Должностная инструкция Экономиста по труду и заработной плате

Экономист по труду и заработной плате отвечает за разработку и анализ систем оплаты труда, контроль за соблюдением трудового законодательства, участие в тарификации и оптимизации трудовых процессов.

Экономист по труду и заработной плате должен вести учет затрат на персонал, разработанной документации, результатов анализа заработной платы, а также предоставлять отчеты о структуре затрат на персонал и обоснование тарификации.

Экономист по труду и заработной плате имеет право на участие в разработке кадровой политики, принятии решений по заработной плате и представление предложений по оптимизации трудовых процессов.

Эффективность работы экономиста по труду и заработной плате оценивается по соблюдению трудового законодательства, уровню эффективности использования трудовых ресурсов, структуре затрат на персонал и обоснованию систем оплаты труда.

Для поиска квалифицированных экономистов по труду и заработной плате обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы поможем подобрать специалистов, отвечающих вашим требованиям. Связаться с нами можно по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправить запрос на нашем веб-сайте favorit.pro.