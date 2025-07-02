Должностные обязанности Экономист вычислительного центра

Общие положения Экономиста вычислительного центра

Экономист вычислительного центра — специалист, отвечающий за финансовое планирование, учёт и аналитическую поддержку деятельности вычислительного центра (дата‑центра, облачной платформы или центра обработки данных). Обеспечивает расчёт себестоимости услуг, тарифов (chargeback), бюджетирование, мониторинг затрат и контроль исполнения финансовых показателей. Действует в соответствии с внутренними регламентами предприятия, учётной политикой и поручениями руководства.

Квалификационные требования Экономиста вычислительного центра

  • Высшее экономическое или техническое с экономическим профилем образование (экономика, бухгалтерский учёт, финансы) или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы в финансовой аналитике, бюджетировании или экономике IT/вычислительных центров от 1–3 лет (Middle) и 4+ лет для Senior.
  • Понимание моделей ценообразования IT‑услуг: тарифы, chargeback, showback, варианты распределения затрат.
  • Знание учёта затрат, методик калькуляции себестоимости, учётных стандартов и налогового законодательства.
  • Навыки работы с ERP/финансовыми системами, Excel (Power Query, сводные таблицы), BI‑инструментами (Power BI/Tableau) — преимущество.
  • Понимание инфраструктуры: виртуализация, облачные сервисы (AWS/Azure/GCP), сетевое и серверное оборудование — для корректной калькуляции затрат.
  • Навыки моделирования и прогнозирования финансовых показателей, составления бизнес‑кейсов.
  • Умение готовить регламентированную и управленческую отчётность, презентации для руководства.
  • Коммуникационные навыки для взаимодействия с техническими командами (DevOps, SRE, cloud‑engineers) и закупками.
  • Внимательность, аналитическое мышление, ответственность и умение работать с конфиденциальной информацией.

Должностные обязанности Экономиста вычислительного центра

  • Ведение учёта и аналитики затрат вычислительного центра: операционные расходы (OPEX) и капитальные затраты (CAPEX).
  • Разработка и поддержание моделей калькуляции себестоимости услуг, тарифов и chargeback‑механизмов.
  • Подготовка бюджетов, квартальных и годовых финансовых планов, мониторинг исполнения бюджета.
  • Аналитика потребления ресурсов (CPU, RAM, storage, network), сопоставление технических метрик с финансовыми показателями.
  • Подготовка управленческой отчётности, дашбордов и презентаций для руководства по KPI эффективности инфраструктуры.
  • Оценка экономической эффективности проектов миграции, оптимизации облачных расходов и изменений архитектуры.
  • Взаимодействие с командами DevOps/Cloud/SRE для корректного распределения затрат и внедрения инструментов учёта.
  • Участие в формировании закупочных потребностей, подготовке технико‑экономических обоснований и расчётов TCO.
  • Контроль договорных условий и соблюдение финансовых показателей при работе с поставщиками услуг и подрядчиками.
  • Участие в подготовке отчетов для аудита, налоговой и внутренних проверок.
  • Разработка регламентов, шаблонов отчётности и методик расчёта показателей для вычислительного центра.
  • Подготовка предложений по оптимизации затрат, автоматизации учёта и повышению прозрачности финансовых потоков.

Отчетность Экономиста вычислительного центра

Экономист вычислительного центра подотчётен руководителю финансового подразделения / руководителю вычислительного центра и предоставляет:

  • ежемесячные и квартальные отчёты по затратам, исполнения бюджета и отклонениям;
  • дашборды по ключевым метрикам использования и стоимости ресурсов;
  • расчёты себестоимости услуг и предложения по тарифам (chargeback/showback);
  • финансовые обоснования для проектов и закупок (TCO, ROI);
  • документы для внутреннего аудита и ответы по запросам контролирующих служб.

Права Экономиста вычислительного центра

  • Запрашивать у технических и операционных подразделений данные по потреблению ресурсов, конфигурациям инфраструктуры и договорам.
  • Вносить предложения по изменению тарифных моделей, бюджетов и регламентов учёта.
  • Участвовать в переговорных процессах с поставщиками по финансовым условиям и контролировать выполнение договоров в части затрат.
  • Приостанавливать включение затрат в расчёты при выявлении некорректных данных и требовать корректных объяснений от ответственных подразделений.
  • Инициировать проекты по оптимизации затрат и автоматизации учёта в рамках утверждённых процедур.

Критерии эффективности и ответственность Экономиста вычислительного центра

  • Основные KPI: точность бюджетных прогнозов, успехи по сокращению затрат (cost saving), прозрачность учёта услуг, своевременность отчётности и качество управления тарифами.
  • Примеры целевых значений:
    • Отклонение факта от бюджета (monthly) — ≤ ±5%;
    • Снижение облачных/инфраструктурных расходов по инициативам — ≥ 5–15% в год;
    • Доля автоматизированного учёта затрат и тарификации — ≥ 80%;
    • Своевременность предоставления отчётов — 100%.
  • Экономист несёт ответственность за корректность расчётов себестоимости, обоснованность финансовых предложений, исполнение бюджетных лимитов и соблюдение внутренней учётной политики. За нарушения применяются меры согласно регламентам и трудовому законодательству.

