Должностная инструкция Эксклюзивного торгового представителя

Эксклюзивный торговый представитель отвечает за установление и поддержание отношений с ключевыми клиентами, презентацию товаров компании и заключение эксклюзивных сделок.

Эксклюзивный торговый представитель должен вести учет клиентской базы, заключенных сделок, результатов проведенных переговоров и предоставлять отчеты о выполненной работе.

Эксклюзивный торговый представитель имеет право на проведение переговоров, заключение эксклюзивных контрактов и представление компании перед клиентами.

Эффективность работы эксклюзивного торгового представителя оценивается по уровню продаж, количеству заключенных эксклюзивных сделок, развитию клиентской базы и обратной связи с компанией.

