Общие положения Электромонтера по ремонту башенных кранов (электрика)

Электромонтер по ремонту башенных кранов (электрика) — специалист, ответственный за техническое обслуживание, диагностику, ремонт и наладку электрической части башенных кранов и сопутствующего оборудования. Обеспечивает надёжную и безопасную работу электрообрудования кранов, выполнение регламентных работ, своевременную замену изношенных узлов и ведение технической документации. Действует в соответствии с приказами руководства, нормативными требованиями по безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов, ПУЭ, ПТЭ (в части электротехнических работ), правилами охраны труда и промышленной безопасности.

Квалификационные требования Электромонтера по ремонту башенных кранов (электрика)

Среднее профессиональное или высшее техническое образование по специальности «Электромонтер», «Электрик», «Электрооборудование предприятий и установок» или эквивалент.

Опыт работы с башенными (грузоподъёмными) кранами или в ремонте подъёмно‑транспортного и электромеханического оборудования от 1–3 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).

Наличие допусков: группа по электробезопасности, удостоверение по работе на высоте, аттестация по профессии (по требованиям работодателя).

Знание электрических схем, принципов работы силовых и управляющих цепей, устройств плавного пуска и частотных преобразователей.

Навыки диагностики и ремонта: электродвигатели, контакторы, пускатели, тормозные системы, датчики положения, реле и PLC/контроллеры (при наличии автоматизации).

Владение измерительными приборами: мультиметр, токоизмерительные клещи, мегомметр, осциллограф (желательно).

Умение читать схемы, выполнять электромонтажные и паяльные работы, настраивать параметры приводов и систем управления.

Знание правил безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов, правил работы на высоте и требований по технике безопасности.

Физическая выносливость, ответственность, аккуратность и способность работать в полевых условиях/на стройплощадке.

Навыки ведения технической документации: журналы ремонтов, акты, заявки на запасные части.

Должностные обязанности Электромонтера по ремонту башенных кранов (электрика)

Выполнение планово‑предупредительных и текущих ремонтов электрической части башенных кранов согласно регламентам и графикам.

Диагностика неисправностей силовой и управляющей электроаппаратуры: двигатели, контакторы, пускатели, тормоза, предохранители, датчики и кабельные линии.

Настройка и обслуживание частотных преобразователей, систем плавного пуска, систем управления и автоматизации (при наличии).

Монтаж, демонтаж и замена электрических компонентов, прокладка и проверка кабельных трасс, восстановление контактов и изоляции.

Выполнение измерений сопротивления изоляции, контроль параметров сети, замеры токов и напряжений, регистрация результатов.

Оперативное устранение аварийных ситуаций, участие в локализации и восстановлении работоспособности оборудования.

Проведение предрейсовых и предсменных осмотров, составление актов и отметок в журналах технического состояния.

Ведение отчётной и исполнительной документации: акты выполненных работ, наряды‑задания, заявки на запасные части, журналы контроля.

Контроль наличия и состояния запасных частей и электрокомплектующих, координация заявок в снабжение.

Соблюдение правил охраны труда, промышленной безопасности и порядка работ на высоте, участие в инструктажах.

Взаимодействие с механической службой при исполнении комплекса работ, участие в пусконаладочных работах и приёмке после ремонта.

Отчетность Электромонтера по ремонту башенных кранов (электрика)

Электромонтер подотчётен руководителю участка эксплуатации/начальнику ремонтной службы и предоставляет:

ежедневные и еженедельные сводки по выполненным осмотрам и выполненным работам;

акты выполненных ремонтов и наряды‑задания;

журналы предсменных/предрейсовых осмотров и измерений;

отчёты по аварийным ситуациям и мероприятиям по их устранению;

заявки на запасные части и предложения по модернизации электрооборудования.

Права Электромонтера по ремонту башенных кранов (электрика)

Запрашивать у сотрудников и подразделений информацию, доступ к технической документации и инструкции для диагностики и ремонта кранов.

Приостанавливать эксплуатацию крана и требовать вывода оборудования из эксплуатации при выявлении опасных неисправностей до их устранения.

Требовать обеспечения материалами, приборов и запасными частями в рамках установленного порядка.

Привлекать сторонних специалистов/подрядчиков для специализированных работ после согласования с руководством.

Вносить предложения по улучшению надежности, технической модернизации и профилактических мероприятий.

Критерии эффективности и ответственность Электромонтера по ремонту башенных кранов (электрика)

Основные KPI: время простоя крана (downtime), среднее время восстановления (MTTR), количество аварий/повторных поломок, процент выполнения плановых ТО, соблюдение требований безопасности.

Примеры целевых значений: Время простоя ключевых кранов (год) — минимально, согласно SLA проекта; MTTR (сред.) — ≤ 4–8 часов (в зависимости от типа неисправности и доступности запчастей); Процент выполнения плановых ТО — 100%; Количество аварийных отказов по электрической части — ≤ 1–2 в квартал; Отсутствие травматизма при выполнении работ — 0 случаев.

Электромонтер несёт ответственность за корректность выполненных электрических работ, соблюдение норм электробезопасности и правил работы на высоте. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с локальными регламентами и трудовым законодательством.

