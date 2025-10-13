Должностные обязанности Электромонтер по ремонту башенных кранов (электрик)
Общие положения Электромонтера по ремонту башенных кранов (электрика)
Электромонтер по ремонту башенных кранов (электрика) — специалист, ответственный за техническое обслуживание, диагностику, ремонт и наладку электрической части башенных кранов и сопутствующего оборудования. Обеспечивает надёжную и безопасную работу электрообрудования кранов, выполнение регламентных работ, своевременную замену изношенных узлов и ведение технической документации. Действует в соответствии с приказами руководства, нормативными требованиями по безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов, ПУЭ, ПТЭ (в части электротехнических работ), правилами охраны труда и промышленной безопасности.
Квалификационные требования Электромонтера по ремонту башенных кранов (электрика)
- Среднее профессиональное или высшее техническое образование по специальности «Электромонтер», «Электрик», «Электрооборудование предприятий и установок» или эквивалент.
- Опыт работы с башенными (грузоподъёмными) кранами или в ремонте подъёмно‑транспортного и электромеханического оборудования от 1–3 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).
- Наличие допусков: группа по электробезопасности, удостоверение по работе на высоте, аттестация по профессии (по требованиям работодателя).
- Знание электрических схем, принципов работы силовых и управляющих цепей, устройств плавного пуска и частотных преобразователей.
- Навыки диагностики и ремонта: электродвигатели, контакторы, пускатели, тормозные системы, датчики положения, реле и PLC/контроллеры (при наличии автоматизации).
- Владение измерительными приборами: мультиметр, токоизмерительные клещи, мегомметр, осциллограф (желательно).
- Умение читать схемы, выполнять электромонтажные и паяльные работы, настраивать параметры приводов и систем управления.
- Знание правил безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов, правил работы на высоте и требований по технике безопасности.
- Физическая выносливость, ответственность, аккуратность и способность работать в полевых условиях/на стройплощадке.
- Навыки ведения технической документации: журналы ремонтов, акты, заявки на запасные части.
Должностные обязанности Электромонтера по ремонту башенных кранов (электрика)
- Выполнение планово‑предупредительных и текущих ремонтов электрической части башенных кранов согласно регламентам и графикам.
- Диагностика неисправностей силовой и управляющей электроаппаратуры: двигатели, контакторы, пускатели, тормоза, предохранители, датчики и кабельные линии.
- Настройка и обслуживание частотных преобразователей, систем плавного пуска, систем управления и автоматизации (при наличии).
- Монтаж, демонтаж и замена электрических компонентов, прокладка и проверка кабельных трасс, восстановление контактов и изоляции.
- Выполнение измерений сопротивления изоляции, контроль параметров сети, замеры токов и напряжений, регистрация результатов.
- Оперативное устранение аварийных ситуаций, участие в локализации и восстановлении работоспособности оборудования.
- Проведение предрейсовых и предсменных осмотров, составление актов и отметок в журналах технического состояния.
- Ведение отчётной и исполнительной документации: акты выполненных работ, наряды‑задания, заявки на запасные части, журналы контроля.
- Контроль наличия и состояния запасных частей и электрокомплектующих, координация заявок в снабжение.
- Соблюдение правил охраны труда, промышленной безопасности и порядка работ на высоте, участие в инструктажах.
- Взаимодействие с механической службой при исполнении комплекса работ, участие в пусконаладочных работах и приёмке после ремонта.
Отчетность Электромонтера по ремонту башенных кранов (электрика)
Электромонтер подотчётен руководителю участка эксплуатации/начальнику ремонтной службы и предоставляет:
- ежедневные и еженедельные сводки по выполненным осмотрам и выполненным работам;
- акты выполненных ремонтов и наряды‑задания;
- журналы предсменных/предрейсовых осмотров и измерений;
- отчёты по аварийным ситуациям и мероприятиям по их устранению;
- заявки на запасные части и предложения по модернизации электрооборудования.
Права Электромонтера по ремонту башенных кранов (электрика)
- Запрашивать у сотрудников и подразделений информацию, доступ к технической документации и инструкции для диагностики и ремонта кранов.
- Приостанавливать эксплуатацию крана и требовать вывода оборудования из эксплуатации при выявлении опасных неисправностей до их устранения.
- Требовать обеспечения материалами, приборов и запасными частями в рамках установленного порядка.
- Привлекать сторонних специалистов/подрядчиков для специализированных работ после согласования с руководством.
- Вносить предложения по улучшению надежности, технической модернизации и профилактических мероприятий.
Критерии эффективности и ответственность Электромонтера по ремонту башенных кранов (электрика)
- Основные KPI: время простоя крана (downtime), среднее время восстановления (MTTR), количество аварий/повторных поломок, процент выполнения плановых ТО, соблюдение требований безопасности.
- Примеры целевых значений:
- Время простоя ключевых кранов (год) — минимально, согласно SLA проекта;
- MTTR (сред.) — ≤ 4–8 часов (в зависимости от типа неисправности и доступности запчастей);
- Процент выполнения плановых ТО — 100%;
- Количество аварийных отказов по электрической части — ≤ 1–2 в квартал;
- Отсутствие травматизма при выполнении работ — 0 случаев.
- Электромонтер несёт ответственность за корректность выполненных электрических работ, соблюдение норм электробезопасности и правил работы на высоте. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с локальными регламентами и трудовым законодательством.
Подбор Электромонтера по ремонту башенных кранов (электрика) в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор электромонтеров с опытом обслуживания башенных кранов и электромонтажных работ на высоте.
- Практическая проверка навыков: чтение схем, тестовые задания по диагностике, проверка умений работы с измерительными приборами.
- Проверка допусков, удостоверений по охране труда, по электробезопасности и по работе на высоте.
- Оценка готовности к полевым условиям и командировкам, проверка рекомендаций и реального опыта в ремонте кранов.
- Сопровождение адаптации в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора квалифицированного электромонтера по ремонту башенных кранов (электрика), обладающего допусками, реальным опытом диагностики и ремонта электрооборудования кранов, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста под ваш парк техники, график работ и требования безопасности. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.