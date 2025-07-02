Должностная инструкция Электромеханика связи

Электромеханик связи отвечает за обслуживание, монтаж, наладку и ремонт электрооборудования и технических средств связи.

Электромеханик связи обязан вести отчеты обо всех проведенных работах, использованных материалах, запчастях и оборудовании.

Электромеханик связи имеет право на самостоятельное выполнение монтажа, технического обслуживания и ремонта оборудования, а также на предложение улучшений в системах связи.

Эффективность работы электромеханика связи оценивается по качеству проведенного обслуживания и ремонта оборудования, безотказной работе средств связи, а также по соблюдению норм и стандартов качества в сфере связи.

