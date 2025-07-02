Должностная инструкция Экономиста предприятия торговли

Экономист предприятия торговли отвечает за анализ экономической деятельности, планирование закупок и продаж, анализ товарооборота, управление ценами и участие в разработке маркетинговых стратегий.

Экономист предприятия торговли должен вести учет товарооборота, разработанных маркетинговых стратегий, результатов анализа цен и отчеты о финансовых показателях предприятия.

Экономист предприятия торговли имеет право на участие в разработке маркетинговых стратегий, принятии решений по управлению ценами и представление предложений по оптимизации товарооборота.

Эффективность работы экономиста предприятия торговли оценивается по уровню товарооборота, достижению целей по продажам, уровню удовлетворенности клиентов и прибыльности предприятия.

