Должностные обязанности Электромонтажник

Общие положения Электромонтажника

Электромонтажник — специалист, выполняющий монтаж, пусконаладку, техническое обслуживание и ремонт электроустановок, кабельных линий, распределительных щитов и оборудования низкого и среднего напряжения. Обеспечивает безопасную и качественную реализацию электромонтажных работ в соответствии с проектной документацией, требованиями ПУЭ, ПТЭ и нормами охраны труда. Работает под руководством мастера участка, прораба или руководителя отдела по электромонтажу и взаимодействует с отделом эксплуатации и снабжения.

Квалификационные требования Электромонтажника

  • Профильное среднее специальное или высшее техническое образование (электромонтаж, электротехника, эксплуатация электроустановок) или действующий свидетельствующий опыт работы.
  • Наличие допусков по электробезопасности (группа по электробезопасности, соответствующая выполняемым работам).
  • Опыт выполнения электромонтажных работ на промышленных/коммерческих объектах от 1–3 лет (Middle) и от 3–5 лет для Senior.
  • Знание нормативов и правил: ПУЭ, ПТЭ, ГОСТ, СНиП, требования по охране труда и безопасному выполнению работ.
  • Навыки монтажа кабельных линий, прокладки кабеля, монтажа распределительных щитов, систем заземления и молниезащиты.
  • Опыт работы с автоматикой и щитовым оборудованием, навыки пусконаладки и измерений (мегомметр, токовые клещи, мультиметр, приборы для измерения сопротивления заземления).
  • Умение читать электрические схемы, проектную документацию и спецификации.
  • Владение инструментом и спецоборудованием для монтажа; навыки работы на высоте и в ограниченных пространствах — преимущество.
  • Ответственность, внимательность к деталям, умение работать в команде и соблюдать технику безопасности.

Должностные обязанности Электромонтажника

  • Выполнение электромонтажных работ согласно проектной документации: прокладка кабелей, установка кабельных лотков, монтаж электрощитов, коммутационных устройств и розеточных групп.
  • Выполнение подключений оборудования, электрических двигателей, систем освещения и розеточных сетей, а также монтаж систем заземления и уравнивания потенциалов.
  • Проведение пусконаладочных работ, проверка защитных устройств, настройка автоматики и испытания изоляции.
  • Выполнение измерений и испытаний электрооборудования с оформлением протоколов (измерение сопротивления изоляции, проверка сопротивления заземления, проверка защитных уставок).
  • Сопровождение монтажа при вводе объектов в эксплуатацию, участие в приемке работ и оформлении актов.
  • Выполнение текущего и капитального ремонта электрических сетей и оборудования.
  • Соблюдение правил техники безопасности, использование средств индивидуальной защиты и контроль соблюдения требований ПУЭ/ПТЭ на рабочем месте.
  • Ведение исполнительной документации, составление актов выполненных работ, журналов монтажа и рекламаций.
  • Взаимодействие с поставщиками и складом по вопросам наличия материалов и комплектующих, контроль качества материалов на месте работ.
  • Участие в обучении младшего персонала и стажировке новых сотрудников.

Отчетность Электромонтажника

Электромонтажник подотчётен мастеру участка / прорабу / начальнику службы электромонтажных работ и предоставляет:

  • ежедневные/сменные отчёты о выполненных работах и использованных материалах;
  • акты выполненных работ, протоколы испытаний и проверки изоляции;
  • журналы монтажных работ и регистрации измерений;
  • документы по выявленным несоответствиям и предложения по их устранению;
  • заявки на материалы и отчёты о списании комплектующих.

Права Электромонтажника

  • Запрашивать у проектного отдела, поставщиков и склада необходимые чертежи, спецификации и материалы для выполнения работ.
  • Приостанавливать или отклонять работу на оборудовании при выявлении опасных дефектов или несоответствий требованиям безопасности до их устранения.
  • Требовать проведения инструктажей и обеспечения средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормативами.
  • Вносить предложения по оптимизации монтажных процессов, экономии материалов и повышению качества работ.
  • Участвовать в проверках и приемке выполненных работ совместно с надзорными органами и представителями заказчика.

Критерии эффективности и ответственность Электромонтажника

  • Основные KPI: соблюдение сроков монтажа, качество и отсутствие дефектов в выполненных работах, соблюдение техники безопасности, доля переделок и ремонтов после сдачи, точность оформляемой документации.
  • Примеры целевых значений:
    • Сдача монтажных участков в срок ≥ 95%;
    • Процент дефектов/переделок после сдачи < 2%;
    • Соблюдение требований по охране труда — 100% инвентаризаций и инструктажей;
    • Корректность и полнота протоколов испытаний — 100%.
  • Электромонтажник несёт ответственность за безопасность выполняемых работ, соответствие монтажных решений проектной документации, корректность измерений и оформляемой технической документации. За нарушения применяются дисциплинарные и правовые меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

Подбор Электромонтажника в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор электромонтажников с проверкой практических навыков: чтение схем, монтаж щитового оборудования, испытания и пусконаладка.
  • Оценка допусков по электробезопасности, опыта работы с конкретными типами оборудования и уровнями напряжения.
  • Тестирование через кейсы и практические задания, проверка рекомендаций и портфолио проектов.
  • Поддержка в адаптации сотрудника, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора электромонтажника, способного качественно и безопасно выполнить монтажные и пусконаладочные работы на вашем объекте, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужной квалификацией, допусками и практическим опытом.

