров поставки.
  • Контроль выполнения контрактов: сроки поставок, качество, сопроводительная документация, приёмка и возвраты.
  • Ведение учёта запасов и взаимодействие со складом: инвентаризации, анализ оборачиваемости, списания.
  • Оптимизация запасов: внедрение методов ABC/XYZ, расчёт EOQ, сокращение избыточных запасов и дефицита.
  • Анализ и снижение закупочных затрат: сравнение предложений, разработка мероприятий по экономии.
  • Подготовка и сопровождение платёжных/товарных документов совместно с бухгалтерией.
  • Формирование отчётов и KPI по снабжению: оборот запасов, days of inventory, процент выполнения заявок.
  • Взаимодействие с логистикой, производством, финансами и юридическим отделом по вопросам поставок.
  • Участие во внедрении и настройке ERP/1C‑процессов, автоматизации закупок и складского учёта.
  • Обеспечение соблюдения внутренних регламентов, требований качества и стандартов поставок.

Отчетность Экономист по материально‑техническому снабжению

Экономист подотчётен руководителю службы снабжения / коммерческому директору и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по статусу критичных заказов и дефицитам;
  • ежемесячные отчёты по закупкам, расходам, остатку и оборачиваемости запасов;
  • акты приёмки/сверки поставок и рекламации по качеству;
  • аналитические отчёты по экономии, рискам поставщиков и прогнозам потребления;
  • документы по тендерам и договорам (протоколы, тендерная документация).

Права Экономист по материально‑техническому снабжению

  • Запрашивать у внутренних подразделений информацию о потребностях, планах производства и спецификациях товаров.
  • Вести переговоры и согласовывать коммерческие условия с поставщиками в пределах делегованных полномочий.
  • Инициировать проведение тендеров и заключение контрактов в рамках утверждённого бюджета и процедур.
  • Требовать от поставщиков предоставления документов, сертификатов качества и соответствия.
  • Предлагать меры по оптимизации запасов, логистики и сокращению закупочных затрат.
  • Приостанавливать приёмку поставки при выявлении несоответствий и требовать корректных актов от поставщика.

Критерии эффективности и ответственность Экономист по материально‑техническому снабжению

  • Основные KPI: выполнение планов закупок, уровень сервисного обслуживания внутренних клиентов (fill rate), оборачиваемость запасов, экономия закупочных затрат, доля просроченных поставок, точность прогнозов.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение заявок (fill rate) ≥ 98%;
    • Days of Inventory (DOI) — в пределах плановых норм (зависит от отрасли);
    • Сокращение закупочных затрат по инициативам ≥ 5–10% год‑к‑году;
    • Доля просрочек поставок < 2% по количеству заказов;
    • Точность прогноза спроса (в пределах отклонения) ≥ 85%.
  • Экономист несёт ответственность за корректность расчётов потребности, соблюдение договорных условий, своевременность и экономичность закупок. За нарушение обязанностей применяются дисциплинарные меры и иные санкции согласно регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Экономист по материально‑техническому снабжению в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск кандидатов с практическими навыками планирования закупок, ведения тендеров и оптимизации запасов.
  • Оценка через кейс‑задания: расчёт EOQ, ABC/XYZ‑анализ, сценарии реагирования на дефицит.
  • Проверка опыта работы с 1C/ERP, навыков аналитики в Excel и взаимодействия с поставщиками.
  • Сопровождение адаптации на probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для подбора экономиста по материально‑техническому снабжению, который оптимизирует закупки, снизит издержки и выстроит надёжную цепочку поставок — обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать специалиста под ваш ассортимент, ERP‑систему и KPI. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить