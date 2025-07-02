Должностная инструкция Экспедитора

Экспедитор отвечает за организацию и контроль процесса доставки грузов, общение с клиентами и поставщиками, а также управление складскими операциями.

Экспедитор должен вести учет процесса доставки грузов, составлять отчеты о выполненных работах и контролировать финансовые расходы на доставку.

Экспедитор имеет право на принятие решений по выбору транспортной компании, организации доставки и ведению деловых переговоров с контрагентами.

Эффективность работы экспедитора оценивается по своевременной и безопасной доставке грузов, уровню удовлетворенности клиентов и точности учета складских операций.

