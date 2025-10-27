Общие положения Эксперта по экспертизе проектной документации

Эксперт по экспертизе проектной документации — специалист, осуществляющий независимую профессиональную оценку проектной документации и результатов инженерных изысканий на соответствие нормативным требованиям, техническим регламентам, экономической целесообразности и требованиям безопасности. Обеспечивает подготовку мотивированных экспертных заключений, участие в согласовательных процедурах и взаимодействие с заказчиками, проектными организациями, органами надзора и СРО. Действует в соответствии с внутренними регламентами организации, действующим законодательством и профессиональными стандартами.

Квалификационные требования Эксперта по экспертизе проектной документации

Высшее профильное образование (инженер‑строитель, архитектура, транспортное строительство, инженер‑эколог и т.п.) или эквивалентный профессиональный опыт.

Опыт работы в проектировании, строительном надзоре или экспертизе от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание нормативной базы: СП, СНиП, ГОСТ, строительные регламенты, требования пожарной, экологической и технической безопасности.

Понимание технологий проектирования в профильных разделах: конструктивные решения, инженерные системы, организации строительства, сметно‑договорная документация.

Опыт анализа расчётов (структурных, теплотехнических, гидравлических), проверка ведомостей объемов и смет.

Наличие аттестаций/допусков и членство в СРО (при необходимости) — преимущество.

Навыки подготовки экспертных заключений, протоколов проверок и дефектных ведомостей.

Владение инструментами для просмотра и анализа проектной документации (AutoCAD, BIM‑просмотрщики), MS Office; навыки чтения электронных комплексов проектной документации.

Коммуникативные навыки, аналитическое мышление, ответственность, умение работать с большим объёмом технической информации.

Должностные обязанности Эксперта по экспертизе проектной документации

Проведение всесторонней экспертизы проектных решений и результатов инженерных изысканий в соответствии с заданием на экспертизу.

Оценка соответствия проектной документации нормативным требованиям, техническим регламентам и технико‑экономическим параметрам.

Проверка корректности расчётов, обоснованности применённых конструктивных решений и инженерных систем.

Анализ сметной документации: соответствие объёмов, адекватность цен и обоснованность затрат.

Подготовка мотивированных экспертных заключений, актов, протоколов и рекомендаций по устранению обнаруженных несоответствий.

Проведение выездных проверок и обследований объектов при необходимости, оформление дефектных ведомостей.

Взаимодействие с заказчиками, проектными организациями и контролирующими органами для согласования замечаний и выработки корректирующих решений.

Оценка рисков реализации проектных решений и выработка предложений по обеспечению безопасности и устойчивости объектов.

Участие в подготовке соглашений по доработке проектной документации и проверке корректировок.

Участие в судебно‑технических экспертизах и подготовке технических заключений по запросу (при наличии компетенций).

Обеспечение конфиденциальности информации и надлежащего оформления экспертной документации.

Отчетность Эксперта по экспертизе проектной документации

Эксперт подотчётен руководителю экспертной службы/руководителю проектов и предоставляет:

экспертные заключения и акты проверок в установленные сроки;

отчёты о ходе экспертизы, перечень выявленных несоответствий и предложений по устранению;

технические сводки для согласования с заказчиком и регуляторами;

документацию по выездным обследованиям и дефектные ведомости;

отчёты по объёму выполненных экспертиз и планируемой загрузке.

Права Эксперта по экспертизе проектной документации

Запрашивать у заказчика и проектировщика полный комплект проектной и исходно‑разрешительной документации, расчёты и иные сведения, необходимые для экспертизы.

Приостанавливать процедуру утверждения проекта или давать отрицательное экспертное заключение при выявлении критических нарушений безопасности и нормативов.

Вносить предложения по доработке проектных решений и направлять замечания для устранения в согласованном порядке.

Участвовать в рабочих совещаниях с заказчиком и подрядчиками для оперативного решения спорных технических вопросов.

Требовать доступа на объект для проведения выездных обследований в рамках задания на экспертизу.

Критерии эффективности и ответственность Эксперта по экспертизе проектной документации

Основные KPI: доля экспертиз, принятых без доработок, среднее время подготовки заключения, доля проектов с критическими замечаниями, количество повторных экспертиз по одной документации.

Примеры целевых значений: Процент экспертных заключений, принятых с первого представления — ≥ 85%; Среднее время подготовки экспертного заключения (в пределах типового задания) — ≤ 10 рабочих дней; Количество проектов с критическими нарушениями на 100 экспертиз — ≤ 2; Уровень удовлетворённости заказчиков качеством заключений — ≥ 4.5/5.

Эксперт несёт ответственность за полноту и обоснованность выводов, своевременность предоставления документов, соблюдение профессиональной этики и конфиденциальности. За допущенные ошибки и несоответствия применяются меры в рамках внутренних регламентов и действующего законодательства.

