Должностная инструкция Электромеханика

Электромеханик отвечает за обслуживание, монтаж, наладку и ремонт электрооборудования в различных промышленных и производственных предприятиях.

Электромеханик обязан вести отчеты о проведенных работах, замененных деталях, использованных материалах.

Электромеханик имеет право на самостоятельное проведение ремонтных работ, участие в планировании обслуживания оборудования, а также на предложение улучшений рабочих процессов.

Эффективность работы электромеханика оценивается по качеству проведенного обслуживания и ремонта оборудования, безопасной эксплуатации установок, а также по соблюдению норм и стандартов качества в работе.

Для поиска квалифицированных электромехаников обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы поможем найти специалистов в сфере сервисное обслуживание, отвечающих вашим требованиям. Связаться с нами можно по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправить запрос на нашем веб-сайте favorit.pro.