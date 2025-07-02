Должностные обязанности Электрик

Должностная инструкция Электрика

Электрик отвечает за обслуживание и ремонт электрооборудования, проведение электромонтажных работ, обеспечение безопасности электроустановок.

Электрик должен вести учет проведенных работ, ведение технической документации и предоставление отчетов о состоянии и ремонте электрооборудования.

Электрик имеет право на проведение ремонтных и монтажных работ, проверку и тестирование оборудования, участие в разработке технических проектов и схем электропроводки.

Эффективность работы электрика оценивается по качеству проведенных работ, соблюдению норм безопасности, минимизации аварий на электрооборудовании и срокам выполнения задач.

Открытые вакансии

Инженер- электрик
Город: Москва, Зарплата: 98 000 ₽
Производство, сервисное обслуживание
Инженер- электрик
з/п 98 000 ₽
- Наличие аттестаций: 5 4 группа до и выше 1000В по электробезопасности. - Знание норм и правил работы в электроустановках (ПТЭЭП, ПУЭ, Правила техники безопасности, ГОСТ, СНиП). - Умение читать проектную и исполнительную документацию. - Грамотная устная и письменная речь, знание норм делового общения и документооборота; - Высокие коммуникативные навыки, умение правильно донести информацию; - Опыт руководства подчиненными.
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить
Электромонтер по ремонту башенных кранов (электрик)
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Производство, сервисное обслуживание
Электромонтер по ремонту башенных кранов (электрик)
з/п 100 000 ₽
Умение читать и анализировать принципиальные схемы. Теоретические знания в области электротехники и начальные знания в электронике. Аналитический склад ума и способность к решению технических задач. Опыт работы с электрооборудованием и инструментами.
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить