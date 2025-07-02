Должностная инструкция Экономиста по труду

Экономист по труду отвечает за разработку нормативной документации в сфере трудовых отношений, анализ заработной платы, участие в тарификации и оптимизации трудовых процессов.

Экономист по труду должен вести учет затрат на персонал, разработанной документации, результатов анализа заработной платы, а также предоставлять отчеты о структуре затрат на персонал и обоснование тарификации.

Экономист по труду имеет право на участие в разработке кадровой политики, принятии решений по заработной плате и представление предложений по оптимизации трудовых процессов.

Эффективность работы экономиста по труду оценивается по соблюдению трудового законодательства, уровню эффективности использования трудовых ресурсов и структуре затрат на персонал.

