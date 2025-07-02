Должностная инструкция Электромеханика телевидения (радиовещания)

Электромеханик телевидения и радиовещания отвечает за обслуживание, ремонт и наладку электронного и электрического оборудования телевизионных и радиовещательных станций.

Электромеханик телевидения и радиовещания обязан вести отчеты о проведенных работах, замененных деталях оборудования, используемых материалах.

Электромеханик телевидения и радиовещания имеет право на самостоятельную ремонтную и наладочную работу, предложение улучшения и модернизации оборудования для повышения качества телевизионного и радиовещательного вещания.

Эффективность работы электромеханика телевидения и радиовещания оценивается по качеству проведенного обслуживания и ремонта оборудования, безотказной работе передающих и усилительных систем, соблюдению технических стандартов и правил эксплуатации вещательных устройств.

