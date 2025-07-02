Должностные обязанности Электромонтажник
Общие положения Электромонтажника
Электромонтажник — специалист, выполняющий монтаж, пусконаладку, техническое обслуживание и ремонт электроустановок, кабельных линий, распределительных щитов и оборудования низкого и среднего напряжения. Обеспечивает безопасную и качественную реализацию электромонтажных работ в соответствии с проектной документацией, требованиями ПУЭ, ПТЭ и нормами охраны труда. Работает под руководством мастера участка, прораба или руководителя отдела по электромонтажу и взаимодействует с отделом эксплуатации и снабжения.
Квалификационные требования Электромонтажника
- Профильное среднее специальное или высшее техническое образование (электромонтаж, электротехника, эксплуатация электроустановок) или действующий свидетельствующий опыт работы.
- Наличие допусков по электробезопасности (группа по электробезопасности, соответствующая выполняемым работам).
- Опыт выполнения электромонтажных работ на промышленных/коммерческих объектах от 1–3 лет (Middle) и от 3–5 лет для Senior.
- Знание нормативов и правил: ПУЭ, ПТЭ, ГОСТ, СНиП, требования по охране труда и безопасному выполнению работ.
- Навыки монтажа кабельных линий, прокладки кабеля, монтажа распределительных щитов, систем заземления и молниезащиты.
- Опыт работы с автоматикой и щитовым оборудованием, навыки пусконаладки и измерений (мегомметр, токовые клещи, мультиметр, приборы для измерения сопротивления заземления).
- Умение читать электрические схемы, проектную документацию и спецификации.
- Владение инструментом и спецоборудованием для монтажа; навыки работы на высоте и в ограниченных пространствах — преимущество.
- Ответственность, внимательность к деталям, умение работать в команде и соблюдать технику безопасности.
Должностные обязанности Электромонтажника
- Выполнение электромонтажных работ согласно проектной документации: прокладка кабелей, установка кабельных лотков, монтаж электрощитов, коммутационных устройств и розеточных групп.
- Выполнение подключений оборудования, электрических двигателей, систем освещения и розеточных сетей, а также монтаж систем заземления и уравнивания потенциалов.
- Проведение пусконаладочных работ, проверка защитных устройств, настройка автоматики и испытания изоляции.
- Выполнение измерений и испытаний электрооборудования с оформлением протоколов (измерение сопротивления изоляции, проверка сопротивления заземления, проверка защитных уставок).
- Сопровождение монтажа при вводе объектов в эксплуатацию, участие в приемке работ и оформлении актов.
- Выполнение текущего и капитального ремонта электрических сетей и оборудования.
- Соблюдение правил техники безопасности, использование средств индивидуальной защиты и контроль соблюдения требований ПУЭ/ПТЭ на рабочем месте.
- Ведение исполнительной документации, составление актов выполненных работ, журналов монтажа и рекламаций.
- Взаимодействие с поставщиками и складом по вопросам наличия материалов и комплектующих, контроль качества материалов на месте работ.
- Участие в обучении младшего персонала и стажировке новых сотрудников.
Отчетность Электромонтажника
Электромонтажник подотчётен мастеру участка / прорабу / начальнику службы электромонтажных работ и предоставляет:
- ежедневные/сменные отчёты о выполненных работах и использованных материалах;
- акты выполненных работ, протоколы испытаний и проверки изоляции;
- журналы монтажных работ и регистрации измерений;
- документы по выявленным несоответствиям и предложения по их устранению;
- заявки на материалы и отчёты о списании комплектующих.
Права Электромонтажника
- Запрашивать у проектного отдела, поставщиков и склада необходимые чертежи, спецификации и материалы для выполнения работ.
- Приостанавливать или отклонять работу на оборудовании при выявлении опасных дефектов или несоответствий требованиям безопасности до их устранения.
- Требовать проведения инструктажей и обеспечения средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормативами.
- Вносить предложения по оптимизации монтажных процессов, экономии материалов и повышению качества работ.
- Участвовать в проверках и приемке выполненных работ совместно с надзорными органами и представителями заказчика.
Критерии эффективности и ответственность Электромонтажника
- Основные KPI: соблюдение сроков монтажа, качество и отсутствие дефектов в выполненных работах, соблюдение техники безопасности, доля переделок и ремонтов после сдачи, точность оформляемой документации.
- Примеры целевых значений:
- Сдача монтажных участков в срок ≥ 95%;
- Процент дефектов/переделок после сдачи < 2%;
- Соблюдение требований по охране труда — 100% инвентаризаций и инструктажей;
- Корректность и полнота протоколов испытаний — 100%.
- Электромонтажник несёт ответственность за безопасность выполняемых работ, соответствие монтажных решений проектной документации, корректность измерений и оформляемой технической документации. За нарушения применяются дисциплинарные и правовые меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.
Подбор Электромонтажника в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор электромонтажников с проверкой практических навыков: чтение схем, монтаж щитового оборудования, испытания и пусконаладка.
- Оценка допусков по электробезопасности, опыта работы с конкретными типами оборудования и уровнями напряжения.
- Тестирование через кейсы и практические задания, проверка рекомендаций и портфолио проектов.
- Поддержка в адаптации сотрудника, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора электромонтажника, способного качественно и безопасно выполнить монтажные и пусконаладочные работы на вашем объекте, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужной квалификацией, допусками и практическим опытом.