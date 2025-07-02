Должностная инструкция Экскурсовода

Экскурсовод отвечает за проведение информативных и увлекательных экскурсий для туристов, предоставляя интересные факты о культуре, истории и достопримечательностях местности.

Экскурсовод должен вести учет проведенных экскурсий, количество участников, обратную связь от туристов и предоставлять отчеты об особенностях каждой экскурсии.

Экскурсовод имеет право решать текущие вопросы в ходе экскурсии, управлять группой туристов и осуществлять контроль за их безопасностью.

Эффективность работы экскурсовода оценивается по уровню удовлетворенности туристов, точности и интересности передачи информации, а также по обеспечению безопасности и комфорта во время экскурсии.

