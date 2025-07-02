Общие положения Электромонтажника

Электромонтажник — специалист, выполняющий монтаж, пусконаладку, техническое обслуживание и ремонт электроустановок, кабельных линий, распределительных щитов и оборудования низкого и среднего напряжения. Обеспечивает безопасную и качественную реализацию электромонтажных работ в соответствии с проектной документацией, требованиями ПУЭ, ПТЭ и нормами охраны труда. Работает под руководством мастера участка, прораба или руководителя отдела по электромонтажу и взаимодействует с отделом эксплуатации и снабжения.

Квалификационные требования Электромонтажника

Профильное среднее специальное или высшее техническое образование (электромонтаж, электротехника, эксплуатация электроустановок) или действующий свидетельствующий опыт работы.

Наличие допусков по электробезопасности (группа по электробезопасности, соответствующая выполняемым работам).

Опыт выполнения электромонтажных работ на промышленных/коммерческих объектах от 1–3 лет (Middle) и от 3–5 лет для Senior.

Знание нормативов и правил: ПУЭ, ПТЭ, ГОСТ, СНиП, требования по охране труда и безопасному выполнению работ.

Навыки монтажа кабельных линий, прокладки кабеля, монтажа распределительных щитов, систем заземления и молниезащиты.

Опыт работы с автоматикой и щитовым оборудованием, навыки пусконаладки и измерений (мегомметр, токовые клещи, мультиметр, приборы для измерения сопротивления заземления).

Умение читать электрические схемы, проектную документацию и спецификации.

Владение инструментом и спецоборудованием для монтажа; навыки работы на высоте и в ограниченных пространствах — преимущество.

Ответственность, внимательность к деталям, умение работать в команде и соблюдать технику безопасности.

Должностные обязанности Электромонтажника

Выполнение электромонтажных работ согласно проектной документации: прокладка кабелей, установка кабельных лотков, монтаж электрощитов, коммутационных устройств и розеточных групп.

Выполнение подключений оборудования, электрических двигателей, систем освещения и розеточных сетей, а также монтаж систем заземления и уравнивания потенциалов.

Проведение пусконаладочных работ, проверка защитных устройств, настройка автоматики и испытания изоляции.

Выполнение измерений и испытаний электрооборудования с оформлением протоколов (измерение сопротивления изоляции, проверка сопротивления заземления, проверка защитных уставок).

Сопровождение монтажа при вводе объектов в эксплуатацию, участие в приемке работ и оформлении актов.

Выполнение текущего и капитального ремонта электрических сетей и оборудования.

Соблюдение правил техники безопасности, использование средств индивидуальной защиты и контроль соблюдения требований ПУЭ/ПТЭ на рабочем месте.

Ведение исполнительной документации, составление актов выполненных работ, журналов монтажа и рекламаций.

Взаимодействие с поставщиками и складом по вопросам наличия материалов и комплектующих, контроль качества материалов на месте работ.

Участие в обучении младшего персонала и стажировке новых сотрудников.

Отчетность Электромонтажника

Электромонтажник подотчётен мастеру участка / прорабу / начальнику службы электромонтажных работ и предоставляет:

ежедневные/сменные отчёты о выполненных работах и использованных материалах;

акты выполненных работ, протоколы испытаний и проверки изоляции;

журналы монтажных работ и регистрации измерений;

документы по выявленным несоответствиям и предложения по их устранению;

заявки на материалы и отчёты о списании комплектующих.

Права Электромонтажника

Запрашивать у проектного отдела, поставщиков и склада необходимые чертежи, спецификации и материалы для выполнения работ.

Приостанавливать или отклонять работу на оборудовании при выявлении опасных дефектов или несоответствий требованиям безопасности до их устранения.

Требовать проведения инструктажей и обеспечения средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормативами.

Вносить предложения по оптимизации монтажных процессов, экономии материалов и повышению качества работ.

Участвовать в проверках и приемке выполненных работ совместно с надзорными органами и представителями заказчика.

Критерии эффективности и ответственность Электромонтажника

Основные KPI: соблюдение сроков монтажа, качество и отсутствие дефектов в выполненных работах, соблюдение техники безопасности, доля переделок и ремонтов после сдачи, точность оформляемой документации.

Примеры целевых значений: Сдача монтажных участков в срок ≥ 95%; Процент дефектов/переделок после сдачи < 2%; Соблюдение требований по охране труда — 100% инвентаризаций и инструктажей; Корректность и полнота протоколов испытаний — 100%.

Электромонтажник несёт ответственность за безопасность выполняемых работ, соответствие монтажных решений проектной документации, корректность измерений и оформляемой технической документации. За нарушения применяются дисциплинарные и правовые меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

