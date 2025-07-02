Должностные обязанности Экономист по сбыту

Общие положения Экономиста по сбыту

Экономист по сбыту — специалист коммерческого блока, отвечающий за экономический анализ продаж, планирование сбыта, ценообразование и контроль выполнения коммерческих показателей. Обеспечивает экономическую обоснованность дистрибуционных решений, оптимизацию товарных запасов и повышение маржинальности. Работает в рамках коммерческой политики компании и поручений руководителя отдела продаж.

Квалификационные требования Экономиста по сбыту

  • Высшее экономическое образование (экономика, финансы, коммерция) или профильный опыт.
  • Опыт работы в коммерческой аналитике, планировании продаж или продвижении продукта от 1–3 лет (Middle) и 4+ лет для Senior.
  • Владение методиками прогнозирования спроса (time series, скользящие средние, экспертные оценки), ABC/XYZ‑анализом.
  • Навыки ценообразования и моделирования маржинальности (средняя маржа, contribution margin).
  • Уверенное владение MS Excel (Power Query, сводные таблицы, VBA — преимущество), знание SQL, опыт работы с BI‑инструментами (Power BI, Tableau) и CRM/ERP‑системами.
  • Понимание логистики и управления запасами: safety stock, EOQ, анализ оборачиваемости.
  • Аналитическое мышление, внимание к деталям, умение работать с большим массивом данных.
  • Коммуникационные навыки для взаимодействия с продажами, логистикой и финансами.

  • Подготовка и актуализация ежемесячных/квартальных планов сбыта по продуктам, каналам и регионам.
  • Построение и поддержание прогнозных моделей спроса, оценка сезонности и трендов.
  • Анализ фактических продаж, формирование отклонений от плана и предоставление рекомендаций по корректировке.
  • Разработка ценовых стратегий, расчет точек безубыточности, сценарный анализ ценовых и промо‑акций.
  • Выполнение ABC/XYZ‑анализа ассортимента, формирование предложений по оптимизации товарных остатков и SKU‑пулов.
  • Оценка эффективности каналов сбыта и торговых акций (ROI, uplift), подготовка коммерческих кейсов.
  • Взаимодействие с отделом закупок и логистики для управления запасы: расчет safety stock, EOQ, планирование поставок.
  • Подготовка регулярных отчетов и визуализаций в BI/Excel: дашборды по выручке, марже, оборачиваемости и дебиторке.
  • Участие в формировании коммерческих планов, бюджетов и прогнозов продаж; оценка рисков и сценариев.
  • Поддержка автоматизации учёта в CRM/ERP: бизнес‑требования, тестирование и контроль корректности данных.
  • Консультации для команды продаж по ценовой политике, скидкам и структуре договоров.

Отчетность Экономиста по сбыту

Экономист по сбыту подчиняется руководителю отдела продаж / коммерческому директору и предоставляет:

  • ежемесячные и оперативные отчёты по выполнению планов и отклонениям;
  • прогнозы продаж и сценарные модели;
  • отчёты по эффективности промо‑кампаний и активаций;
  • аналитику по запасам, оборачиваемости и рекомендациям по закупкам;
  • KPI‑отчёты и BI‑дашборды по ключевым метрикам.

Права Экономиста по сбыту

  • Запрашивать у смежных подразделений (продажи, логистика, финансы, закупки) необходимые данные и документы для анализа.
  • Вносить предложения по ценовой политике, ассортиментной политике и оптимизации запасов.
  • Приостанавливать продвижение акций или рекомендовать корректировки при выявлении экономически невыгодных условий.
  • Участвовать в разработке требований к автоматизированным системам (CRM/ERP) и контролировать корректность учёта данных.
  • Инициировать проведение дополнительных аналитических исследований и A/B‑тестов по коммерческим инициативам.

Критерии эффективности и ответственность Экономиста по сбыту

  • Ключевые KPI: точность прогноза спроса, выполнение плана продаж, уровень запасов (DAYS/оборачиваемость), маржинальность, эффективность промо‑акций.
  • Примеры целевых значений:
    • Точность прогноза (MAPE) ≤ 10–15% для ключевых SKU;
    • Выполнение плана продаж ≥ 95–100%;
    • Уровень товарных остатков (DIO) в целевом диапазоне, снижение излишков на ≥ 10% (год/год);
    • ROI промо‑кампаний ≥ заданного порога.
  • Экономист по сбыту несёт ответственность за корректность аналитики, своевременные рекомендации по управлению запасами и ценообразованию. За предоставление неверных данных или несоответствие обязанностям применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Почему выбирать кадровое агентство ФАВОРИТ

  • Подбор экономистов по сбыту с проверкой практических навыков: кейсы по прогнозированию, анализу ассортимента и ценообразованию.
  • Оценка владения Excel/SQL/BI, опыта внедрения ABC/XYZ и оптимизации запасов.
  • Подбор с учётом отраслевой специфики: FMCG, производство, дистрибуция, e‑commerce.
  • Сопровождение адаптации кандидата, тестовый период и гарантийная замена при несоответствии.

Для подбора экономиста по сбыту, способного повысить точность прогнозов, оптимизировать запасы и улучшить маржинальность продаж, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем сформировать профиль, провести проверку навыков и представить кандидатов, соответствующих вашим коммерческим задачам. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

