Общие положения Экономиста по сбыту

Экономист по сбыту — специалист коммерческого блока, отвечающий за экономический анализ продаж, планирование сбыта, ценообразование и контроль выполнения коммерческих показателей. Обеспечивает экономическую обоснованность дистрибуционных решений, оптимизацию товарных запасов и повышение маржинальности. Работает в рамках коммерческой политики компании и поручений руководителя отдела продаж.

Квалификационные требования Экономиста по сбыту

Высшее экономическое образование (экономика, финансы, коммерция) или профильный опыт.

Опыт работы в коммерческой аналитике, планировании продаж или продвижении продукта от 1–3 лет (Middle) и 4+ лет для Senior.

Владение методиками прогнозирования спроса (time series, скользящие средние, экспертные оценки), ABC/XYZ‑анализом.

Навыки ценообразования и моделирования маржинальности (средняя маржа, contribution margin).

Уверенное владение MS Excel (Power Query, сводные таблицы, VBA — преимущество), знание SQL, опыт работы с BI‑инструментами (Power BI, Tableau) и CRM/ERP‑системами.

Понимание логистики и управления запасами: safety stock, EOQ, анализ оборачиваемости.

Аналитическое мышление, внимание к деталям, умение работать с большим массивом данных.

Коммуникационные навыки для взаимодействия с продажами, логистикой и финансами.

Должностные обязанности Экономиста по сбыту

Подготовка и актуализация ежемесячных/квартальных планов сбыта по продуктам, каналам и регионам.

Построение и поддержание прогнозных моделей спроса, оценка сезонности и трендов.

Анализ фактических продаж, формирование отклонений от плана и предоставление рекомендаций по корректировке.

Разработка ценовых стратегий, расчет точек безубыточности, сценарный анализ ценовых и промо‑акций.

Выполнение ABC/XYZ‑анализа ассортимента, формирование предложений по оптимизации товарных остатков и SKU‑пулов.

Оценка эффективности каналов сбыта и торговых акций (ROI, uplift), подготовка коммерческих кейсов.

Взаимодействие с отделом закупок и логистики для управления запасы: расчет safety stock, EOQ, планирование поставок.

Подготовка регулярных отчетов и визуализаций в BI/Excel: дашборды по выручке, марже, оборачиваемости и дебиторке.

Участие в формировании коммерческих планов, бюджетов и прогнозов продаж; оценка рисков и сценариев.

Поддержка автоматизации учёта в CRM/ERP: бизнес‑требования, тестирование и контроль корректности данных.

Консультации для команды продаж по ценовой политике, скидкам и структуре договоров.

Отчетность Экономиста по сбыту

Экономист по сбыту подчиняется руководителю отдела продаж / коммерческому директору и предоставляет:

ежемесячные и оперативные отчёты по выполнению планов и отклонениям;

прогнозы продаж и сценарные модели;

отчёты по эффективности промо‑кампаний и активаций;

аналитику по запасам, оборачиваемости и рекомендациям по закупкам;

KPI‑отчёты и BI‑дашборды по ключевым метрикам.

Права Экономиста по сбыту

Запрашивать у смежных подразделений (продажи, логистика, финансы, закупки) необходимые данные и документы для анализа.

Вносить предложения по ценовой политике, ассортиментной политике и оптимизации запасов.

Приостанавливать продвижение акций или рекомендовать корректировки при выявлении экономически невыгодных условий.

Участвовать в разработке требований к автоматизированным системам (CRM/ERP) и контролировать корректность учёта данных.

Инициировать проведение дополнительных аналитических исследований и A/B‑тестов по коммерческим инициативам.

Критерии эффективности и ответственность Экономиста по сбыту

Ключевые KPI: точность прогноза спроса, выполнение плана продаж, уровень запасов (DAYS/оборачиваемость), маржинальность, эффективность промо‑акций.

Примеры целевых значений: Точность прогноза (MAPE) ≤ 10–15% для ключевых SKU; Выполнение плана продаж ≥ 95–100%; Уровень товарных остатков (DIO) в целевом диапазоне, снижение излишков на ≥ 10% (год/год); ROI промо‑кампаний ≥ заданного порога.

Экономист по сбыту несёт ответственность за корректность аналитики, своевременные рекомендации по управлению запасами и ценообразованию. За предоставление неверных данных или несоответствие обязанностям применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

