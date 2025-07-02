Должностная инструкция Электрика

Электрик отвечает за обслуживание и ремонт электрооборудования, проведение электромонтажных работ, обеспечение безопасности электроустановок.

Электрик должен вести учет проведенных работ, ведение технической документации и предоставление отчетов о состоянии и ремонте электрооборудования.

Электрик имеет право на проведение ремонтных и монтажных работ, проверку и тестирование оборудования, участие в разработке технических проектов и схем электропроводки.

Эффективность работы электрика оценивается по качеству проведенных работ, соблюдению норм безопасности, минимизации аварий на электрооборудовании и срокам выполнения задач.

