Общие положения Экономист по материально‑техническому снабжению

Экономист по материально‑техническому снабжению — специалист, отвечающий за планирование, анализ и оптимизацию закупок, материально‑технического обеспечения (МТО) и товарно‑материальных запасов предприятия. Обеспечивает эффективное взаимодействие с поставщиками, контроль контрактной работы, ведение учёта и снижение затрат при соблюдении требований по качеству и срокам поставок. Работает в рамках внутренних регламентов, бюджетных лимитов и коммерческой политики компании.

Квалификационные требования Экономист по материально‑техническому снабжению

Высшее образование: экономика, логистика, управление поставками или смежные направления.

Опыт работы в закупках / снабжении / планировании запасов от 1–3 лет (Middle) и от 4 лет для Senior позиций.

Знание процессов закупок: тендеры, запросы котировок, договорная работа, поставки по ТОРГ‑12/УПД.

Навыки анализа закупочной статистики, формирования прогнозов спроса и оптимизации запасов (ABC/XYZ, EOQ).

Владение инструментами: Excel (PowerQuery, сводные таблицы), 1C (Управление торговлей / WMS), ERP/CRM — преимущество.

Понимание логистики: складские процессы, транспортные схемы, условия поставок (INCOTERMS).

Знание принципов управления запасами, расчёта запасов безопасности и нормативов потребления.

Навыки переговоров с поставщиками, оценка и снижение рисков снабжения.

Аналитическое мышление, внимательность к деталям, ответственность, умение работать в кросс‑функциональной команде.

Владение английским — преимущество для взаимодействия с международными поставщиками.

Должностные обязанности Экономист по материально‑техническому снабжению

Планирование закупок и формирование месячных/квартальных заявок на МТО в соответствии с производственными и коммерческими потребностями.

Проведение анализа потребления, прогнозирование спроса, расчёт норм и запасов безопасности.

Проведение тендеров, запросов котировок, выбор поставщиков, проведение переговоров и подготовка договоров поставки.

Контроль выполнения контрактов: сроки поставок, качество, сопроводительная документация, приёмка и возвраты.

Ведение учёта запасов и взаимодействие со складом: инвентаризации, анализ оборачиваемости, списания.

Оптимизация запасов: внедрение методов ABC/XYZ, расчёт EOQ, сокращение избыточных запасов и дефицита.

Анализ и снижение закупочных затрат: сравнение предложений, разработка мероприятий по экономии.

Подготовка и сопровождение платёжных/товарных документов совместно с бухгалтерией.

Формирование отчётов и KPI по снабжению: оборот запасов, days of inventory, процент выполнения заявок.

Взаимодействие с логистикой, производством, финансами и юридическим отделом по вопросам поставок.

Участие во внедрении и настройке ERP/1C‑процессов, автоматизации закупок и складского учёта.

Обеспечение соблюдения внутренних регламентов, требований качества и стандартов поставок.

Отчетность Экономист по материально‑техническому снабжению

Экономист подотчётен руководителю службы снабжения / коммерческому директору и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по статусу критичных заказов и дефицитам;

ежемесячные отчёты по закупкам, расходам, остатку и оборачиваемости запасов;

акты приёмки/сверки поставок и рекламации по качеству;

аналитические отчёты по экономии, рискам поставщиков и прогнозам потребления;

документы по тендерам и договорам (протоколы, тендерная документация).

Права Экономист по материально‑техническому снабжению

Запрашивать у внутренних подразделений информацию о потребностях, планах производства и спецификациях товаров.

Вести переговоры и согласовывать коммерческие условия с поставщиками в пределах делегованных полномочий.

Инициировать проведение тендеров и заключение контрактов в рамках утверждённого бюджета и процедур.

Требовать от поставщиков предоставления документов, сертификатов качества и соответствия.

Предлагать меры по оптимизации запасов, логистики и сокращению закупочных затрат.

Приостанавливать приёмку поставки при выявлении несоответствий и требовать корректных актов от поставщика.

Критерии эффективности и ответственность Экономист по материально‑техническому снабжению

Основные KPI: выполнение планов закупок, уровень сервисного обслуживания внутренних клиентов (fill rate), оборачиваемость запасов, экономия закупочных затрат, доля просроченных поставок, точность прогнозов.

Примеры целевых значений: Выполнение заявок (fill rate) ≥ 98%; Days of Inventory (DOI) — в пределах плановых норм (зависит от отрасли); Сокращение закупочных затрат по инициативам ≥ 5–10% год‑к‑году; Доля просрочек поставок < 2% по количеству заказов; Точность прогноза спроса (в пределах отклонения) ≥ 85%.

Экономист несёт ответственность за корректность расчётов потребности, соблюдение договорных условий, своевременность и экономичность закупок. За нарушение обязанностей применяются дисциплинарные меры и иные санкции согласно регламентам и трудовому законодательству.

