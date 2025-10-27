Должностные обязанности Эксперт по экспертизе проектной документации

Общие положения Эксперта по экспертизе проектной документации

Эксперт по экспертизе проектной документации — специалист, осуществляющий независимую профессиональную оценку проектной документации и результатов инженерных изысканий на соответствие нормативным требованиям, техническим регламентам, экономической целесообразности и требованиям безопасности. Обеспечивает подготовку мотивированных экспертных заключений, участие в согласовательных процедурах и взаимодействие с заказчиками, проектными организациями, органами надзора и СРО. Действует в соответствии с внутренними регламентами организации, действующим законодательством и профессиональными стандартами.

Квалификационные требования Эксперта по экспертизе проектной документации

  • Высшее профильное образование (инженер‑строитель, архитектура, транспортное строительство, инженер‑эколог и т.п.) или эквивалентный профессиональный опыт.
  • Опыт работы в проектировании, строительном надзоре или экспертизе от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание нормативной базы: СП, СНиП, ГОСТ, строительные регламенты, требования пожарной, экологической и технической безопасности.
  • Понимание технологий проектирования в профильных разделах: конструктивные решения, инженерные системы, организации строительства, сметно‑договорная документация.
  • Опыт анализа расчётов (структурных, теплотехнических, гидравлических), проверка ведомостей объемов и смет.
  • Наличие аттестаций/допусков и членство в СРО (при необходимости) — преимущество.
  • Навыки подготовки экспертных заключений, протоколов проверок и дефектных ведомостей.
  • Владение инструментами для просмотра и анализа проектной документации (AutoCAD, BIM‑просмотрщики), MS Office; навыки чтения электронных комплексов проектной документации.
  • Коммуникативные навыки, аналитическое мышление, ответственность, умение работать с большим объёмом технической информации.

Должностные обязанности Эксперта по экспертизе проектной документации

  • Проведение всесторонней экспертизы проектных решений и результатов инженерных изысканий в соответствии с заданием на экспертизу.
  • Оценка соответствия проектной документации нормативным требованиям, техническим регламентам и технико‑экономическим параметрам.
  • Проверка корректности расчётов, обоснованности применённых конструктивных решений и инженерных систем.
  • Анализ сметной документации: соответствие объёмов, адекватность цен и обоснованность затрат.
  • Подготовка мотивированных экспертных заключений, актов, протоколов и рекомендаций по устранению обнаруженных несоответствий.
  • Проведение выездных проверок и обследований объектов при необходимости, оформление дефектных ведомостей.
  • Взаимодействие с заказчиками, проектными организациями и контролирующими органами для согласования замечаний и выработки корректирующих решений.
  • Оценка рисков реализации проектных решений и выработка предложений по обеспечению безопасности и устойчивости объектов.
  • Участие в подготовке соглашений по доработке проектной документации и проверке корректировок.
  • Участие в судебно‑технических экспертизах и подготовке технических заключений по запросу (при наличии компетенций).
  • Обеспечение конфиденциальности информации и надлежащего оформления экспертной документации.

Отчетность Эксперта по экспертизе проектной документации

Эксперт подотчётен руководителю экспертной службы/руководителю проектов и предоставляет:

  • экспертные заключения и акты проверок в установленные сроки;
  • отчёты о ходе экспертизы, перечень выявленных несоответствий и предложений по устранению;
  • технические сводки для согласования с заказчиком и регуляторами;
  • документацию по выездным обследованиям и дефектные ведомости;
  • отчёты по объёму выполненных экспертиз и планируемой загрузке.

Права Эксперта по экспертизе проектной документации

  • Запрашивать у заказчика и проектировщика полный комплект проектной и исходно‑разрешительной документации, расчёты и иные сведения, необходимые для экспертизы.
  • Приостанавливать процедуру утверждения проекта или давать отрицательное экспертное заключение при выявлении критических нарушений безопасности и нормативов.
  • Вносить предложения по доработке проектных решений и направлять замечания для устранения в согласованном порядке.
  • Участвовать в рабочих совещаниях с заказчиком и подрядчиками для оперативного решения спорных технических вопросов.
  • Требовать доступа на объект для проведения выездных обследований в рамках задания на экспертизу.

Критерии эффективности и ответственность Эксперта по экспертизе проектной документации

  • Основные KPI: доля экспертиз, принятых без доработок, среднее время подготовки заключения, доля проектов с критическими замечаниями, количество повторных экспертиз по одной документации.
  • Примеры целевых значений:
    • Процент экспертных заключений, принятых с первого представления — ≥ 85%;
    • Среднее время подготовки экспертного заключения (в пределах типового задания) — ≤ 10 рабочих дней;
    • Количество проектов с критическими нарушениями на 100 экспертиз — ≤ 2;
    • Уровень удовлетворённости заказчиков качеством заключений — ≥ 4.5/5.
  • Эксперт несёт ответственность за полноту и обоснованность выводов, своевременность предоставления документов, соблюдение профессиональной этики и конфиденциальности. За допущенные ошибки и несоответствия применяются меры в рамках внутренних регламентов и действующего законодательства.

Подбор Эксперта по экспертизе проектной документации в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор экспертов с проверкой профильных компетенций: практические кейсы по экспертизе, анализ расчётов и чтение проектной документации.
  • Оценка знания нормативной базы, опыта взаимодействия с заказчиками и регуляторами, наличия допусков и членства в СРО.
  • Тестирование навыков подготовки экспертных заключений и проведения выездных обследований.
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Эксперта по экспертизе проектной документации, способного обеспечить независимую и качественную экспертизу проектов, снизить риски реализации и ускорить получение согласований — обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста с нужной квалификацией, практическим опытом и подтверждёнными кейсами.

Открытые вакансии

Инженер по пожарной безопасности
Город: Москва, Зарплата:
Строительство, недвижимость
Инженер по пожарной безопасности
• Знание законодательства в части ПБ (Федеральные законы, технические регламенты, своды правил, СНиП в части систем ПБ). • Знание основных принципов работы систем ПБ. • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:20
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 250 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 250 000 ₽
Глубокие знания в области инженерных систем: - системы приточно-вытяжной вентиляции и холодоснабжения, с обеспечением заданных параметров воздуха в помещениях по влажности и температуре; - системы бесперебойного питания, совмещенные с ДГУ; - системы управления «Умный дом», реализованных на оборудовании KNX и Crestron. - системы AV. - системы диспетчеризации. - бассейн, джакузи. - автономная канализация и водоснабжение. - готовность, в случае необходимости, работать руками. Готовность к прохождению полиграфа.
14 октября, 2025 • 14:19
Позвонить
Главный энергетик службы эксплуатации
Город: Москва, Зарплата: 155 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный энергетик службы эксплуатации
з/п 155 000 ₽
Наличие аттестаций: 5 группа по электробезопасности. • Знание норм и правил работы в электроустановках (ПТЭЭП, ПУЭ, Правила техники безопасности, ГОСТ, СНиП). • Умение читать проектную и исполнительную документацию. • Грамотная устная и письменная речь, знание норм делового общения и документооборота; • Высокие коммуникативные навыки, умение правильно донести информацию; • Опыт руководства подчиненными. • Опыт эксплуатации нескольких объектов различного класса одновременно.
14 октября, 2025 • 14:18
Позвонить
Инженер по вентиляции и кондиционированию
Город: Москва, Зарплата: 130 000 ₽
Строительство, недвижимость
Инженер по вентиляции и кондиционированию
з/п 130 000 ₽
Опыт работы по обслуживанию и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования от 3-х лет; Знание технических характеристик, конструктивных особенностей оборудования систем вентиляции и кондиционирования; Умение диагностировать и устранять неисправности; Опыт устранения аварийных ситуаций и их последствий Действующая группа по электробезопасности не ниже III гр., допуск к работам с тепловыми энергоустановками, желательно иметь допуск на проведение высотных работ; Порядочность, внимательность, высокий уровень ответственности. Аналогичный опыт работы. Умение и навыки работы с автоматикой устройств.
14 октября, 2025 • 14:17
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 225 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 225 000 ₽
• Высшее техническое образование. • Аналогичный опыт работы от 3х лет. • Опыт эксплуатации ЦТП, трансформаторных подстанций, чиллеров, приточно-вытяжных установок, систем пожарной безопасности. • Опыт получения лицензии на эксплуатацию ОПО (сети газораспределения и газопотребления). • Опыт работы взаимодействия с ресурсоснабжающими и инспектирующими организациями. • Аттестации: электробезопасность – не ниже 4 группы (до и выше 1000В), ПТЭТЭ, лифты, эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления. • Уверенный пользователь ПК (Excel, Word, Outlook, AutoCad - желательно, 1С). • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:11
Позвонить