Должностная инструкция Экономиста по планированию

Экономист по планированию отвечает за разработку и анализ экономических моделей, прогнозирование финансовых показателей, а также участие в формировании бюджета предприятия.

Экономист по планированию должен вести учет проведенного анализа, результатов моделирования, а также предоставлять отчеты о выполнении бюджета и финансовом состоянии предприятия.

Экономист по планированию имеет право на участие в разработке бизнес-планов, принятии решений по финансовым вопросам и представление предложений по оптимизации бюджета.

Эффективность работы экономиста по планированию оценивается по точности прогнозирования финансовых показателей, уровню соответствия бюджета фактическим показателям, а также по предложениям по оптимизации финансовых процессов.

