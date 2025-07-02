Должностная инструкция Экспедитора по перевозке грузов

Экспедитор по перевозке грузов отвечает за обеспечение безопасной и своевременной доставки грузов, в том числе организацию транспортировки и выполнение сопроводительной документации.

Экспедитор должен вести отчеты о процессе перевозки грузов, а также работе с транспортными компаниями и клиентами.

Экспедитор имеет право на выбор транспортной компании, контроль процесса доставки и ведение переговоров с контрагентами.

Эффективность работы экспедитора оценивается по точности и своевременности доставки грузов, а также по обеспечению безопасности и целостности грузов в процессе перевозки.

